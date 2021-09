Sampaoli voulait un attaquant, 2 forfaits et 3 incertains face à Monaco, deux absents importants côté monégasque… les 3 infos OM de ce vendredi

Tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce vendredi : Sampaoli voulait un attaquant supplémentaire, deux forfaits et trois incertains pour affronter Monaco, deux absents de poids côté monégasque…

Mercato OM : Sampaoli confirme qu’il aurait aimé un joueur supplémentaire à un poste bien précis !

L’OM va affronter l’AS Monaco ce samedi dans le cadre de la 5e journée de Ligue 1. Jorge Sampaoli est revenu sur le mercato estival olympien, il confirme qu’il aurait aimé disposer d’un attaquant supplémentaire. Interrogé sur le mercato estival de l’OM, Jorge Sampaoli a confirmé qu’il aurait aimé disposer d’un attaquant de plus de son effectif. Le coach olympien a précisé qu’il ferait sans et ce que la dernière recrue Amine Harit pourra apporter…

Nous aurions aimé un attaquant de plus — Sampaoli

« Il y a une position de l’entraîneur et la situation du club qui n’a pas pu compléter la totalité de l’équipe. Ce sont des choses qui arrivent et qu’il faut accepter. Nous allons travailler comme ça. Nous aurions aimé un attaquant de plus au regard des incertitudes sur la dernière année de contrat et Caleta-Car. Nous n’avons pas une quantité de joueurs importantes mais nous ferons avec. (…) Amine Harit va beaucoup nous apporter grâce à ses qualités techniques. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (10/09/2021)

#Sampaoli (sur le mercato) : « La situation du club ne nous a pas permis de faire ce que l’on voulait. Nous aurions aimé avoir un attaquant supplémentaire. Nous avons beaucoup de travail et nous devons continuer à travailler. »#ConfOM #LiveFCM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 10, 2021

#Sampaoli : « Amine Harit va beaucoup nous apporter grâce à ses qualités techniques. Amavi et Milik ont des gènes et seront absents. On verra si Konrad, Gerson et Under sont pas trop fatigués pour disputer la rencontre face à Monaco. »#ConfOM #LiveFCM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 10, 2021

OM : Milik trop court, Sampaoli confirme un autre forfait et 3 joueurs incertains face à Monaco

Alvaro ne sera pas encore suspendu et sera donc opérationnel face à Monaco ce samedi, idem pour Balerdi qui devrait lui être suspendu face à Nice. Milik travaille dur mais n’est pas encore disponible, Konrad et Gerson restent incertains pour cette rencontre.

Gerson, Konrad et Under incertains — Sampaoli

« Konrad est arrivé aujourd’hui, Gerson va nous rejoindre directement Monaco. Les trois matchs de qualifications compliquent beaucoup les choses parce que les joueurs sont revenus très fatigués. Konrad n’a pas pu s’entrainer normalement. Il va falloir que je parle avec eux. On verra si de la Fuente sera disponible. (…) Je suis très optimiste. Lundi Milik s’entraînera avec le groupe. C’est un très grand professionnel, il va revenir très bientôt. On verra s’il est apte à jouer contre Rennes. (…) Amavi et Milik ont des gènes et seront absents. On verra si Konrad, Gerson et Under sont pas trop fatigués pour disputer la rencontre face à Monaco… » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (10/09/2021)

#Sampaoli : « Konrad est déjà ici. Gerson va directement aller à Monaco. Konrad n’a pas pu s’entraîner, il faut que je parle avec lui pour savoir s’il sera disponible ou s’il est trop fatigué. On doit parler avec eux pour voir comment s’arranger. »#ConfOM #LiveFCM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 10, 2021

#Sampaoli (sur Milik) : « Je suis très optimiste. Lundi il s’entraînera avec le groupe. C’est un très grand professionnel, il va revenir très bientôt. On verra s’il est apte à jouer contre Rennes. » #ConfOM #LiveFCM — Football Club de Marseille (@FCMarseille)September 10, 2021

Monaco – OM : Deux absents importants côté monégasque

L’Olympique de Marseille se déplace à Monaco demain soir à 21h pour le compte de la 5e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, le club de la Principauté devra faire sans deux de ses joueurs en défense.

L’Olympique de Marseille s’apprête à disputer son premier choc de la saison ce samedi soir. En effet, les Phocéens se déplaceront demain à Monaco pour le compte de la 5e journée de Ligue 1.

Depuis le début de saison, les joueurs de Jorge Sampaoli sont en pleine confiance puisqu’ils ont engrangé 7 points sur 9 possible face à Montpellier, Bordeaux et Saint-Étienne. De son côté, l’AS Monaco peine à démarrer sa saison. En effet, le club de la Principauté ne comptabilise que 4 points en autant de rencontres. Éliminés lors des barrages de la Ligue des champions, les joueurs de Niko Kovac auront certainement à coeur de sortir une belle prestation face à l’OM ce samedi.

Deux absents du côté de Monaco

Côté phocéen, Gerson manquera à l’appel puisqu’il n’est pas encore de retour et vient de disputer son dernier match avec la sélection brésilienne. Toutefois, l’effectif monégasque ne sera pas non plus au complet.

En effet, Guillermo Maripan et Djibril Sidibé ne seront pas de la partie pour affronter l’Olympique de Marseille ce samedi. En ce qu’il concerne le défenseur chilien, il connaît le même problème que Gerson et de nombreux internationaux sud-américains. En effet, pour rattraper le retard lié au Covid-19, la zone Amérique du Sud a planifié les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 jusqu’à hier soir. Un problème qui pourrait intervenir 2 à 3 fois dans la saison et pénaliser certains clubs de Ligue 1.

Marseille est l’un des favoris pour le podium – Kovac

Hier, Niko Kovac s’est exprimé en conférence de presse en vue du match face à l’Olympique de Marseille demain soir. Il considère que le club phocéen est l’un des favoris pour accrocher une place sur le podium à l’issue de la saison.

« L’OM a toujours été une des meilleures équipes du championnat de France. Pour moi, Marseille est l’un des favoris pour le podium. Nous avons vu leurs gros progrès entre la saison dernière et celle-ci. Ils jouent avec agressivité et sur un rythme élevé, pressent aussi haut que possible, ils n’abandonnent jamais et marquent beaucoup dans le dernier quart d’heure, ce qui montre qu’ils sont au point physiquement. » Niko Kovac – Source : conférence de presse (09/09/2021)