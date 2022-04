Riolo : « Ce sera une richesse pour l’OM »

Sur les ondes de RMC Sport, le journaliste Daniel Riolo s’est exprimé sur le travail accompli par le coach argentin de l’OM de Jorge Sampaoli.

Ce dimanche l’Olympique de Marseille s’est imposé face à Saint Etienne (2-4). Grâce à ce succès, l’OM a repris seul la seconde place du classement de Ligue 1. Sur les ondes de RMC Sport, le journaliste Daniel Riolo a donné son sentiment sur le travail accompli par Jorge Sampaoli depuis son arrivée à Marseille.

🗣️💬 Lionel Charbonnier « Je vois l’OM terminer 4e ! L’OM me fait peur. Ce qui me fait peur, c’est cette coupe d’Europe où je les vois aller loin mais j’ai peur qu’ils se brûlent » pic.twitter.com/71HNGgq3x4 — After Foot RMC (@AfterRMC) April 2, 2022

Sampaoli demande autre chose, qu’il a une très grande exigence en matière de polyvalence — Riolo