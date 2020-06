Rumeur Mercato : L’OM vise un serial buteur zambien ?

L’OM cherche un attaquant pour épauler Dario Benedetto. En France les noms de Mbaye Niang et Boulaye Dia ont été avancés, mais des pistes à l’étranger existent…

L’OM espère trouver des portes de sortie pour Valère Germain et Kostas Mitroglou cet été. La tâche s’annonce délicate, pour autant l’OM cherche déjà un buteur. Selon TodoFichajes, l’OM aurait dans son viseur Patson Daka. L’attaquant zambien est le successeur d’Erling Haaland à Salzbourg et empile les buts. En effet, ce dernier a marqué 23 buts et donné 4 passes décisives en 27 matches de championnat. Des statistiques qui ont déjà éveillé l’intérêt de Naples, Séville et du club filial Leipzig…

Daka intouchable pour l’OM ?

L’attaquant de 21 ans est clairement une des révélations en 2020. Daka est international zambien (10 sélections) et a joué dans toutes les catégories de jeunes de sa sélection. Il a prolongé son contrat avec Salzbourg jusqu’en 2024, un transfert cet été sera clairement très élevé et l’OM n’a pas le moyens de s’offrir un profil aussi convoité. Un profil intéressant mais qui a déjà explosé et qui semble donc inaccessible pour les finances du club marseillais…