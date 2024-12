Roberto De Zerbi: une nouvelle ère pour l’Olympique de Marseille

Depuis sa nomination en tant qu’entraîneur de l’Olympique de Marseille, Roberto De Zerbi a insufflé une nouvelle dynamique au club phocéen. Son approche tactique innovante et ses ambitions affirmées ont rapidement marqué le début de son mandat, captivant les supporters marseillais et suscitant de nombreuses attentes.

Résultats obtenus: des hauts et des bas prometteurs

Dès le premier match de la saison, l’OM a affiché une performance éclatante en s’imposant 5-1 contre Brest. Cette rencontre a mis en lumière l’efficacité offensive de l’équipe, avec des doublés de Mason Greenwood et Luis Henrique, ainsi qu’un but d’Elye Wahi. Une victoire convaincante qui a immédiatement placé le club dans une dynamique positive.

Cependant, la saison n’a pas été exempte de défis. Une défaite notable 0-3 face au Paris Saint-Germain, rival historique, a mis en évidence certaines lacunes, notamment une fragilité défensive et une gestion émotionnelle perfectible lors des grands rendez-vous. Ce revers a rappelé que le chemin vers le sommet serait semé d’embûches. Malgré cela, l’OM a su rebondir, notamment avec une victoire significative 3-1 contre Lens, mettant fin à une série de résultats mitigés. Ce match a prouvé que l’équipe possédait la résilience nécessaire pour surmonter les moments difficiles.

A lire aussi : Mercato OM : « C’est déplacé ! », Dugarry remet Rabiot à sa place !

Concepts de jeu: la marque De Zerbi

Roberto De Zerbi est reconnu pour son style de jeu offensif et basé sur la possession. À Marseille, il n’a pas dérogé à ses principes. Il privilégie une construction patiente depuis la défense, utilisant un double pivot profond dans un système en 4-2-3-1. Cette approche vise à attirer l’adversaire vers le haut du terrain pour exploiter les espaces sur les ailes. Les latéraux, jouant un rôle crucial, s’écartent près de la ligne de touche pour étirer les lignes adverses, tandis que les milieux créatifs cherchent à trouver des ouvertures entre les lignes.

De Zerbi met également l’accent sur un pressing haut et agressif sans le ballon. L’objectif est de récupérer la possession rapidement et de désorganiser l’adversaire, transformant chaque récupération en opportunité de contre-attaque rapide. Cette philosophie exige une grande discipline tactique et une compréhension collective des mouvements. Les joueurs marseillais, bien que parfois en difficulté pour assimiler totalement ces concepts, ont montré des progrès significatifs au fil des matchs.

Le technicien italien insiste également sur l’importance du mental et du courage. « Jouer pour l’OM nécessite plus qu’une simple compétence technique. Il faut du caractère et une envie de dépasser ses limites », a-t-il déclaré lors d’une récente conférence de presse.

Ambitions du club: viser les sommets

Dès son arrivée, De Zerbi a exprimé des ambitions élevées pour l’OM. L’objectif principal reste de repositionner le club parmi l’élite du football français et européen. À court terme, une qualification en Ligue des champions est une priorité. Sur le long terme, le rêve est de remporter à nouveau des trophées, comme le titre en Ligue 1 ou des compétitions européennes, redonnant à Marseille sa place légitime sur la scène internationale.

Le président Pablo Longoria partage cette vision à long terme. Il met en avant la nécessité de stabilité et d’une identité de club forte pour renforcer la connexion émotionnelle avec la ville. « Notre objectif est de construire un projet sur trois ans. C’est notre premier objectif. Deuxièmement, nous sommes très heureux de notre début de saison. Notre objectif est de participer à la Ligue des champions et d’améliorer notre nivea. Nous devons être ambitieux. Nous devons, pour nos supporters, être ambitieux mais en même temps, nous devons être réalistes. Je ne dis pas que nous ne pouvons pas être compétitifs. Je demande un peu de patience parce qu’il s’agit d’un projet sur trois ans et que nous voulons nous améliorer chaque jour, chaque semaine et chaque jour de match », a-t-il déclaré.

L’arrivée de Roberto De Zerbi et les performances fluctuantes de l’OM ont également influencé le marché des paris sportifs. Les parieurs suivent de près l’évolution de l’équipe, ajustant leurs mises en fonction des résultats et du style de jeu mis en place. Avec des cotes variant fortement en fonction des performances, l’OM est devenu une équipe à surveiller de près pour les amateurs de paris. Pour ceux intéressés, les paris en ligne Bet777 offrent une plateforme complète pour parier sur les matchs de l’OM et d’autres rencontres de Ligue 1, ajoutant une dimension excitante à chaque journée de championnat.