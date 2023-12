En chutant à Brighton hier soir à l’occasion du dernier match de la phase de poule de la C3, l’OM termine deuxième de son groupe et devra disputer les 16e de finale face à une équipe éliminée de la Ligue des champions. Daniel Riolo revient sur la performance des marseillais.

A lire aussi : OM : Quel adversaire en 16e ? La liste des 7 clubs !

L’Olympique de Marseille s’est incliné en toute fin de match face à Brighton (1-0) lors du dernier match de la phase de groupe de la Ligue Europa. Les marseillais finissent ainsi second de leur poule et devront passer par les 16e de finale de la C3. Dans l’émission l’AfterFoot sur RMC Sport, le journaliste Daniel Riolo a donné son sentiment sur la prestation de l’OM.

Le debrief à chaud en live

A lire aussi : OM : Gattuso pointe du doigt les deux gros manques de son équipe !

« C’est difficile de voir le match de cette façon parce qu’en fait tu sais au départ que tactiquement Brighton va sera supérieur à toi c’est eux qui vont faire le jeu c’est eux qui ont la possession ils le font déjà. Ça arrive déjà en Premier League imagine bien contre une équipe de Ligue 1 donc tu t’attends à cette physionomie là.

Finalement, le scénario du match pousse l’OM a essayé au milieu des grosses phases de pressing. Ils ont essayé de le faire très souvent. Dans la première période. Ils ont essayé de jouer haut mais ils ont eu beaucoup de mal parce qu’ils récupèrent peu le ballon et quand ils l’avaient ils n’étaient pas inexistant. Ils ont quand même eu des situations. Mais finalement le match a avancé vers une physionomie assez basique d’une équipe qui a la possession qui essaie d’attaquer qui entreprend qui est plus protagoniste, qui est le on va dire le rôle principal du film et une équipe qui de toute façon ne pourra rien faire de mieux que les contres. Ils auraient pu faire mal à Brighton mais ils n’ont pas été bon dans ce domaine. Ils ont très mal joué ces phases de contre. Après ce genre de match, ça peut faire 0-0 tous les jours. L’OM n’a pas complètement pris l’eau sur ce match, » a ainsi déclaré Daniel Riolo dans l’After Foot.