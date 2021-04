Retournement de situation dans le dossier Milik ? Thauvin se ravise ? Longoria vise un jeune attaquant… Les 3 infos mercato OM de ce lundi

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au menu ce lundi du mercato : la Juve aurait d’autres priorités que Milik, Thauvin prêt à faire des efforts pour signer au Milan et Longoria s’intéresse à une jeune attaquant…

Plutôt Morata, Scamacca ou Kean que Milik ?

Cela fait un bon moment que la presse italienne affirme qu’Arek Milik devrait faire son retour en Italie cet été. La Juventus aurait même accord pour un montant qui varie entre 12 et 15M€ selon le médias. Une information que l’Equipe a d’ailleurs confirmée avec des chiffres plus ou moins différents. Même si cela est interdit en France, l’attaquant aurait un accord avec avec Pablo Longoria pour un départ cet été d’autant que l’OM ne sera pas qualifié pour la Ligue des Champion. Son chemin semblait tout tracé vers un retour en Serie A et plus précisément à La Juventus. Sauf que le club italien pourrait faire un autre choix…

Juventus are set to step up their bid to re-sign Moise Kean from Everton – according to Tuttosport. pic.twitter.com/hC6m40twjj — Football News (@Footbal27925194) April 11, 2021

En effet, selon le site italien TMW, La Juventus pourrait miser sur d’autres profils en attaque. Premièrement, Alvaro Morata, qui est prêté cette saison par l’Atlético Madrid, pourrait prolonger son bail à Turin. De plus, le club italien aurait deux autres pistes, deux attaquants plus jeunes. Le premier serait Gianluca Scamacca, prêté au Genoa par Sassuolo, mais aussi Moise Kean, actuellement prêté par Everton au PSG dixit Tuttosport. Pour rappel, le nom d’Icardi a également été évoqué dans la presse italienne depuis plusieurs semaines. A suivre…

Thauvin prêt à accepter un salaire plus bas et une prime à la signature réduite ?

Sollicité par feu la chaîne Téléfoot, Paolo Maldini, le directeur technique du club lombard, avait confirmé son intérêt pour Florian Thauvin en novembre dernier : « Il sera en fin de contrat, donc c’est une opération intéressante pour nous d’un point de vue économique. C’est un joueur de haut niveau. Il n’a pas le même profil que nos recrues des deux dernières saisons, du fait de son âge. Mais on sait que la bonne formule pour notre équipe est d’avoir un mélange de jeunes joueurs et de joueurs d’expérience. » Depuis, l’intérêt du Milan AC s’était heurté aux exigences salariales de l’ailier olympien, refroidissant cette piste.

Cependant, selon La Gazzetta dello Sport, Florian Thauvin aurait revu à la baisse ses prétentions salariales. Le Milan est intéressé par le joueur marseillais depuis longtemps et serait de nouveau actif sur le dossier d’autant que les agents du joueur seraient également prêt à accorder à Milan une réduction sur sa prime à la signature. Thauvin serait désormais prêt à accepter un salaire inférieur au 4 millions d’euros par an demandés. Alors que des négociations avec l’OM pour une prolongation de contrat semblent être relancées, l’ailier de 28 ans pourrait finalement faire des efforts pour rejoindre l’Italie. A suivre…

L’OM vise le jeune Suslov ?

Cet été, Pablo Longoria fera son premier mercato de l’Olympique de Marseille à la tête du club. Une épreuve qui ne s’annonce pas facile, surtout aux vues de l’effectif marseillais, des exigences de Jorge Sampaoli et des nombreux joueurs en fin de contrat.

Un gros défi que le directeur sportif espagnol va devoir relever avec des moyens forcément limités. Pourtant, plusieurs jeunes joueurs seraient déjà pistés selon de nombreux médias internationaux. Ces derniers jours, c’est le nom de Gedson Fernandes qui a été annoncé par la presse turc.

Cet samedi durant le match face à Montpellier, Voetbalprimeur, un média néerlandais affirme que l’Olympique de Marseille fait partie des clubs qui suivent le jeune talent Tomàš Suslov qui évolue actuellement au FC Groningen.

L’international slovaque, âgé de 18 ans, est l’une des pistes de l’Ajax Amsterdam. Son agent aurait souligné ces derniers jours qu’il était suivi par d’autres clubs. Le média néerlandais explique que l’OM et Wolverhampton apprécient grandement son profil. Il évolue principalement au poste de numéro 10 mais peut également jouer sur les côtés.