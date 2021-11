Rongier et sa transformation, un départ pour 3 à 4M€ et un remplaçant du PSG plutôt que Caleta-Car pour NUFC… les 3 infos OM de ce mardi

Football Club de Marseille vous propose chaque soir les 3 infos OM du jour ! Au menu ce mardi : Rongier raconte sa transformation, Benedetto pourrait rester en Liga et Newcastle opte pour un remplaçant du PSG plus que Caleta-Car ?

Rongier, un meilleur joueur de foot depuis Sampaoli…

Valentin Rongier connaît un début de saison de grande qualité sous le maillot de l’Olympique de Marseille. Jorge Sampaoli l’a totalement changé et lui a donné de l’importance dans l’effectif. Sur RMC ce lundi soir, le milieu de terrain a expliqué tout ça !

L’Olympique de Marseille joue dans un système un peu particulier avec trois défenseurs centraux et deux joueurs qui évoluent à des postes hybrides. Luan Peres est à la fois défenseur gauche et latéral. Valentin Rongier évolue au milieu mais aussi en tant que latéral droit.

Sampaoli a une philosophie de jeu qui est vraiment intéressante — Rongier

Des consignes très étranges qui pourraient être perturbantes pour certains joueurs… Mais Valentin Rongier semble s’épanouir dans ce système ! En effet, l’ancien joueur du FC Nantes l’a expliqué au micro de RMC ce lundi.

A LIRE AUSSI : Mercato : L’OM lance la complexe opération Saliba ?

« Est-ce que je suis un meilleur joueur de foot depuis que je suis avec Sampaoli ? Oui oui, ce serait mentir de dire l’inverse. Je n’ai pas fini mais j’ai appris un nouveau poste, latéral droit. C’est toujours bien d’avoir ça dans son bagage. Je vous assure, il a une philosophie de jeu qui est vraiment intéressante, notamment dans les sorties de balle. On comprend ce qu’il veut faire et pourquoi il veut le faire. Il n’est pas borné avec cette philosophie. Contre une équipe, on va jouer d’une certaine façon. Contre une autre, on va s’adapter. Il fait toujours en rapport avec l’adversaire. Sa philosophie plaît vraiment à tout le monde. » Valentin Rongier – Source : RMC (15/11/21)

🗣️💬 Valentin Rongier dans l’After : « Est-ce que je suis un meilleur joueur de foot depuis que je suis avec Sampaoli ? Ce serait mentir de dire l’inverse. Il a une philosophie de jeu qui est intéressante et il n’est pas borné avec cette philosophie. » #rmclive pic.twitter.com/Fc82thBN8Z — After Foot RMC (@AfterRMC) November 15, 2021

Je vous assure que la grinta, Sampaoli l’a mais en match c’est décuplé — Rongier

Toujours sur RMC, le milieu de terrain s’est exprimé sur la façon dont Jorge Sampaoli bouge sur le banc et cette grinta qui le caractérise. Rongier confirme que le coach argentin ne doit pas être résumé à ça même si cela fait partie de son identité.

« Il y a l’aspect grinta et l’aspect tactique chez Sampaoli ! Je vous assure que la grinta, il l’a mais en match c’est décuplé. Il y a la pression du résultat, des supporters… L’envie de bien faire. Il arrive un peu moins à se contrôler et ça fait aussi partie de son personnage. Mais une chose est sûre, il a la tête reposée lors des semaines d’entraînement pour nous guider le mieux possible. » Valentin Rongier – Source : RMC (15/11/21)

3 à 4 M€ pour Benedetto si Elche se maintient ?

Poussé vers la sortie par l’OM cet été, l’attaquant Dario Benedetto a trouvé un point de chute en Liga, à Elche. L’ancien joueur de Boca y a retrouvé un de ses compatriotes, l’ancien milieu du PSG, Javier Pastore. Benedetto a marqué 2 buts et délivré une passe décisive en 12 matches de Liga. Si ce dernier a joué dès la seconde journée en entrant 23 minutes face à Atlético Madrid, il n’est pas toujours dans le onze de départ. Ce dernier a enchainé plusieurs titularisations, avant de retrouver un statut de remplaçant depuis 4 matches… Il pourrait être relancé face au Betis comme l’explique AS…

A lire : Mercato : Premier bilan très mitigé pour les joueurs prêtés par l’OM…

En effet, le média espagnol explique que les performances du buteur argentin devraient augmenter au fur et à mesure que la compétition progresse. Benedetto est prêté jusqu’à la fin de la saison par l’OM et « l’idée est qu’il puisse continuer dans ce qui peut être considéré comme sa maison, compte tenu de sa relation avec la propriété et les actionnaires. » Pour rappel, l’Equipe avait expliqué que l’option d’achat du prêt de Dario Benedetto est de 3 à 4 millions d’euros. Un montant limité quand on sait que l’OM avait déboursé 14M€ pour le faire venir de Boca…

Le journaliste espagnol Monserrate Hernandez Marcos, qui officie à Onda Cero et As, n’a pas manqué de souligner les premiers pas réussis de Dario Benedetto sous le maillot du FC Elche. Qui s’est déjà montré décisif…

« Il a largement le niveau pour y évoluer. Il partage avec Lucas Perez le poste de second avant-centre au côté de Lucas Boyé, qui est indiscutable. On le savait avant, mais Benedetto est un joueur de grande qualité, un attaquant opportuniste et engagé. Et ses deux buts ont été importants » Monserrate Hernandez Marcos – Source : La Provence (13/11/21)

Newcastle veut investir dès cet hiver ? Plutôt sur Diallo que DCC ?

L’Olympique de Marseille n’a pas pu profiter d’un Duje Caleta-Car de haut niveau depuis la seconde partie de la saison dernière. Jorge Sampaoli a patienté avant de le remettre dans son onze de départ. D’abord derrière Balerdi dans la hierarchie, il a su profiter de la suspension de l’Argentin pour se refaire une place.

En effet, Caleta-Car est devenu l’un des titulaires de Jorge Sampaoli. Avec Luan Peres et Saliba, ils forment une défense solide qui a permis notamment aux Marseillais de ne prendre aucun but face au Paris Saint-Germain malgré Mbappé, Neymar et Lionel Messi.

Ces dernières performances ne sont pas passées inaperçues. Selon plusieurs médias anglais, West Ham ainsi que Newcastle observeraient sa situation et pourraient passer à l’action dès le mercato hivernal 2022

Les Magpies démarrent un nouveau projet avec l’arrivée de l’Arabie Saoudite en tant que nouveau propriétaire. Le club anglais doit se reconstruire sur des bases solides et veut miser sur de jeunes joueurs capable d’évoluer en Premier League et permettre à Newcastle de se repositionner parmi les plus grandes écuries britanniques.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Un départ concrétisé en fin de saison (pour 3 à 4M€) ?

« Nous nous préparons pour le mercato de janvier. Ce n’est pas une fenêtre de transfert durant laquelle nous voudrions investir normalement, car vous n’obtenez pas toujours les bonnes affaires, mais c’est quelque chose qui est important en ce moment », a notamment expliqué Amanda Staveley au site officiel de Newcastle.

🗣 « One of the things I want to do is be able to communicate to the fans and say that if we do make mistakes we will quickly own up to them and make them right. » ⚫️⚪️ pic.twitter.com/laITFRu5u9 — Newcastle United FC (@NUFC) November 11, 2021

Abdou Diallo plutôt que Caleta-Car ?

Le Croate entreraient parfaitement dans cette nouvelle dynamique. Cependant, Foot Mercato nous informe ce mardi qu’un autre joueur à ce poste est très suivi… Le journaliste Santi Aouna affirme que le défenseur central du Paris Saint-Germain, Abdou Diallo est l’une des pistes des Anglais.

Les Magpies apprécieraient fortement son rendement et notamment sa polyvalence. En effet, le gaucher peut également évoluer en tant que latéral. Percutant et solide défensivement, il pourrait facilement s’en sortir en Premier League.