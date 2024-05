Tension entre Conceição et Villas Boas… dossier bloqué, l’Atlético de Madrid accélère sur un défenseur central (et ce n’est pas Balerdi) ! Une nouvelle offre pour Ndiaye ? Les 3 infos OM mercato de ce vendredi !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce vendredi: Tension entre Conceição et Villas Boas… dossier bloqué. L’Atlético de Madrid accélère sur un défenseur central (et ce n’est pas Balerdi) ! Une nouvelle offre pour Ndiaye ?

Mercato OM: tension entre Conceição et Villas Boas… dossier bloqué

Sergio Conceição est désormais la priorité de l’Olympique de Marseille. Le technicien portugais doit trouvé un accord avec André Villas-Boas concernant les 4 ans de son contrat, les discussions se sont compliquées quand le coach portugais a appris la possibilité de voir un de ses adjoints prendre le poste.

En effet, selon Record , Vítor Bruno pourrait devenir le prochain entraîneur du FC Porto. L’ancien bras droit de Sérgio Conceição est une cible importante sur la liste des noms envisagés par André Villas-Boas. Après 13 saisons comme adjoint de Sérgio Conceição, l’entraîneur de 41 ans est en fin de contrat avec Porto et il était annoncé à l’étranger. Record précise que ce choix n’a pas du tout plus à Sérgio Conceição a quitté la table des négociation avec son nouveau président André Villas Boas quand il a appris que son ancien adjoint Vítor Bruno pourrait lui succéder. Se sent trahi et refuse de mettre fin à son contrat…

Conceição vexé d’apprendre que son ancien adjoint pourrait reprendre son poste

Treinador-adjunto em destaque na lista do novo presidente https://t.co/79j296bnuR — Record (@Record_Portugal) May 30, 2024

Selon L’Équipe, Sergio Conceição « garde un œil attentif sur les bancs disponibles en Italie, mais la proposition de l’OM lui plaît. Elle est très intéressante financièrement et les zones d’ombre sont plutôt sportives, puisque le mercato devra être performant pour renforcer un effectif qui a déçu. »

Le Portugais a prolongé son contrat jusqu’en 2028 avant que Jorge Nuno Pinto da Costa perde les élections face à André Villas-Boas. Le quotidien sportif précise qu’il a dans son contrat « une clause lui permet maintenant de partir libre. Il ne veut pas d’indemnités de son club de cœur mais des détails doivent encore être réglés car la rupture n’est pas anodine. »

Sergio Conceição a une clause qui lui permet de partir libre de Porto, ne veut pas d’indemnités mais des détails doivent encore être réglés. La proposition des dirigeants lui plaît, elle est intéressante financièrement, et les zones d’ombre sont plutôt au niveau du mercato.… pic.twitter.com/01r06rxoX0 — #TeamOM Officiel (@TeamOM_Officiel) May 29, 2024

A LIRE AUSSI:Mercato OM : Une porte italienne se ferme pour Conceiçao ?

Réunion lundi prochain entre Villas Boas et Conceição

🔹Une réunion est prévue lundi prochain entre André Villas-Boas et Sergio Conceição 🇵🇹 pour trancher sur l’avenir de l’entraîneur. (@ojogo)#TeamOM #MercatOM pic.twitter.com/tlVqa1S2kd — MercatOM (@Mercat_OM) May 30, 2024

D’après le média portugais O Jogo, une réunion est prévue lundi prochain entre André Villas-Boas et Sergio Conceição pour décider de son avenir. Un entretien décisif pour la direction olympienne dans la quête du nouvel entraîneur.

A LIRE AUSSI:Mercato OM: Jackpot à venir pour la Lazio avec le transfert de Guendouzi !

Mercato OM: l’Atlético de Madrid accélère sur un défenseur central (et ce n’est pas Balerdi) !

L’Olympique de Marseille a pu s’apercevoir que Leonardo Balerdi a passé un cap cette saison. L’OM veut garder son international argentin, l’Atlético de Madrid aurait finalement une autre priorité.

En effet, selon le journaliste pour le média Revelo, Matteo Moretto, « l’Atlético fait pression pour le recrutement de Robin Le Normand. Le club veut s’offrir le joueur de l’équipe nationale espagnole, qui accueillerait favorablement son transfert. » Le défenseur franco-espagnol de 27 ans avait rejoint la Real Sociedad en 2016 en provenance de Brest. Le défenseur central dispose d’un contrat jusqu’en 2026, le site Transfermarkt estime le montant d’un hypothétique transfert à 40M€. La piste menant au défenseur de l’OM Léo Balerdi est-elle donc devenu secondaire ?

A LIRE AUSSI : Mercato OM : 25M€ pour le 2eme meilleur buteur du Portugal ?

L’Atlético vise Le Normand ?

El Atlético aprieta por Le Normand. El club colchonero retoma la vía por el jugador de la Selección Española, que vería con buenos ojos el traspaso.https://t.co/ZmVA4uzEjf — Matteo Moretto (@MatteMoretto) May 30, 2024



Cette saison, les supporters ont eu la surprise de voir Leonardo Balerdi se métamorphoser. Le défenseur argentin a pris une toute nouvelle ampleur et est devenu l’un des cadres de l’équipe marseillaise. A l’OM, on réfléchit forcément à son avenir et on n’envisage pas de le faire partir cet été.

L’OM gardera Balerdi à moins d’une énorme offre

D’après La Provence, la direction aimerait bien le conserver et le joueur n’est pas contre le fait de rempiler pour une cinquième saison, malgré le fait que les Marseillais ne soient pas qualifiés pour une compétition européenne. Le quotidien local nous informe qu’une condition doit cependant être remplie.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Conceiçao, la clause qui arrange Marseille !

En effet, l’Argentin ne devra pas faire l’objet d’une offre impossible à refuser pour l’OM. En cas d’énorme chèque sur la table de Pablo Longoria, les dirigeants marseillais n’auront pas d’autres choix que de le laisser filer vers un nouveau club. Pour rappel, ces derniers mois, le nom de l’Atletico Madrid revenait avec insistance.

C’est en tout cas le souhait des dirigeants du club 👉 https://t.co/RhQPCy1D6j pic.twitter.com/PLCSYKgHEr — La Provence OM (@OMLaProvence) May 30, 2024

Offre de prolongation de 2 ans avec belle revalorisation de salaire pour Balerdi d’après L’Equipe

L’Equipe avait publié un gros dossier sur l’OM, le média évoque la recherche d’un nouvel entraineur, mais fait aussi un point sur l’effectif du club. La priorité de la direction serait de conserver Leonardo Balerdi. « Sous contrat jusqu’en juin 2026, le défenseur de 25 ans s’est vu proposer récemment une prolongation de deux saisons, assortie d’une généreuse revalorisation salariale pour un joueur qui ne fait pas partie du top 10 des rémunérations marseillaises. »

L’OM aimerait en faire un élément fort de son équipe la saison prochaine mais pour cela il faut renforcer son contrat. Le quotidien sportif explique la position de Balerdi : « si un gros club européen, comme l’Atlético de Madrid, se présente, il sera difficile pour l’OM de les retenir. Si c’est une formation de moindre envergure, le jeu semble un peu plus ouvert. »

Mercato OM: une nouvelle offre pour Ndiaye ?

Arrivé l’été dernier à l’Olympique de Marseille en provenance de Sheffield United pour 17 millions d’euros, Iliman Ndiaye peine à convaincre sous le maillot olympien. D’après les informations du journaliste Bobby Manzi, l’international sénégalais serait de nouveau sur les tablettes de Crystal Palace.

Arrivé à l’OM pour 17 millions d’euros cet été, Iliman Ndiaye n’a pas le rendement attendu avec le club olympien. L’attaquant sénégalais a seulement inscrit quatre buts en 46 matchs. Le journaliste Bobby Manzi affirme que Crystal Palace pourrait revenir à la charge pour s’attacher les services du joueur de 24 ans.

Understand that Crystal Palace are revisiting their interest in Iliman Ndiaye. The club tried hard to do a deal in January for the Marseille striker – who ranks highly on their list of attacking targets.#CPFC pic.twitter.com/fwJAd552qe — Bobby Manzi (@Manzi_Bobby) May 31, 2024

A LIRE AUSSI:Mercato OM : l’Atlético de Madrid accélère sur un défenseur central (et ce n’est pas Balerdi) !

Crystal Palace de nouveau sur Ndiaye ?

Déjà intéressé par Ndiaye cet hiver (proche d’un accord), le club anglais ferait du joueur olympien l’une de ses priorités en attaque.

« Je lui ai dit un jour, Ili, les gens, ils t’aiment ici, alors joue ton football, amuse toi »

Aubameyang sur Iliman Ndiaye : 🗣️ « Je lui ai dit un jour, Ili, les gens, ils t’aiment ici, tu as de la chance, tout le monde rêve que tu exploses parce que tu viens d’ici, alors joue ton football, amuse toi. » (@lequipe) pic.twitter.com/Dv01bro1If — Massilia Zone (@MassiliaZone) May 1, 2024

Dans un entretien accordé à L’Équipe, Pierre-Emerick Aubameyang est revenu sur son rôle au sein de l’effectif marseillais et notamment auprès d’Iliman Ndiaye: « C’est super intéressant d’être le leader d’une attaque jeune. J’essaie de donner des conseils. On m’appelle le vieux, je suis l’ancien du vestiaire. Je sais que chaque mot peut compter pour eux, donc j’essaie toujours de donner la bonne motivation. En donnant de la confiance. Il faut qu’ils sachent qu’ils ont du talent, sinon ils ne seraient pas là. J’en suis la preuve : au début, cela a été dur, mais on se relève. Il ne faut pas qu’ils lâchent, notamment Ili (Ndiaye). Je lui ai dit un jour : ‘les gens, ils t’aiment ici, tu as de la chance, tout le monde rêve que tu exploses parce que tu viens d’ici, alors joue ton football, amuse-toi’. J’aime bien Ili, il peut te sortir une folie à tout moment. »

A LIRE AUSSI:Mercato Concurrents OM: Un départ du LOSC vers l’Arabie Saoudite ?