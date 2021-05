Tapie : « Comment faire plaisir aux supporters ? Ben, on gagne la coupe d’Europe, pauvre con ! »

Bernard Tapie se bat contre le cancer depuis plusieurs mois. Alors quand un journaliste le contact pour parler des liens entre la directions de l’OM et les South Winners de Rachid Zeroual, la réponse est sèche !

Le journal le Monde a publié un article consacré à une des figures du supporterisme à Marseille, Rachid Zeroual. Ce dernier a déclaré dans cet article : « Je suis peut-être l’image qu’ils n’aiment pas de Marseille, trop arabe pour eux. Mais je suis respecté dans ma ville car j’en suis le reflet, et ça pétera à chaque fois qu’ils ne voudront pas le reconnaître. Je ne me tairai jamais. » Le vice président des South Winners est controversé mais pour Bernard Tapie ce qu’il faut faire pour faire plaisir aux supporters il fallait surtout gagner la Ligue des Champions…

A lire : OM: SECOND PROCÈS APRÈS LES INCIDENTS À LA COMMANDERIE

Tapie est lassé par ces histoires…

« Est-ce que j’ai dorloté Zeroual et autres supporteurs pour qu’ils aient du fric en échange de leur amitié ? Vous me faites chier. Comment leur faire plaisir ? Ben, on gagne la coupe d’Europe, pauvre con ! » Bernard Tapie – source : Le Monde (03/05/2021)