Supporters OM : Cataldo détaille la relation avec la nouvelle direction et la dernière réunion !

Présent dans l’émission Débat Foot Marseille ce lundi, le président des Dodgers Christian Cataldo a donné son sentiment sur les problémes de sécurités au Stade Vélodrome.

Christian Cataldo, président des Dodgers, est revenu sur la sanction d’un huis clos pour le match OM – Sporting. La question de la sécurité mais aussi du parcage visiteur a été soulevée avec la direction du club olympien lors d’une rencontre avec les représentants des groupes de supporters jeudi dernier avant le déplacement à Angers. Le président des Dodgers estime que Longoria et son équipe ont une oreille attentive aux problèmes soulignés par les supporters, à savoir un problème de filtration pour rentrer dans le stade mais aussi la situation du parcage adverse à côté du virage nord.

Cela a été viril mais correct la réunion – Cataldo

« Si tu as une décision à prendre (concernant le parcage visiteur au vélodrome), ça se fait en 2 mois, cela ne va pas te coûter 10M€. La réunion avec la direction de l’OM ? Cela a été viril mais correct la réunion, j’ai assisté à des réunions pires que ça, bien pire même. C’est ce qui est bien avec cette direction, c’est que je pense que l’on a été entendu. Et j’espère qu’ils vont faire ce qu’il y a faire avec la mairie et la préfecture. De notre côté les supporters doivent arrêter les bêtises avec ces pétards et ces fusées, on ne vient pas au stade pour ça ! » Christian Cataldo – Source : FCMarseille (03/10/2022)

Nos supporters vont nous manquer, j’espère qu’on pourra les rendre heureux, même si c’est derrière leur écran

« Ça ne change pas la préparation de la rencontre, son approche. C’est dommage, mais il faut l’accepter. Nos supporters vont nous manquer, j’espère qu’on pourra les rendre heureux, même si c’est derrière leur écran. Mais l’important est de se concentrer sur notre performance et de faire un bon match« . Igor Tudor – source : Conférence de presse (03/10/2022)