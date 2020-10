Succéder à Mandanda? Il répond, Ayew répond à un retour à Marseille, Nagatomo explique comment Sakai est devenu un combattant… Les 3 infos OM de ce jour !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au menu ce samedi : Succéder à Mandanda? Il répond, Ayew répond à un retour à Marseille, Nagatomo explique comment Sakai est devenu un combattant.

Mercato OM : Prendre la succession de Mandanda? Ce gardien de Ligue 1 répond !

Cité à l’Olympique de Marseille pour remplacer un Steve Mandanda plus proche de la retraite que du début de carrière, Gautier Larsonneur laisse planer le doute…

L’actuel gardien du Stade Brestois, Gautier Larsonneur a impressionné la saison dernière avec le club promu en Ligue 1.

rien n’est figé — LARSONNEUR

Maintenu en partie grâce à son gardien de but, le club est actuellement 14e du championnat français. Le portier âgé de 23 ans a été cité à plusieurs reprises à l’Olympique de Marseille pour remplacer Mandanda qui a maintenant 35 ans. Il répond à Onze Mondial.

« On a parlé de toi à Marseille et Saint-Étienne. Tu comprends qu’il y ait de la déception, qu’on dise que tu t’es montré un peu frileux ? Moi frileux ? Ils ne me connaissent pas (sourire). Ça montre que les supporters de ces clubs respectent leurs valeurs, c’est important. Mais rien n’est figé. On voit que ce que fait Jessy Moulin (à Saint-Étienne) c’est très costaud. Vu le contexte, ce qu’il a fait en Coupe de France, c’est grand. »

Gautier Larsonneur – Source : Onze Mondial

Mercato : Un retour à l’OM? Ayew est cash !

Interrogé à ce sujet sur beIN Sports ce vendredi soir, André Ayew a totalement démenti des contacts avec l’Olympique de Marseille.

Toujours à Swansea malgré de nombreuses rumeurs l’envoyant en Premier League en fin de mercato, André Ayew est quelque peu revenu sur la saison de l’Olympique de Marseille.

il n’y a pas eu de discussions du tout — AYEW

L’ancien joueur de l’OM a pris la défense d’André Villas-Boas, affirmant que les récentes critiques à son égard étaient totalement injustifiées. Interrogé par beIN Sports sur un potentiel retour à Marseille après y avoir passé près de 8 ans au club, le milieu de terrain a affirmé qu’il n’y avait pas eu de discussions entamées entre les différentes parties.

« Un retour à l’Olympique de Marseille? Non, non, il n’y a pas eu de discussions du tout. Il y a beaucoup de fausses rumeurs, il y avait d’autres clubs mais pas mon club, pas la maison (pas l’OM). Mais je pense que le club fait du bon boulot, ils ont des joueurs expérimentés mais à mon niveau, non ce n’était pas l’heure du jour »

André Ayew – Source : beIN Sports (30/10/20)

OM : Nagatomo explique comment Sakai est devenu « un combattant » !

Dans un entretien accordé à l’Olympique de Marseille, Yuto Nagatomo a expliqué comment Hiroki Sakai est devenu un cadre de la sélection nationale du Japon.

A l’Olympique de Marseille depuis le mercato estival, Yuto Nagatomo a répondu aux questions du club, lors d’un entretien.

il a gagné en confiance en jouant pour un grand club comme l’OM pendant 5 ans — NAGATOMO

Le latéral gauche japonais s’est exprimé sur la carrière de son coéquipier et compatriote, Hiroki Sakai. Il explique comment il a évolué en jouant à l’Olympique de Marseille.

« Hiroki Sakai a complètement changé depuis qu’il joue à l’Olympique de Marseille. Bien sûr, de façon positive. Il est devenu un vrai combattant et il a gagné en confiance en jouant pour un grand club comme l’OM pendant 5 ans. Ça lui a permis de faire de grandes performances qui en font un cadre de la sélection japonaise. C’est sa cinquième saison à Marseille. Evidemment, je savais que c’était un grand club avant de venir ici, je respectais déjà Hiroki pour sa longévité dans un tel club »

Yuto Nagatomo – Source : OM