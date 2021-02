Rudi Garcia évite soigneusement le sujet OM avant Marseille – Lyon…

L’OM reçoit Lyon ce dimanche à l’occasion de la 27e journée de Ligue 1. A la lutte avec le LOSC, Paris et Monaco pour le titre, Rudi Garcia n’a pas voulu évoquer l’OM lors de sa conférence de presse, il préfère se concentrer sur son équipe.

Contrairement à l’OM, Rudi Garcia va pouvoir s’appuyer sur un groupe au complet. Le coach a soigneusement évité les questions sur la rivalité entre les deux clubs…

Les forces de l’OM ? Ce qui compte ce sont surtout les forces de l’OL — Garcia

« Peu importe qui on joue, on veut continuer à gagner. C’est une course d’endurance, à 4 devant. Il faut être l’équipe qui gagne le plus de matches. Il n’en reste pas moins qu’il s’agit de deux des meilleurs clubs français et donc c’est toujours une affiche. Ce que je veux, c’est que l’OL soit au meilleur niveau. On a bien réagi à Brest. Il le fallait. C’est un deuxième match à l’extérieur consécutif mais on se comporte bien à l’extérieur. Il faut aussi s’appuyer sur ce qu’on sait bien faire à l’extérieur. (…) Les forces de l’OM ? Ce qui compte ce sont surtout les forces de l’OL, qu’on soit à 100 %. Il faut avoir de la motivation mais surtout une réflexion sur le match. Il faudra être continu sur ce match, dans tous les domaines » Rudi Garcia – source : Conférence de presse (26/02/2021)