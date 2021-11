Sampaoli inquiet, la Juventus se positionne pour Kamara, et un retour de Strootman… Les 3 infos OM de ce mercredi !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM de ce jour. Au programme ce mercredi : L’avenir de Kamara, Sampaoli se pose des questions, et le possible retour de Strootman…

OM: L’inquiétude de Sampaoli

De plus en plus critiqué pour ses choix tactiques, Jorge Sampaoli ne propose plus le football spectaculaire du début de saison. L’entraineur argentin serait inquiet de la situation actuelle de l’OM…

La folie du début de saison semble bien lointaine du côté de l’Olympique de Marseille. Même si les Marseillais sont bien placés en Ligue 1 avec une 4e place à la clé, et toujours en course en Europa League, le collectif olympien est moins huilé. D’après les informations de La Provence, Jorge Sampaoli serait même inquiet suite au match nul (0-0) très décevant, face au 19e du championnat de France, le FC Metz.

Eric Di Meco se pose des questions sur Jorge Sampaoli et réclame une vraie équipe type :

Il faut ressortir une vraie équipe type– Di Meco

« Quand tu vois ce qu’ont fait Lens et Metz, ça veut dire que le jeu marseillais est lu par les adversaires. Moi ce qui me gêne, c’est qu’il n’y a pas de plan B. Quand tu tombes sur une équipe qui est bien organisée et que tu dois bouger, tu es toujours dans ce jeu trop latéral où l’on fait tout pour ne pas perdre le ballon, et où l’on privilégie la possession à la prise de risque. A un moment donné, il faut savoir s’adapter à la forme du moment, à l’effectif que tu as et surtout à ce que l’adversaire fait face à toi. Quand je vois Rongier sur le banc en ce moment, ça me fait mal au cœur. Quand je vois Lirola ne pas évoluer au poste de latéral où il fait des différences, ça me fait mal au cœur. Il faut ressortir une équipe-type maintenant ! » Eric Di Meco-– Source: Rothen s’enflamme RMC (08/11/21)

OM Mercato: Un taulier de Sampaoli comme plan B de la Juventus ?

Tandis que son contrat avec l’Olympique de Marseille court seulement jusqu’en juin prochain, Bouba Kamara serait sur les tablettes du Milan. Mais la Juventus serait aussi sur le coup…

En fin de contrat en juin 2022 avec l‘Olympique de Marseille, le milieu de terrain défensif Bouba Kamara n’en finit plus de voir ses éventuels prétendants croître de semaine en semaine. En effet si le joueur formé à l’OM était récemment dans la short-list du Milan AC, la Juventus verrait le natif de la Soude comme un plan B en cas d’échec dans le dossier Aurélien Tchouaméni (AS Monaco), selon les informations de Calcio Mercato. Son départ en hiver serait un véritable coup dur, sachant son importance au milieu de terrain cette saison.

Peu de chance de le convaincre de renouveler son contrat– Di Marzio

« Âgé de 21 ans, son contrat expire en juin 2022 et les yeux du Milan AC sont sur lui. Les Rossoneri surveillent Kamara depuis un certain temps en attendant de savoir quel sera l’avenir de Kessié. En janvier, ils pourraient même décider d’essayer d’entamer des négociations avec l’Olympique de Marseille, un club qui a peu de chances de le convaincre de renouveler son contrat » Gianluca Di Marzio— Source: TMW (07/11/21)

Mercato OM : Strootman ? Mauvaise nouvelle à venir pour Longoria…

Kevin Strootman a rejoint Cagliari au mercato estival. Alors qu’il ne s’est jamais imposé sous les couleurs de l’OM, il réalise lui et son équipe un début de saison très difficile. Il pourrait même quitter le club dès cet hiver…

Prêté la saison passée au Genoa, Kevin Strootman a repris des couleurs en retrouvant la Serie A. Championnat qu’il connaît bien pour avoir joué à l’AS Rome de 2013 à 2018. Raison pour laquelle le néerlandais souhaitait repartir cette saison, loin de l’Olympique de Marseille. Et ses désirs ont été entendus, puisqu’il s’est engagé avec Cagliari encore une fois sous la forme d’un prêt. Sauf que tout ne se passe pas comme prévu, l’écurie Sarde est bon dernier du Calcio. De plus, le milieu de terrain n’a joué qu’un seul match en intégralité, suite à une multitude de pépins physiques.

D’après la Gazzetta Dello Sport, le Néerlandais pourrait même quitter le club dès cet hiver, son coach Walter Mazzarri ne comptant plus sur lui, à cause de son état physique. Retour à Marseille dès janvier pour l’ancien joueur de l’AS Roma ? Coup dur pour Pablo Longoria.

Interrogé au sujet du Néerlandais, Nicolas Filhol pense que Longoria va tout faire pour ne pas le reprendre :

Il n’arrive pas a jouer des matchs entiers

« Longoria va tout faire pour que Strootman ne revienne pas. Il a été un peu blessé à la cuisse et son club est dernier de Serie A. Il n’arrive pas à jouer des matchs entiers, à priori physiquement il est moins performant que la saison dernière, un peu plus embêté par des pépins physiques. » Nicolas Filhol— Source: FCM (12/10/21)