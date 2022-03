Dortmund veut Kamara, Konrad pas assez impliqué ? Et un fils Zidane ne ferme pas la porte… Les 3 infos OM de ce jeudi !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce jeudi : Kamara pisté par Dortmund, Konrad pas assez impliqué et Luca Zidane n’écarte pas l’option OM…

Kamara visé par Dortmund

Le feuilleton Boubakar Kamara se poursuit. Le milieu de terrain marseillais sera en fin de contrat en juin prochain et une prolongation de contrat ne semble plus être envisageable. A moins d’un retournement de situation, le joueur formé à l’Olympique de Marseille devrait ainsi partir libre en juin prochain. Kamara ne manque pas de prétendants et selon les dernières informations de Bild, le Borussia Dortmund serait l’un des candidats. Le club allemand considère en effet que le jeune et talentueux marseillais est une belle opportunité pour se renforcer sportivement et effectuer une plus-value à l’avenir.

🗣💬 « Sur la situation de Kamara, jusqu’aux dernières conversations, ce n’est pas fini. » ⚪🔵 Pablo Longoria veut rester optimiste concernant une prolongation de Boubacar Kamara. #RMClive pic.twitter.com/iuOIso8DFD — Rothen s’enflamme (@Rothensenflamme) March 1, 2022

On continue à avoir des conversations, on a proposé différentes possibilités — Longoria

Dans le cadre d’une émission spéciale sur RMC en direct du centre RLD, Pablo Longoria s’est confié sur les négociations avec Boubacar Kamara. Le président olympien assume la responsabilité de ce retard dans la prolongation mais veut y croire jusqu’à la fin. Les discussions seraient toujours en cours.

« Kamara ? C’est ma responsabilité. Je suis au club depuis août 2020, j’assume mes responsabilités, spécialement avec la situation de Kamara. Jusqu’au bout, la dernière parole n’est pas dite. On continue à avoir des conversations, on a proposé différentes possibilités ». Pablo Longoria – source : RMC (01/03/2022)

Konrad a fait pschitt ?

En effet, selon la Provence Konrad De la Fuente ne serait « pas vraiment sérieux dans l’approche de son métier selon certaines indiscrétions ». Un comportement pointé du doigt tout comme celui d’Amine Harit qui lui aussi a disparu de la rotation. Ces deux joueurs ont-ils déçu le coach ? Le manque de temps de jeu offert par Sampaoli a-t-il impacté l’investissement des joueurs ?

Recruté pour 3M€ en provenance du FC Barcelone, Konrad avait pourtant très bien commencé la saison. Percutant lors des premiers matches, l’ailier gauche a ensuite été plus surveillé et a été moins efficace. Il a petit à petit perdu sa place pour s’installer sur le banc des remplaçant. Il a par la suite été touché par le Covid 19 mais aussi par une blessure musculaire. Depuis, il n’a eu droit qu’à des miettes. Il a participé à 16 matches de Ligue 1, 4 d’Europa League, 2 de conférence League et un de Coupe de France. A voir si ce dernier va se relancer lors de cette fin de saison…

Les adversaires m’ont analysé mais moi aussi je peux le faire — Konrad

Interrogé sur ses belles performances lors des deux premiers matches et ses prestations plus discrètes depuis, Konrad écarte l’excuse de la fatigue physique et souligne les prises à deux régulières sur lui.

Je me sens très physiquement. J’ai un double marquage, les adversaires m’ont analysé mais moi aussi je peux le faire. Je dois défendre, revenir pour aider mon latéral et fermer l’intérieur en position défensive. Il y a plus d’intensité en Ligue 1, comparé à ce que j’ai connu précédemment en Espagne. » Konrad de La Fuente – source : Conférence de presse (21/09/2021)

L’OM ? Pourquoi pas — Luca Zidane

Natif de Marseille, Luca Zidane est actuellement l’un des gardiens de but du Rayo Vallecano. Actuellement 12e du championnat espagnol, le club de Madrid n’est pas au mieux de sa forme mais poursuit sa course au maintenant en première division.

Interrogé sur son avenir par la Cadena Ser, Luca Zidane n’a pas l’air pressé d’aller jouer dans un club un peu plus important pour le moment. Il se concentre sur son équipe actuelle mais il a été questionné sur une probable arrivée à l’OM…

» Un club plus huppé? Il y a encore du temps. Revenir au Real Madrid ? L’OM ? Pourquoi pas. Je suis concentré sur le Rayo pour pouvoir atteindre mon meilleur niveau. Les clubs que tu cites sont très grands et ça serait beau d’y jouer, mais il faut y aller peu à peu. Qui ma mère suivrait si j’allais à l’OM et mon père au PSG? Sûrement moi (rires) ». Luca Zidane – Source : Cadena Ser

Si mon père est heureux d’entraîner le PSG, c’est une bonne chose — Luca Zidane

Ces dernières semaines, le nom de Zinédine Zidane revient avec insistance au Paris Saint-Germain. Un transfert qui ferait forcément grincer des dents certains supporters de l’OM puisque la légende du football français est née à Marseille et est devenu peu à peu un symbole de la ville.

Luca Zidane n’a pas vraiment voulu commencer ces rumeurs et informations sorties par les médias. Il affirme qu’il serait heureux pour son père, quoi qu’il arrive.

« Mon père au PSG? Je ne parle pas de ça avec lui. On parle de la famille, et pas grand chose d’autre, pas beaucoup de foot. Comme une relation père-fils quoi, on parle de choses de la maison. Est-ce que ça me surprendrait de le voir à Paris ? S’il est heureux, moi je serai content. S’il est heureux d’entraîner le PSG, c’est une bonne chose » Luca Zidane – Source : Cadena Ser