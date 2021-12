Rothen se paye violemment la LFP dans l’affaire OM vs Lyon

Ce mercredi 8 décembre 2021, la LFP a rendu son verdict suite aux incidents survenus le 21 novembre dernier au Groupama Stadium. La Commission a décidé de retirer un point au classement de Ligue 1 à Lyon et de rejouer la rencontre dans le stade rhodanien à huis-clos.

Sur les ondes de RMC l’ancien joueur du PSG Jérome Rothen a fustigé la commission de discipline de la LFP au sujet des sanctions infligée à Lyon suites aux les incidents survenus le 21 novembre dernier au Groupama Stadium face à l’OM. La Commission a décidé de retirer un point au classement de Ligue 1 à Lyon et de rejouer la rencontre dans le stade rhodanien.

🗣💬 @RothenJerome : « J’en veux à la commission de pondre ça sans barème. C’est purement scandaleux. En termes d’image, c’est catastrophique. Payet est la victime dans l’affaire et elle n’est pas entendue. Comment ne peut-on pas l’entendre à cette commission de discipline ? » pic.twitter.com/yJnw1wByVT — Rothen s’enflamme (@Rothensenflamme) December 9, 2021

« J’en veux à la commission de pondre ça sans barème, a-t-il réagi ce jeudi dans son émission Rothen s’enflamme sur RMC. C’est purement scandaleux. En termes d’image, c’est catastrophique. Ce qui m’a choqué, c’est le cas Payet. On prend le joueur pour une marionnette. C’est lui la victime dans cette affaire et il n’est pas entendu. Comment peut-on ne pas l’entendre à cette commission de discipline ? Je vais dans le sens de Jacques Cardoze, c’est scandaleux. (… ) Il n’y a pas eu de mot pour Payet. Et dans le rapport qui fait douze pages, il n’y a que quatre lignes sur Payet. C’est du foutage de gueule. » Jérome Rothen – Source RMC Sport