Sanctions Nice – OM : Longoria sort du silence !

À la suite des sanctions communiquées au sujet des incidents survenus lors de la rencontre entre l’OGC Nice et l’Olympique de Marseille, le club phocéen a donné sa première réaction à travers un communiqué.

La réponse de l’Olympique de Marseille était attendue. À travers un communiqué officiellement sorti sur le site du club, Pablo Longoria a réagi aux sanctions décidées par la commission de discipline hier soir.

En effet, malgré l’envahissement de terrain et des agressions portés sur les joueurs phocéens, le match sera à rejouer dans son intégralité sur terrain neutre à huis clos. De plus, Alvaro a écopé de 2 matches de suspension fermes et Dimitri Payet a écopé d’un match de suspension avec sursis.

Le communiqué de l’OM :

« L’Olympique de Marseille a pris connaissance des décisions prononcées hier soir par la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel concernant la rencontre OGC Nice / Olympique de Marseille du 22 août 2021. Le club regrette que tout envahissement de terrain portant atteinte à la sécurité et à la santé des joueurs ne soit pas sanctionné immédiatement et avec plus de fermeté. Depuis toujours, l’OM est un club profondément ancré dans la lutte contre la violence et le racisme. «Les autorités du football avaient l’occasion historique de faire preuve d’exemplarité en marquant les esprits, déclare Pablo Longoria, président de l’Olympique de Marseille. Ces sanctions ne semblent pas tenir compte du climat délétère qui a entouré cette rencontre au cours de laquelle leur sécurité n’était pas assurée, ce qui a pourtant été reconnu lors des auditions. Je souhaite par ailleurs saluer l’arbitre de la rencontre qui n’a jamais changé de position concernant la mise en danger des acteurs sur le terrain et son souhait de ne pas reprendre le match. Nos joueurs, qui devraient être les acteurs d’un match de football, ont été ce soir-là les victimes. Dans ce cas précis, les punir eux-mêmes de violences, me semble être une solution de facilité. En tant que président de l’OM, ma volonté a toujours été et restera de préserver la sécurité de tous les acteurs du football.» » Communiqué de l’OM – Source : OM.fr (09/09/2021)