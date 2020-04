Riolo : Le communiqué est un tissu d’âneries !

45 groupes de supporters de Ligue 1, Ligue 2 et National se sont associés pour rédiger un dans un communiqué hier. Ils ont ainsi rejeté catégoriquement l’idée d’une reprise des championnats dans des stades à huis clos. Le journaliste Daniel Riolo a commenté ce communiqué.

Le moment n’est pas de faire de la petite morale — Riolo

« Quand tu es dans une situation de péril comme celle que l’on vit aujourd’hui, il y a des décisions qu’il faut prendre. Il faut trancher ! Si tu as d’un côté de la balance pleins de gens qui peuvent être au chômage, des clubs qui peuvent craindre pour leur santé financière, et de l’autre, jouer des matchs à huis clos dans des conditions précaires qui ne plaisent à personne… Tu es obligé de prendre cette décision, car si tu ne reprends tu mets tout en péril. (…) Le moment n’est pas de faire de la petite morale. (…) C’est de l’idéologie politique. L’idéologie je veux bien, mais alors qu’on m’explique quel genre de football remplace le notre ! Est-ce qu’on se replie sur nous-même, et on ferme les frontières? Est-ce qu’on continue d’échanger avec les autres football ? Est-ce qu’on arrête d’essayer d’être concurrents avec les autres championnats car de toute façon nos budgets n’ont plus l’argent des doits TV et que de toute façon on n’en à rien à cirer de la télé ? Vous faites des bons sentiments, sans se rendre compte que derrière l’idéologie, il y a un changement de paradigme. Je ne suis pas contre, mais alors il faut l’expliquer et en prendre la mesure… » Daniel Riolo – source : RMC Sport