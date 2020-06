Rumeur Mercato : L’OM « offre » Strootman à Fenerbahçe ?

L’OM doit réduire sa masse salariale. Première cible, car plus gros salaire de l’effectif, Kevin Strootman. L’international néerlandais pourrait être libéré s’il trouve un point de chute. Le club olympien l’aurait proposé à Fenerbahçe…

Alors que l’Equipe expliquait lundi que l’OM serait prêt à donner gratuitement le milieu de terrain de 30 ans, Kevin Strootman. Selon le media turc Fanatik, le joueur aurait été proposé à Fenerbahçe qui avait déjà recruté un autre ancien gros salaire olympien, Luiz Gustavo pour 6 millions d’euros l’été dernier. Pour rappel Strootman a été recruté pour un montant de 25M€ il y a deux saisons, il dispose encore d’un contrat jusqu’en 2023 à Marseille…

Interrogé par Europe 1 ce mardi, le président Eyraud a expliqué que l’OM n’allait pas bradé ses joueurs. A part peut être des joueurs qui ne partent pas titulaires et avec de gros salaires comme Strootman ou Mitroglou…

ON ENTRE DANS UNE PHASE OÙ LES PERFORMANCES SPORTIVES SONT PRIORITAIRES — EYRAUD

« Il n’y aura pas de grandes soldes à l’OM, a ainsi déclaré le président olympien. Pendant quatre ans, Il y a eu des investissements massifs pour remanier le club. Nous n’avons pas tout bien fait. Il y a eu des échecs mais aussi des succès. Le club est club est revenu au plus haut niveau du football français et a disputé une finale de Ligue Europa. Après une troisième saison complète, il retrouve la ligue des champions. Il y a une volonté d’être le plus compétitif possible mais sur la base d’un mode économique pérenne. On ne peut pas soutenir un investissement aussi massif pendant une période aussi longue. On entre dans une phase où les performances sportives sont prioritaires mais avec un modèle économique pérenne. » Jacques-Henri Eyraud – source : Europe 1