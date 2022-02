Sakai de retour ? Au moins 3 absents face à Angers et Saliba dans un gros club… Les 3 infos OM de ce jeudi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au programme ce jeudi : Sakai contacté pour revenir, des retours et des absents face à Angers et Saliba visé par de gros clubs européens…

Sakai de retour cet été ?

Joueur respecté et aimé, Hiroki Sakai a quitté l’OM pour revenir au Japon dans le club des Urawa Reds (18 matchs joués / 2 buts cette saison). Selon La Provence, Pablo Longoria a tenté de faire revenir l’international Japonais lors de ce mercato hivernal.

Sakai proche de revenir cet hiver, partie remise ?

Le deal ne s’est pas fait avant la fin du mois de janvier, cependant le quotidien local affirme que la porte est toujours ouverte pour le prochain mercato d’été. Pour rappel, l’OM reste sur le coup d’une sanction de la FIFA avec une interdiction de recruter lors des deux prochains mercatos…

Avant de partir, Sakai avait souhaité dire un dernier au revoir aux supporters marseillais. Le Japonais avait accordé une interview à La Provence dans laquelle il avait expliqué pourquoi il ne pas souhaiter rejoindre un club qui évolue en Europe.

« Je ne voulais pas chercher un club en Europe pour éviter de devoir jouer contre l’OM, je n’aurais pas eu envie d’entendre les sifflets marseillais contre moi. Je n’ai qu’un sentiment de reconnaissance pour l’OM, un seul mot à dire : merci. Il y a eu des moments difficiles pour moi. Mais ces 5 saisons étaient précieuses. Cette expérience est un trésor pour moi. » Hiroki Sakai – Source : La Provence (25/05/21)

Konrad forfait, retour de Bakambu, Kolasinac et Balerdi

Jorge Sampaoli va pouvoir compter sur ses recrues Bakambu et Kolasinac, non qualifiées face à Lyon mardi. De plus, Léonardo Balerdi qui était suspendu sera lui aussi disponible. Les internationaux Gueye et Dieng sont qualifiés pour la finale de la CAN et seront donc absents. Gerson, qui a est resté sur le banc hier lors de la victoire 4-0 di Brésil face au Paraguay, devrait être trop juste pour être dans le groupe. Konrad, blessé, est forfait et devrait reprendre l’entrainement samedi…

Konrad bientôt de retour

« Nous n’avons pas de blessures majeures ou trop de fatigue. Konrad De La Fuente a une rupture de fibre au muscle postérieur. Il a dû faire l’impasse sur l’entraînement et le match. Il devrait être de retour à l’entraînement samedi, si ce n’est pas aujourd’hui ou demain ». Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (03/02/2022)

Du lourd sur Saliba

Il comment encore quelques erreurs évitables, pour autant William Saliba affiche un niveau impressionnant. L’international espoir est intraitable dans les duels, chirurgical à la relance. L’OM n’est pas en position de force dans ce dossier, car le jeune défenseur de 21 ans n’est que prêté sans option d’achat. Alors qu’un montant de 24M€ a été évoqué, la presse italienne explique que plusieurs gros clubs européens aimerait recruter Saliba…

L’Inter, Milan et le Real sur Saliba ? 30M€ demandés ?

En effet, selon Calciomercato l’Inter, le Milan AC et le Real Madrid sont sur le coup. Si Arsenal ne garde pas son défenseur, le club anglais demanderait non pas 24, mais 30M€ selon le média italien. L’agent de William Saliba, Djibril Niang discuterait avec de nombreux clubs…

Invité dans l’émission « Rothen s’enflamme », sur les ondes de RMC sport, William Saliba avait évoqué son avenir. Le défenseur central prêté par Arsenal cette saison sans option d’achat n’a visiblement pas vraiment envie de se prononcer clairement…

« La seule chose que je peux dire c’est que je suis heureux à Marseille, a-t-il confié jeudi dans Rothen s’enflamme sur RMC. J’aime la ville, le club, les supporters, l’équipe… Tout se passe bien. Je ne sais pas ce qu’il va se passer dans six mois. L’année dernière, quand j’étais à Nice à la même période, je ne savais pas que je jouerais à Marseille. Les choses se passent tellement vite dans le football. Je n’ai pas envie de penser au futur. Je vais tout donner. Puis il y aura des discussions cet été. Cette année, ça se passe vraiment bien. J’essaie de faire comme si ce n’était pas un prêt. » William Saliba – Source RMC Sport (26/01/2022)

Dans un épisode de Débat Foot Marseille, notre consultant Jean-Charles De Bono s’etait exprimé à ce sujet. Ce dernier ne voit pas l’intérêt que pourrait avoir Arsenal de céder William Saliba contre une dizaine de millions d’euros alors que le défenseur brille depuis le début de la saison.

« Saliba pour moi, ça va coûter très cher. Aujourd’hui, il s’est imposé en tant que titulaire et comme Capitaine de l’Equipe de France Espoirs. Il a une progression énorme, certains clubs européens le surveillent de très près. Il n’y aura pas que l’Olympique de Marseille ! Ils ne sont même pas prioritaires sur le dossier. Si Arsenal veut le vendre, ils vont vouloir faire le plus d’argent possible ! Sinon, ils vont vouloir le récupérer pour jouer. Il prouve qu’à l’OM, avec une grosse pression devant 60 000 personnes et ce qu’il se passe autour, il arrive à s’imposer en tant que meilleur défenseur et titulaire indiscutable… Je ne vois pas trop l’intérêt d’Arsenal de dire : tenez on vous le vend à 10M€. Et imaginons que ça se passe mal pour certains avec les Bleus et qu’il soit appelé en A en fin de saison. Là, je ne sais pas comment ce sera possible ! » Jean-Charles De Bono – Source : Football Club de Marseille (18/11/21)