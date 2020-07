Rumeur mercato : Mauricio, un peu léger pour l’OM ?

C’était le rumeur d’hier, l’OM et son coach André Villas Boas viseraient le milieu de terrain brésilien Mauricio. Après quelques coups de fil, le niveau de jeu du joueur de 31 ans peut interroger...

Plusieurs médias brésiliens affirment que le coach de l’OM aurait ciblé le milieu de terrain Mauricio. Ce brésilien de 31 ans a l’avantage d’être libre à partir du 31 juillet prochain. En effet, le joueur passé par Fluminense aura terminer son contrat avec le club grec du PAOK à la fin du mois. André Villas-Boas le connait bien pour l’avoir coaché au Zenith lors de la saison 2015/2016. Informé de l’intérêt de Villas-Boas, Mauricio a affiché son envie de rejoindre l’OM. Ce dernier a même déclaré il y a trois jours au média Terra : « Quand j’ai entendu parler de son intérêt pour moi, j’étais très heureux. J’ai travaillé avec André (Villas-Boas) en Russie et j’ai été très impressionné par ses compétences professionnelles. Ce serait quelque chose qui me motiverait d’une manière spéciale. » Reste à connaitre son niveau…

A lire : VENTE OM : TAPIE EXPLIQUE POURQUOI L’OM POURRAIT ÊTRE AU COEUR D’UNE STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT DE GRANDE AMPLEUR

Si Mauricio semble motivé à l’idée de rejoindre l’OM, son profil peut poser question. Le joueur de 31 ans semble être dans une phase descendante. Contacté par nos soins, un joueur de Super League nous a confié que le brésilien n’était pas un joueur exceptionnel, que c’était trop léger pour l’OM. Même son de cloche du côté d’un agent habitué à travailler sur le marché grec. De plus, le compte Football Grec France nous a donné son sentiment sur le niveau de Mauricio.

sans départ, Incompréhensible si Mauricio signe à l’OM

« C’est un joueur honnête, mais il semble quand même être un peu sur le déclin. Il peut toujours dépanner dans la rotation, mais ce n’est pas un profil qui fait rêver. Après, AVB le connaît bien, donc c’est un plus. De plus, ce n’est pas l’année où il est le meilleur, clairement… Mauricio a un profil de milieu défensif assez classique, par contre il revient cette saison d’une blessure aux croisés, à 31 ans, et ça l’a un peu coupé dans son élan.

Qualités : joueur de devoir, assez régulier dans la performance, bonne expérience (titres et clubs), théoriquement assez propre techniquement, gère la pression et surtout connaît très bien le coach. En sachant qu’il est aussi en fin de contrat, donc pas forcément une qualité mais ça peut aider.

Défauts : pas de présence européenne depuis un certain temps, revient d’une grosse blessure, profil vieux et pas forcément taillé pour être titulaire dans une équipe comme l’OM surtout en Ligue des Champions. Salaire quand même pas si faible (1M€ net en Grèce donc plus ailleurs), pas à l’abri qu’il décline totalement.

Je le vois vraiment pas à l’OM, il n’est pas mauvais mais je ne vois pas à la place de qui il pourra jouer. Si y’a aucun départ, c’est incompréhensible s’il signe… » Football Grec France – source : FCMarseille (07/07/2020)