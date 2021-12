Sampaoli et les absents face à Chauvigny, Garcia dans le dossier Kamara, Sampaoli à l’affût au mercato… Les 3 infos OM de ce vendredi 31 décembre 2021

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme de ce vendredi : Sampaoli et les absents face à Chauvigny, Garcia dans le dossier Kamara, Sampaoli à l’affût au mercato…

OM : En plus de Dieng, Sampaoli annonce deux absents à cause du Covid face à Chauvigny

Avant le déplacement en Coupe de France ce dimanche, Jorge Sampaoli était en conférence de presse ce vendredi. Le coach argentin a fait le point sur l’état de son groupe. Il doit faire sans Bamba Dieng, suspendu, mais aussi deux joueurs touchés par le Covid et donc forfait pour le match face à l’US Chauvigny. Rongier est aussi incertain…

Seuls deux joueurs sont touchés dans l’effectif et seront forfaits dimanche — Sampaoli

« Je pense que le Covid aura un rôle très important pour les jours à venir. Seuls deux joueurs sont touchés dans l’effectif et seront forfaits dimanche. Tout le monde est disponible. Il faudra être vigilant. (…) Rongier ne s’est pas entraîné hier. Il est touché au pied. Ça ne s’est pas amélioré aujourd’hui. On va attendre de voir s’il sera mieux demain et disponible pour le match. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (31/12/2021)

Mercato OM : Rudi Garcia s’immisce dans le dossier Kamara !

Sur le banc de l’Olympique de Marseille entre 2016 et 2019, Rudi Garcia est l’entraîneur qui a lancé Boubacar Kamara. Dans un long entretien avec la Gazzetta dello Sport, il a évoqué la situation contractuelle du joueur.

La situation est loin d’être évidente. Le mercato hivernal ouvrira ses portes demain et l’Olympique de Marseille pourrait perdre certains de ses éléments importants. Parmi eux, Boubacar Kamara qui n’a toujours pas prolongé son contrat qui expire à l’issue de la saison. Indispensable dans le système de Jorge Sampaoli, le milieu olympien permet d’assurer l’équilibre de l’équipe sur le terrain.

De son côté, Boubacar Kamara entretient le flou sur son avenir. Pablo Longoria pourrait même se résoudre à le vendre dès cet hiver afin de ne pas le voir partir gratuitement en juin prochain. Parmi les équipes intéressées, on retrouve dernièrement Manchester United et même l’AS Roma.

J’avais vraiment milité pour que Kamara signe son premier contrat professionnel – Rudi Garcia

Dans un long entretien accordé à la Gazzetta dello Sport, Rudi Garcia a été interrogé sur le sujet. En effet, l’ancien technicien est également passé par la Roma. Il en a profité pour exprimer son ressenti sur la situation de Boubacar Kamara.

« C’est un bon garçon et un footballeur important, l’un de ceux auquel je suis resté attaché après mon départ. A Marseille on m’a critiqué après l’avoir fait jouer au milieu, mais finalement après c’est le poste qu’il a occupé. S’il peut jouer à Rome ? Je pense que c’est un regista parfait pour l’équipe de Mourinho. Il peut aussi être très utile sur les coups de pied arrêtés, même s’il doit améliorer son rapport avec le but. A l’époque je l’avais lancé avec Maxime Lopez, qui joue maintenant à Sassuolo. Ils venaient tous les deux du centre de formation et pour Kamara j’avais vraiment milité pour qu’il signe son premier contrat professionnel, alors que déjà à cette époque des gros clubs européens s’intéressaient à lui. Je pense que tout cela fait partie d’une stratégie. D’ailleurs, il faut dire que son premier contrat n’avait déjà pas été facile à boucler. Personnellement j’avais cru tout de suite en lui, ça se voyait qu’il pouvait devenir un joueur important. » Rudi Garcia – Source : La Gazzetta dello Sport (30/12/2021)

Mercato OM : Sampaoli veut profiter de la Coupe du monde pour faire un bon coup…

Avant le déplacement en Coupe de France ce dimanche, Jorge Sampaoli était en conférence de presse ce vendredi. Le coach argentin a évoqué le mercato hivernal qui s’ouvre demain, il espère voir arriver au moins un joueur de plus…

Le mercato est long, ce sera un mercato d’opportunité — Sampaoli

« Le mercato d’hiver permet d’apporter de la qualité à un effectif déjà construit. Le mercato est long, ce sera un mercato d’opportunité, parce que nous sommes dans une année de Coupe du monde et beaucoup de joueurs ont besoin de temps de jeu. J’espère qu’on pourra recruter un joueur qui apporte un plus ». Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (31/12/2021)

