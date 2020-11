L’Olympique de Marseille affrontera le FC Porto ce soir à 21h00 à l’occasion du troisième match de la phase de groupe de la Ligue des champions. Sur les ondes de RMC Sport, le journaliste Daniel donne son sentiment sur le jeu proposé depuis le début de la saison par André Villas-Boas. Selon lui, il sera difficile de transformer son équipe du jour au lendemain…

Marseille se déplace à Porto ce mardi soir en Ligue des Champions. Après deux défaites, les marseillais doivent impérativement s’imposer pour espérer encore quelque chose dans cette compétition. Après deux matchs catastrophiques en terme de jeu proposé contre l’Olympiacos et Manchester City, le journaliste Daniel Riolo pense que l’entraineur de l’OM André Villas-Boas ne réussira pas à transformer son équipe qui a été programmé pour avant tout défendre…

Donc deux mois après le début de la compétition, Villas-Boas va transformER l’équipe — RIOLO

“Donc deux mois après le début de la compétition, Villas-Boas va transformer l’équipe et les joueurs en leur disant »bon maintenant vous jouez.. C’est bien il n’est jamais trop tard pour évoluer dans le sens du football. Mais bon c’est quand même assez surprenant. OK ils n’ont plus le choix, mais pourquoi se sont-ils mis dans la situation de ne plus avoir le choix. Le record de défaite peut-il être une source de motivation? Le problème c’est que l’on pense trop à motiver les équipes avec ce genre d’artifice qui se résume en gros à dire : « t’as les couilles ou t’as pas les couilles”. Moi ce que j’aimerai, c’est que l’OM ait construit depuis plusieurs semaines maintenant une identité de jeu pour qu’il ne considère pas qu’il ne leur reste aujourd’hui plus que les couilles à mettre sur la pelouse. Du jeu, des combinaisons, une ambition, une mentalité, et après tu peux rajouter les « corones ». Mais ça, c’est avant que ça se construit, pas du jour au lendemain »

Daniel Riolo – source : RMC Sport+ (02/11/2020)

