Semaine décisive, l’homme dans l’ombre de Gattuso et un autre club français proposé à l’Arabie Saoudite… Les 3 infos OM de ce lundi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce lundi : le lancement d’appel d’offres pour le prochains droits TV de la L1, le portrait de l’adjoint de Gattuso et Nice aussi proposé à l’Arabie Saoudite ?

La Ligue a lancé l’appel d’offre !

La semaine sera agitée au siège de la LFP. Les dirigeants de la Ligue Professionnelle de Football jouent gros, très gros même… L’OM, le PSG, Lyon, Lens et l’ensemble des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 retiennent leur souffle. C’est en effet aujourd’hui, entre 8 heures et 10 heures précises. que les candidats doivent soumettre leurs offres concernant les futurs droits TV de la Ligue 1.

Pour rappel, deux lots de matches en direct sont en jeu: le premier avec le meilleur de la Ligue 1. Le second, « volumineux » avec 7 rencontres.

Selon les informations de RMC Sport, huit sociétés se sont manifestées, exprimant leur vif intérêt. La présence de DAZN est attendue, tout comme celle de BeIN Sport. Amazon sera également présent. Le grand absent sera Canal+ qui a récemment fait entendre sa voix en exprimant son mécontentement pour ne pas être traité comme un partenaire à part entière.

Ce lancement d’appel d’offres se clôturera mardi, moment où les enchères financières prendront fin. L’objectif de la LFP est clair : récolter la somme colossale de 825 millions d’euros par an pour ses précieux droits. Toutefois, en cas d’échec, si les prix de réserve ne sont pas atteints, des négociations en coulisses de gré à gré seront inévitablement à l’ordre du jour. Le suspense demeure, l’enjeu est colossal, et le monde du football français retient son souffle.

Riccio, l’homme de l’ombre

Arrivé à l’Olympique de Marseille pour remplacer Marcelino, Gennaro Gattuso peut compter sur un staff de qualité, composé d’un « phénomène de l’analyse » d’après l’un de ses anciens joueurs.

L’arrivée de Gattuso à l’Olympique de Marseille a clairement fait des heureux après des semaines compliquées avec Marcelino. L’Italien semble plus adapté à la devise du club et on commence déjà à voir son impact sur l’effectif. Cependant, tout ce travail, l’ancien joueur de l’AC Milan ne le réalise pas tout seul.

La Provence s’est penché ce lundi sur l’homme de l’ombre qui fournit des données précieuses à Gennaro Gattuso :Luigi Riccio. Edgar Çani ancien joueur de Gattuso à Pise l’a expliqué au journal local dans un entretien.

« C’est un phénomène dans l’analyse des matches, un maniaque de la tactique, explique l’attaquant albanais à La Provence. Tout ce qu’il nous avait dit la semaine avant nos cinq matches de play-off pour la montée s’était produit sur le terrain. Gigi est discret mais Gattuso n’existe pas sans Riccio tout comme Riccio n’existe pas sans Gattuso. Une grande amitié les unit, c’est vrai, mais ils la mettent de côté dans le travail. Ils se disent les choses telles qu’elles sont pour trouver les meilleures solutions pour leur équipe, avec leur style très différent »

« Il y a plus de vie dans le vestiaire. Gattuso a inculqué un certain état d’esprit. Il est très fédérateur avec son équipe »

Éric Di Méco a noté des progrès de l’OM sur les deux derniers matchs. « Il commence à avoir dans la composition d’équipe et dans le placement de certains joueurs des choses un peu plus cohérentes. Cela demande confirmation contre un gros du championnat, comme par exemple Nice après la trêve internationale. Avant que Marcelino parte, on était avec un état d’esprit d’attente car il y avait un enchaînement de quatre matchs très difficile, avec une équipe vulnérable qui ne progressait pas. On ne veut pas commencer à tirer un enseignement définitif, prenons les points. Marseille est toujours en course pour se qualifier en Ligue Europa et revient dans le haut du tableau », a souligné l’ancien olympien. « Il n’y a rien de mieux lorsqu’il y a une trêve de 14 jours, notamment pour ceux qui ne partent pas en équipe nationale de gagner et de pouvoir bosser tranquillement sans se prendre la tête avec le classement. Imaginez ce que l’on dirait aujourd’hui si l’OM s’était fait accrocher contre le Havre. À l’arrivée, malgré la crise en coulisses ses dernières semaines, on peut d’ores et déjà faire un premier bilan après quatre matchs de Coupe d’Europe et huit de championnat. Finalement, hormis la défaite face au PSG plutôt logique et celle à Monaco, qui roule sur la Ligue 1 en ce moment, le seul faux-pas est le match en Grèce contre le Panathinaïkos, qui arrive trop tôt, mal préparé avec une composition incompréhensible. C’est ce match qui fait tâche depuis le début de la saison », a ajouté Di Meco.

Nice proposé à l’Arabie Saoudite par Inéos ?

La Vente OM, un thème qui alimente les réseaux sociaux depuis bientôt 3 ans. Alors que l’Arabie Saoudite semble intéressée par l’achat d’autres clubs, l’OM est bien évidement cité mais Lyon et un autre club de Ligue 1 auraient été proposés…

En effet, selon le journaliste Romain Molina, Jim Ratcliffe aimerait se séparer de l’OGC Nice s’il parvient à acheter Machester United. Le milliardaire anglais aurait d’ailleurs proposé le club azuréen en Arabie Saoudite selon Molina qui l’a confié dans une vidéo diffusée sur sa chaine Youtube: «Inéos dans le football c’est un désastre, Nice c’est une catastrophe, il s’est fait voler sur les transferts. C’est honteux alors que c’était le projet le plus ambitieux après le PSG. C’est un pigeon à plumer. (…) Qiuid de Nice ? Car il cherche à se séparer de Nice depuis un moment, le club a été proposé en Arabie Saoudite depuis un moment. C’est quelque chose qui se sait depuis quelque temps ».

Le média anglais The Independant avait relancé une nouvelle fois cette fameuse Vente OM dans un article en expliquant que l’Arabie Saoudite veut toujours investir dans le football européen. Après le rachat de Newcastle, le groupe lié à l’Etat saoudien viserait deux clubs : Valence et l‘Olympique de Marseille.

« The Independent a appris que les intermédiaires travaillant pour le compte d’une entité liée à l’État avaient fait des progrès considérables en matière d’achat. Les clubs d’un tel statut sont considérés comme particulièrement attractifs en raison de leur énorme héritage historique, ainsi que de leurs récentes sous-performances, ce qui signifie qu’il existe une marge de croissance immense avec des investissements relativement limités », explique le média anglais.

Zidane, le chef d’orchestre parfait pour une vente OM?

Il y a quelques jours, France Bleu Provence expliquait que« l’Arabie Saoudite, lancée dans un immense projet d’investissements dans le football, aurait ciblé l’OM, pour en faire le Newcastle de la France. (…) Et si Zidane dit oui à l’OM, c’est seulement car le projet est très ambitieux. C’est-à-dire avec un budget qui permettrait de rivaliser avec les plus grands clubs d’Europe. Ce que lui ont garanti les dirigeants saoudiens avec qui il discute en personne. » Le média local précise que si Zidane est ouvert à cette idée, l’autre condition sera de « s’occuper du recrutement ». Le technicien français ne serait pas indifférent à un retour au Real Madrid mais aussi à la Juventus et l’OM…

‘Le fantasme? Il existera toujours tant que ça aura pas été effectif. Il y aura toujours ce fantasme quand il se passe des choses bizarres dans ce club où il y a une énorme pression, où il y a une crise comme en ce moment, rappelle Jérôme Rothen dans son émission sur RMC. Automatiquement, il y a un banc qui se libère et les gens tout de suite reviennent à la référence : c’est Zinédine Zidane sur le banc. On a enquêté. Parce qu’on a aussi entendu des choses hier sur le fait que Zidane avait été contacté, ce qui est totalement faux par Pablo Longoria pour prendre la suite de Marcelino. Donc ça, c’est la première chose. Donc on ne va pas parler de cette rumeur là parce que c’est une fausse rumeur. Par contre, que les gens imaginent à Marseille et les passionnés du football ont en général du football français. C’est un rêve que nourrissent l’envie que l’OM soit racheté par un milliardaire ou quelque chose qui ressemble au Paris Saint-Germain avec le Qatar. Où c’est plus qu’un milliardaire. Comme l’Arabie Saoudite par exemple. Parce que ça, c’est dans la tête de pas mal de gens qui ont sorti le #VenteOM depuis cinq ans. Donc tout le monde s’est dit tiens, ils vont être rachetés par l’Arabie Saoudite, Ils vont avoir encore plus de moyens que les Qataris et donc automatiquement on va recruter des grands joueurs. Et si tu recrute des grands joueurs automatiquement, t’as aussi un grand chef d’orchestre. Et qui est le mieux placé que Zinedine Zidane pour entraîner l’OM avec des moyens illimités ?’