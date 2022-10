Supporters OM : Longoria menace de quitter le club si …

Lors d’une réunion avec les responsables de groupe des supporters marseillais en septembre dernier, Pablo Longoria aurait clairement fait savoir qu’il pourrait quitter l’OM si le club était exclu de Coupe d’Europe à cause d’incidents…

Si un jour on est exclu des compétitions européennes, je pars, je quitte le club — Longoria

Après son match face à Lens ce samedi, l’OM va jouer son 5e match de Ligue des Champions à Francfort. RMC raconte aujourd’hui que lors de cette même réunion de la Commanderie fin septembre, Pablo Longoria avait clairement fait savoir aux leaders des associations de supporters que l’OM était vraiment dans le viseur de l’UEFA et qu’une interdiction de compétition européenne pouvait tomber en cas de récidive. Le président aurait même lâché : « Je suis à l’OM pour faire grandir le club en Coupe d’Europe, c’est ce qui m’intéresse. Si un jour on est exclu des compétitions européennes, je pars, je quitte le club! »

Christian Cataldo, président des Dodgers et présent lors de cette réunion, etait revenu sur la sanction d’un huis clos pour le match OM – Sporting. La question de la sécurité mais aussi du parcage visiteur a été soulevée avec la direction du club olympien lors d’une rencontre avec les représentants des groupes de supporters jeudi dernier avant le déplacement à Angers. Le président des Dodgers estime que Longoria et son équipe ont une oreille attentive aux problèmes soulignés par les supporters, à savoir un problème de filtration pour rentrer dans le stade mais aussi la situation du parcage adverse à côté du virage nord.

Cela a été viril mais correct la réunion – Cataldo

« Si tu as une décision à prendre (concernant le parcage visiteur au vélodrome), ça se fait en 2 mois, cela ne va pas te coûter 10M€. La réunion avec la direction de l’OM ? Cela a été viril mais correct la réunion, j’ai assisté à des réunions pires que ça, bien pire même. C’est ce qui est bien avec cette direction, c’est que je pense que l’on a été entendu. Et j’espère qu’ils vont faire ce qu’il y a faire avec la mairie et la préfecture. De notre côté les supporters doivent arrêter les bêtises avec ces pétards et ces fusées, on ne vient pas au stade pour ça ! » Christian Cataldo – Source : FCMarseille (03/10/2022)

Nos supporters vont nous manquer, j’espère qu’on pourra les rendre heureux, même si c’est derrière leur écran

« Ça ne change pas la préparation de la rencontre, son approche. C’est dommage, mais il faut l’accepter. Nos supporters vont nous manquer, j’espère qu’on pourra les rendre heureux, même si c’est derrière leur écran. Mais l’important est de se concentrer sur notre performance et de faire un bon match« . Igor Tudor – source : Conférence de presse (03/10/2022)