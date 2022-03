Rumeur Mercato OM : Ce très rapide ailier gauche visé par Longoria ?

Pablo Longoria travaille activement sur le mercato estival à venir. Plusieurs noms ont déjà alimenté les rumeurs : Mkhitaryan, Denayer ou encore Vidal ont été évoqués. Un ailier gauche évoluant en Ligue 1 serait également suivi…

Jorge Sampaoli n’a pas trouvé l’ailier gauche parfait pour son système de jeu. Le coach argentin a d’ailleurs décidé de jouer sans spécialiste à ce poste en faisant alterner Payet ou Gerson afin d’occuper cette zone. Il faut dire que Konrad de la Fuente a disparu de la circulation malgré des débuts prometteurs, que Luis Henrique a affiché ses limites et que Bamba Dieng et Cédric Bakambu sont plus des attaquants de pointe. Du coup, Pablo Longoria pourrait tenter de recruter à ce poste cet été…

L’OM surveille Simon, mais la PL est sur le coup…

Selon But Football Club, Moses Simon serait surveillé par l’OM. L’ailier gauche nigérian de 26 ans s’était définitivement engagé avec le FC Nantes en 2020 après un prêt réussi. Ce dernier a marqué 3 buts et délivré 7 passes cette saison en Ligue 1. Des prestations qui ne passent pas inaperçues en Ligue 1 mais aussi en Premier League. Car l’OM est loin d’être seul sur ce dossier, Leeds était sur le coup lors du dernier mercato d’hiver, mais c’est le nouveau riche Newcastle qui pourrait venir le prendre en juin prochain. Antoine Kombouaré va voir son attaque décapitée après le départ acté de Randal Kolo Muani (Eintracht Francfort), le coach va avoir bien du mal à retenir ses deux compères Moses Simon et Ludovic Blas…

⚽️ FC Nantes, OM – INFO BUT! : Newcastle, Marseille, Moses Simon a la cote ! #ButFC https://t.co/TAeYczpSMQ — But! Football Club (@club_but) March 11, 2022



Interrogé par Furia Liga, son ancien éducateur au FC Barcelone Pimienta a complimenté Konrad de la Fuente.

Il a besoin de tranquillité– Pimienta

« Il a 20 ans, il a besoin de tranquillité. Il ne faut pas oublier qu’un joueur comme Andrés Iniesta a attendu d’avoir 22-23 ans pour gagner en maturité. Si un joueur de ce calibre mondial a eu besoin de ce temps… Gavi est une exception, Ilaix Moriba aussi et je ne parle pas de Messi. Mais tous les autres doivent suivre leur propre cheminement. Konrad, dans 2 ou 3 ans, ce sera un ailier top. Peut-être pas comme Mbappé mais il faut rester tranquille. Konrad peut aussi bien évoluer à droite comme à gauche. Il est bon des deux pieds. Il manie bien son pied droit mais son pied gauche, c’est la perfection. Avec moi, il a joué aux deux postes et il a le sens du but. Il est plus à l’aise avec son pied gauche, je ne sais pas pourquoi. Mais ça dépend aussi des discussions au sein de l’équipe au moment d’affronter un adversaire, trouver la meilleure position et la meilleure solution. C’est très difficile de trouver un joueur aussi déséquilibrant que Konrad, aussi bon des deux côtés. » Francisco García Pimienta– Source: Furia Liga ! (25/10/21)n