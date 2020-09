Riolo s’interroge sur Téléfoot et les images manquantes des moments polémiques de PSG – OM !

La victoire 1-0 de l’OM face au PSG est passée au second plan. En effet, les diverses polémiques autour des accusation de Neymar, de l’arbitrage ou encore de la VAR occupent toute l’attention. Le journaliste Daniel Riolo ne comprend pas pourquoi Téléfoot ne dispose pas des images pour clôturer les débats.

Pour Daniel Riolo, Téléfoot devrait disposer des images des échanges musclés entre Alvaro et Neymar, mais aussi par exemple du crachat de Di Maria sur ce même Alvaro. Il estime que cela est put être un choix éditorial…

« J’ai dit et je pense que c’est anormal qu’avec autant de caméras, on ne puisse pas savoir ce qu’il s’est passé au moment des différentes altercations de ce match pitoyable. J’accepte totalement l’idée qu’on ne veuille pas savoir et encore moins juger. Mais moi j’aimerais savoir. (…) J’ai interrogé des réalisateurs et des patrons de rédactions à ce sujet. Certains, les plus durs, disent que c’est un vrai souci qu’avec autant de caméras, on n’y arrive pas. D’autres, plus modérés, disent que le réalisateur du match doit être abattu de ne pas les avoir et que ça aurait été un bon coup de les diffuser. Un coup dont aucune chaîne n’aurait pu se passer. Ils ajoutent que c’est possible de ne rien avoir. C’est rare mais ça peut arriver. Mais je sais, par ailleurs, que pour certains montages, on s’est demandé s’il fallait montrer certaines scènes du match. Le crachat de Di Maria, on ne l’a pas non plus. Ça fait pas mal de choses de ratées quand même. (…) Je ne parle ni de complot et je n’accuse personne. C’est un choix. Ce sont les limites de ce choix que je cherche à comprendre. »

Daniel Riolo – source ; RMC (15/09/2020)