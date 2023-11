Rumeur vente OM : une nouvelle version ?

Pablo Longoria, président de l’Olympique de Marseille, est revenu sur les rumeurs de vente du club et a une nouvelle fois affirmé que Franck McCourt était bel est bien investi dans l’avenir de l’OM. Ce thème qui dure depuis 3 ans dispose de versions différentes comme l’affirme Alexis Bernard.

Le journaliste du 10Sport Alexis Bernard affirme lui qu’il n’y a pas d’offre officiel et que ce n’est pas la priorité des capitaux saoudiens… « Au sujet de la possible vente de l’OM. Aucune offre officielle à ce jour. Comme il n’y a aucune négociation en cours. Une volonté de McCourt de céder le club, depuis 3 ans. Mais il refuse d’écouter à moins de 300/350 M€… Il ne veut pas perdre un euro dans cette affaire. Deux réunions importantes sur le sujet ont eu lieu. A Dubaï et à Paris. Plusieurs émissaires se sont même déplacés à Marseille pour faire avancer les choses et discuter avec les personnalités et institutions locales. Depuis, aucune avancée concrète. De nombreuses personnes autour du club qui tentent de faire avancer une possible vente. Fournier, Quillot, Migliaccio… Ce qui alimentent toutes les rumeurs attenantes. S’il y a effectivement un intérêt de capitaux saoudiens, l’OM n’est clairement pas leur priorité du moment. »

S’il y a effectivement un intérêt de capitaux saoudiens, l’OM n’est clairement pas leur priorité du moment

Au sujet de la possible vente de l’OM ▶️Aucune offre officielle à ce jour. Comme il n’y a aucune négociation en cours. ▶️Une volonté de McCourt de céder le club, depuis 3 ans. Mais il refuse d’écouter à moins de 300/350 M€… Il ne veut pas perdre un euro dans cette affaire… — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) November 15, 2023



Interrogé sur les rumeurs de vente du club par Franck McCourt, Pablo Longoria ne veut plus être affecté par tout ça. « Ce n’est pas une question pour moi. Depuis que je suis arrivé à l’OM, il y a toujours ces rumeurs de vente. J’ai commis une erreur, une fois. Je me suis laissé affecter par toutes ces rumeurs. C’était avant une demi-finale de Ligue Europa Conférence face au Feyenoord. On était à l’aéroport. Je me souviens que je me suis tendu parce que j’y ai donné de l’importance. C’était un moment important de notre saison, avant d’aller à Rotterdam. Ça m’avait déstabilisé moi, mais aussi le groupe. Plusieurs joueurs m’ont demandé où ça en était. J’ai donné de l’importance (à ces rumeurs) à ce moment-là. J’ai fait l’erreur de transmettre cette « non tranquillité » et de commencer à demander à mon propriétaire. Après ça, j’ai cherché à m’évader complètement de tout ce type de sujets. Il faut faire avec, ça fait partie de notre environnement. J’ai cherché à m’isoler et travailler avec pérennité. On doit faire comme si on allait continuer au club pour les x prochaines années. Si on tombe dans ce type de jeu, on fait l’erreur que j’ai faite avant le Feyenoord: donner de la crédibilité à ces rumeurs. » Pablo Longoria précise que Frank McCourt « donne une sécurité financière à l’OM et qu’il souhaite gagner des titres ».

A lire : Vente OM : Nouvelle mise au point du clan McCourt !

Depuis que je suis arrivé à l’OM, il y a toujours ces rumeurs de vente

A lire aussi : Ex OM : Coup de théâtre pour Tudor selon Fabrizio Romano !

Pablo Longoria va devoir faire évoluer l’effectif une nouvelle fois. «Le marché d’hiver est très particulier, très difficile, prévient d’emblée Longoria sur RMC ce mardi soir. Parfois, ça ne te donne pas ce dont tu as besoin car c’est un marché très particulier. Croire que c’est la solution, c’est une erreur. En même temps, ça peut aider le coach pour mettre en place sa méthodologie. On va analyser avec le coach les différents besoins dont on va voir besoin. On va analyser avec notre équipe de scouting. Avec le travail tous ensemble, et après estimations des budgets, on cherchera à donner à notre coach la plus grande puissance sportive. Le coach a des besoins numériques. Il y a des discussions pour un latéral gauche. (…) Il faut donner de la souplesse pour Lodi même si Amir Murillo nous donne satisfaction. Pour augmenter la compétitivité, il y a un manque. Il ne faut pas le même type d’ailier pour Marcelino et Gattuso. Il faut le prendre en considération et voir les opportunités que le marché peut nous offrir».

Il y a des discussions pour un latéral gauche… Il ne faut pas le même type d’ailier pour Marcelino et Gattuso

🔴 Le président de l’Olympique de Marseille Pablo Longoria s’est longuement confié au micro de RMC Sport. Le début de saison décevant du club, le départ de Marcelino, le niveau des attaquants, les relations avec les supporteurs, le recrutement : il n’a évité aucune question. — RMC Sport (@RMCsport) November 14, 2023

A lire aussi :OM : « Est-ce que ce sont des consignes dictées par McCourt ? »