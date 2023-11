Rongier blessé, un talent français visé et le point sur le dossier Benatia… Les 3 infos OM de ce mardi !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce mardi : la blessure de Rongier, Merlin pisté et le dossier Benatia !

Petit arrachement osseux au niveau du genou gauche pour Rongier

Suite au match nul 0-0 concédé par l’OM face au LOSC samedi dernier, le club vient de communiquer la blessure de son capitaine Valentin Rongier. La durée de son indisponibilité n’est pas connue.

Via un communiqué, l’OM vient d’annoncer la blessure au genou de Valentin Rongier qui va se faire opérer. « Information médicale. Suite à un choc survenu lors de la rencontre face au LOSC samedi dernier, Valentin Rongier présente un petit arrachement osseux au niveau du genou gauche. Le joueur est en cours de bilan et devrait se soumettre dans les prochains jours à une intervention chirurgicale qui lui permettra de revenir dans les meilleurs délais. »

L’OM vise Merlin ?

Selon Ekrem Konur, spécialiste du mercato, « Marseille surveille la situation de l’arrière gauche nantais Quentin Merlin. Des clubs de Premier League et de Serie A italienne ont été également liés au latéral gauche français de 21 ans. » Selon le média Fichajes, Manchester City aimerait s’offrir les services de Merlin dès le mois de janvier prochain. Les noms du PSG et du Bayern ont aussi été évoqué concernant le jeune joueur du FC Nantes. Quentin Merlin dispose d’un contrat jusqu’en 2026 avec le FCN, il a disputé 11 matches cette saison, comme latéral ou piston gauche. L’OM semble le suivre depuis plusieurs mois, mais la concurrence semble trop élevée dans ce dossier…

Merlin cible de l’OM et de nombreux clubs européens ?

🚨 Marseille are monitoring the situation of Nantes left-back Quentin Merlin.

En mars dernier, notre intervenant Sourigna Monamay était sur le plateau de Débat Foot Marseille. Il affirme qu’il comprend l’intérêt de Blas de l’OM et de la part des supporters. « Je fais partie de ceux qui l’adorent, affirme-t-il. C’est parce que lorsqu’on voit jouer Payet on adore. Et on retrouve un peu de Payet dans le jeu de Blas. Il y a footballistiquement parlant une élégance. Et moi je le vois comme un successeur de Payet. Les deux ont des similitudes, c’est pour ça qu’on est plus sensibles à ce genre de football. Quand tu as eu l’habitude de voir Payet jouer, quand tu vois un mec comme Blas, tu es séduit par sa qualité. D’accord il a prolongé de deux ans et nous on sait surcharger au milieu de terrain. Donc c’est mort pour nous. Mais ce mec là il va partir. Il va être très sollicité et il va aller certainement dans un autre grand club. Avec lui on fait souvent référence au match contre la Juventus où il a été excellent. Il met cette passe décisive en mode talonnade. »

Des nouvelles du dossier Benatia

Après les départs consécutifs de Javier Ribalta et David Friio, l’ancien défenseur central du Bayern Munich et de la Juventus Medhi Benatia devrait bien devenir le nouveau directeur sportif de l’Olympique de Marseille. Le journal l’Equipe fait le point sur la situation.

L’Equipe donne des précision concernant Medhi Benatia, notamment sur sa qualité d’agent « de joueurs licencié à Dubaï et enregistré sur le marché anglais, ce qui lui permet de ne pas attendre un an avant de devenir dirigeant d’un club français, Benatia ne pouvait toutefois pas s’engager sans régler quelques problèmes, puisqu’il a notamment travaillé sur l’arrivée à l’OM du milieu Azzedine Ounahi en janvier dernier. »

La direction de l’OM travaille sur ces aspects juridiques sans se précipiter. Le journal sportif explique aussi que « selon ses proches, il n’en fait pas une question d’argent, loin de là : le gamin passé par le centre de formation marseillais (2003-2006) rêve de participer à la création d’un effectif cohérent et ambitieux. » L’arrivée de Benatia pourrait intervenir dans les prochains jours…

Sauf retournement de situation, l’ancien défenseur central du Bayern et de la Juve Medhi Benatia devrait devenir le nouveau directeur sportif de l‘OM dans les prochains jours, après les départs consécutifs de Javier Ribalta et David Friio. Gilles Castagno est revenu sur le futur rôle du Marocain dans le club phocéen.

« Le rôle du directeur sportif n’est pas uniquement de recruter. C’est de mettre en place une politique sportive »

« Qui a fait le recrutement cette saison ? Longoria, Ribalta, Friio ? Et que va-ton demander à Benatia ? Un vrai rôle de directeur sportif, s’est-il interrogé. Le directeur sportif n’est pas uniquement là pour recruter des joueurs. Il doit également mettre en place une politique sportive. Pour moi, c’est dire l’équipe va jouer de cette façon. On a un tel effectif auquel l’entraîneur doit s’adapter. C’est comme ça dans tous les autres clubs. Par exemple, Barcelone a une identité forte. L’Ajax Amsterdam de même. À la limite, on se fou presque du nom de l’entraîneur. Xavi est quelqu’un de connu mais à l’Ajax ce sont souvent des inconnus qui viennent, mais il y a une telle identité dans le club sur laquelle ils s’adaptent. C’est au directeur sportif de la mettre en place », a affirmé Gilles Castagno.