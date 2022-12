Targhalline de retour en France ? Une offre à venir pour Ounahi et Payet chambre déjà Gueye… Les 3 infos OM de ce jeudi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce jeudi : Targhalline vers un nouveau prêt ? Longoria prêt à faire une offre pour Ounahi et Payet serial chambreur…

Retour en France pour Targhalline ?

Oussama Targhalline a prolongé cet été son contrat jusqu’en 2025 avant d’être prêté au club turc d’Alanyaspor. Le jeune milieu de terrain de 20 ans, l’Académie Mohammed VI, avait bien débuté son prêt en délivrant une passe décisive dès son premier match (voir ci-dessous). Mais depuis son temps de jeu s’est érodé (6 matches pour 186 minutes en SuperLig). Selon FootMercato, « le joueur qui ne se sent pas à l’aise du côté de la Turquie cherche à revenir en France. Les deux camps discutent d’une rupture du prêt, mais avec l’optique de le prêter en Ligue 2 dans la foulée pour l’OM. Cela permettrait au joueur de vite rebondir dans un environnement qu’il connaît mieux et à Marseille d’éviter de perdre du temps en freinant sa progression. »

À peine arrivé dans son nouveau club d’Alanyaspor, Oussama Targhalline s’était montré à son avantage. Le jeune marocain avait délivré une passe décisive pour son premier match sous ses nouvelles couleurs. Remplaçant en première mi-temps, le milieu de terrain de 20 ans etait entré en jeu à la 69ème minute du match contre Karagümrük. Prêté au club turc, le marseillais avait profité d’une contre-attaque dans le temps additionnel pour servir son coéquipier Erencan Yardimci en profondeur. Ce dernier avait trompé le gardien d’une frappe croisée au ras du poteau pour venir assurer la victoire de son équipe (90+3, 2-4). Ses débuts prometteurs laissaient entrevoir une belle évolution pour le jeune Oussama Targhalline.

Une offre de Longoria pour Ounahi ?

Selon notre confrère Hakim Zhouri, Pablo Longoria va bien tenter sa chance avec Ounahi, malgré la grosse concurrence sur ce dossier.

Au moins 7M€, mais Leicester pourrait multiplier ce montant par 5

« L’OM devrait faire une offre pour Ounahi… L’OM va tenter après c’est avec Angers et la concurrence (et les désirs du joueurs) que ça va se jouer! Ça vaut à minima ce que Lille a voulue mettre l’été dernier 7M€. Il aime le club… après j’en sait pas plus pour le moment! Il émarge actuellement à 4000€ par mois… » Hakim Zhouri – source : Twitter (15/12/2022)

Annoncé dans le viseur de l’OM, Azzedine Ounahi aurait une possibilité Premier League. Alors que Mundo Deportivo de ce lundi expliquait que le FC Barcelone et le FC Séville étaient dans le coup, c’est finalement la Premier League qui pourrait sortir le chéquier pour le jeune milieu de terrain du SCO ! En effet, selon l’Equipe, « Leicester serait prêt à offrir plusieurs dizaines de millions d’euros pour l’ancien joueur d’Avranches (N). De sources anglaises, on évoque la somme de 45 millions d’euros. À ce prix, il ne fait aucun doute que le SCO Angers ne retiendra pas le Marocain ». L’OM qui semblait déjà hors jeu dans ce dossier ne peut même pas prétendre quoi que ce soit…

45M€ pour Ounahi ?

Les deux internationaux marocains du SCO, Azzedine Ounahi et Sofiane Boufal sont sollicités et pourraient quitter Angers cet hiver. Le président angevin Saïd Chabane l’a confirmé sur RMC : « Je me dis qu’en juin ils vont partir, ou qu’en janvier ils vont partir. On se prépare à tout, on a eu une réunion cet après-midi (dimanche) avec le coach et le coordinateur sportif pour essayer d’envisager tous les scénarios possibles et ne pas se retrouver le bec dans l’eau si jamais ça devait arriver. (…) Vous savez bien qu’on ne peut jamais retenir un joueur qui veut partir. (…) Est-ce que ça appelle déjà ? Ça appelle pas mal. »

Selon les informations du compte Twitter « Maroc Foot », L’olympique de Marseille devrait donc faire une offre pour tenter de recruter Azzedine Ounahi (22 ans) lors du mercato hivernal. L’international marocain serait également sur les tablettes d’un club de Premier League. La côte du milieu de terrain du SCO Angers est estimée à 3,5 Millions d’euros par le site Transfermarkt. Celle-ci a du forcément grimper durant la Coupe du Monde au Qatar.

Gueye s’est rasé la tête, Payet ne l’a pas raté !

L’Olympique de Marseille a laissé filer quelques joueurs de son effectif en Coupe du Monde. Si Guendouzi et Veretout y sont toujours avec l’Equipe de France, Pape Gueye et Bamba Dieng, les Sénégalais sont de retour à l’entraînement !

Ce jeudi dans le vestiaire, Dimitri Payet a, comme à son habitude, chambré le milieu de terrain formé au Havre. Avec sa nouvelle coupe de cheveux, Pape Gueye n’a pas fini de se faire vanner par le numéro 10…

Gueye n’a pas beaucoup de temps de jeu

« Je soupçonne Longoria de vouloir profiter de l’exposition de la Coupe du Monde pour pouvoir vendre Gueye. L’année dernière il y avait pas mal d’espoir, mais cette saison c’est une déception. En même temps il n’a pas beaucoup de temps de jeu, Tudor est borné il fait toujours jouer les mêmes. […] Il n’est pas mis dans les bonnes conditions non plus : Tudor, maintenant il va pouvoir ne pas changer l’équipe parce qu’il n’aura plus qu’un match par semaine, mais avec la Ligue des Champions ça aurait mérité qu’il fasse un peu plus tourner. Si j’ai un reproche à lui faire c’est le coaching général. » Nicolas Filhol – Débat Foot Masrseille – 22/11/2022

« Gueye à ce problème de faire trop de touches de balle, il a une certaine lenteur pour faire progresser le jeu, c’est pas fluide. Je pense que ce n’est pas à cause de son faible temps de jeu, il était déjà comme ça avant. » Thierry Audibert – Débat Foot Marseille – 22/11/2022