Sanction pour Villas-Boas, ce que rapporte la C1 et Thauvin les mauvais chiffres… les 3 infos OM de ce jeudi

FCMarseille vous propose tous les soirs à 20h10 les 3 infos OM du jour. Au menu ce jeudi, Villas-Boas privé de banc face à l’ASM, les gains de la Ligue des Champions et les mauvais chiffres de Thauvin…

Villas-Boas suspendu face à Monaco

André Villas-Boas sera suspendu pour la réception de l’AS Monaco ce samedi au Stade Vélodrome. la sanction a été confirmé ce mercredi soir par la commission de discipline de la LFP.

Expulsé lors de la victoire de l’OM à Nîmes (2-0) vendredi dernier, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille André Villas-Boas a écopé, ce mercredi, d’un match de la suspension de la part de la commission de discipline de la LFP. Cette sanction est applicable immédiatement. Le technicien portugais du club marseillais sera donc privé de banc pour la réception de l’AS Monaco, ce samedi (17 heures).

A peine plus de 26M€ pour l’Olympique de Marseille ?

Voilà, l’Olympique de Marseille est éliminé de la Ligue des Champions. Avec un bilan d’une seule victoire et de 5 défaites, les hommes d’André Villas-Boas ont terminé à la quatrième place du groupe C. Maintenant, il est temps de faire un bilan comptable pour les clubs français (PSG, Rennes).

Alors que le Paris Saint-Germain est assuré de percevoir un gros chèque, pour Marseille et le Stade Rennais respectivement dernier de leur groupe le montant sera plus léger. Seul club français qualifié en 1/8 de finale, le PSG sera logiquement plus gâté par l’UEFA avec des gains actuels estimés à 63,25 M€ hors droits TV et marketing (soit 15,25 M€ de prime de participation + 10,8 M€ de prime de performance (4 victoires à 2,7 M€) et 27,7 M€ de coefficient UEFA sur 10 ans pour sa 8e place sur 32).

Les comptes s’annoncent moins rentables que prévu pour l’OM, avec une seule victoire en 6 matches. Le club phocéen doit récupérer 31,25 M€ (soit 15,25 M€ de prime de participation + 2,7 M€ de prime de performance (1 victoire à 2,7 M€) et 13,3 M€ de coef UEFA sur 10 ans pour sa 8e place sur 32). Mais du fait des sanctions de l’UEFA liées au fair-play financier, Marseille écopera d’une retenue de 15 % de ses recettes globales européennes sur la saison 2020-21. Ce sera donc seulement 26,5 M€ qui vont revenir dans les caisses du club olympien.

Une retenu de 15% suite aux sanctions du Fair Play fiancier

« Le club a été condamné à une amende de 3 000 000 € ainsi qu’à une retenue permanente de 15% sur les revenus qu’il aurait le droit de percevoir pour toute participation aux compétitions interclubs de l’UEFA au cours des saisons 2020 / 2021 et 2021/2022 ». UEFA – Source : Communiqué officiel (12/06/2020)

La Ligue des Champions, une marche beaucoup trop haute pour Thauvin ?

Seules deux équipes n’ont pas marqué dans le jeu en Ligue des Champions cette saison. Comme par hasard ce sont deux équipes françaises : le Stade Rennais et l’Olympique de Marseille. En effet, les hommes d’André Villas-Boas ont seulement mis 2 buts. Les deux ont été inscrits sur penalty face à l’Olympiakos par Dimitri Payet. Des difficultés a faire le bon geste à l’image d’un Florian Thauvin, sur qui reposait en partie l’animation offensive…

98 – Florian Thauvin en Ligue des Champions 2020/21 : 98 ballons perdus – 30 de plus que tout autre joueur de champ de Marseille 36.7% de dribbles réussis (11/30) – 3e plus faible ratio chez les joueurs de l’OM (min. 4 matches) 5 tirs – 2 cadrés, 0 but. Limites. pic.twitter.com/qEFo0bEkcr — OptaJean (@OptaJean) December 10, 2020





En effet, Florian Thauvin revient d’une blessure qui l’a tenue hors des terrains durant toute la saison dernière. Cependant, l’ailier marseillais, défendu récemment par Jérôme Rothen, affiche des statistiques très satisfaisantes en championnat avec 4 buts et 5 passes décisives en 11 rencontres. Mais en Ligue des Champions le joueur marseillais a peut-être montré ses limites. Le Français a perdu 98 ballons, soit 30 de plus que n’importe quel joueur de champ de l’OM. Connu pour sa qualité de percussion et de dribble, « Flo Tov » n’a pourtant réussi que 11 dribbles sur 30 tentés soit un pourcentage de 36,7% de dribbles réussis. C’est le 3e plus faible ratio de son équipe chez les joueurs ayant disputé au minimum 4 matchs. Enfin, Florian Thauvin n’ayant pas inscrit le moindre de but dans la compétition, a tenté 5 frappes pour seulement 2 cadrés. Même si ce dernier dépend d’un collectif qui n’était clairement pas au rendez-vous, son rendement individuel reste insuffisant…