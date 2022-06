Rumeur Zidane au PSG ? Pierre Ménès dézingue les supporters de l’OM !

Pierre Ménès a commenté au cours d’une vidéo la rumeur Zidane à Paris, en critiquant fortement les réactions des supporters marseillais.

Pierre Ménès n’accorde que peu de crédit aux rumeurs concernant l’avenir de Zidane, il n’a pas manqué de dézinguer le comportement des supporters marseillais face à la nouvelle. En effet, comme beaucoup l’ancien consultant Canal Plus ne semble pas comprendre que même si Zidane n’a jamais joué à Marseille, Zidane c’est Marseille et Marseille c’est l’OM. Alors l’idée de voir un symbole Marseillais faire gagner Paris, fait trembler tout le peuple marseillais.

C’est plus emballant d’entrainer le PSG plutôt que l’OM – Pierre Ménès

« Ce sont des rumeurs, (Zinédine) Zidane n’a pas dit un mot, et il y a des commentaires négatifs sur son Five, tout le monde ouvre sa gueule, même les politiques. Le problème, c’est cette folie. Il est entraîneur, il n’a jamais joué à Marseille. Depuis que le Qatar est candidat à la Coupe du Monde, Zidane est sous contrat avec le Qatar. Ce n’est donc pas nouveau que Zidane est en relation avec le Qatar. (…) Faut arrêter de s’offusquer pour rien. C’est insupportable. S’ils ne comprennent pas que c’est plus emballant d’entraîner le PSG plutôt que l’OM, que c’est un club qui a plus d’ambition et de moyen, je ne peux rien pour eux. (…) Cracher à la gueule de Zidane pour une rumeur, ce n’est pas bien. » Pierre Ménès – source : Pierrotlefoot (11/06/2022)

« Cracher à la gueule de Zidane pour une rumeur, ce n’est pas bien » Mon avis en vidéo sur l’emballement médiatique du moment… À découvrir ci-dessous ⬇️⬇️⬇️https://t.co/twFVr1Qo74 via @YouTube — Pierre Ménès (@PierreMenes) June 11, 2022

Vendredi dernier, RMC Sport révélait qu’un accord entre le PSG et Zinedine Zidane était proche. Le conseiller historique de l’international, Alain Migliaccio, a démenti tout approche du club francilien.

« Tous ces bruits qui circulent sont infondés, tranche sèchement le conseiller de ZZ depuis presque trente ans. A ce jour, je suis la seule personne admise à représenter et conseiller Zinédine Zidane. Ni Zinédine Zidane, ni moi-même n’avons été contactés directement par le propriétaire du PSG. Je doute en plus fortement que sa Majesté l’Emir du Qatar, le Cheikh Tamin Ben Hamad Al Thani, ait l’habitude de passer par les réseaux sociaux ou les médias pour gérer ses affaires et prendre des décisions capitales concernant l’avenir du PSG. Je ne suis même pas sûr qu’il soit vraiment intéressé par la venue de Zinédine Zidane. » Alain Migliaccio, Source : L’Equipe (10/06/2022)