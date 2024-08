TFC – OM (Ligue 1) : à quelle heure et sur quelle chaîne TV ?

L’Olympique de Marseille se déplace à Toulouse pour leur 3e match de Ligue 1. À quelle heure et sur quelle chaîne TV voir ce match ? Retrouvez toutes les informations dans cette article.

Après une victoire écrasante contre Brest (1-5) et frustrant match nul 2-2 face à Reims au Vélodrome, l’OM de Roberto De Zerbi à va disputer son 3e match de la saison face au TFC. Le coach italien devrait pouvoir compter sur sa dernière recrue Neal Maupay pour cette rencontre.

L’OM affrontera le TFC ce samedi soir. Le match débutera à 21h00 et sera diffusé en direct sur DAZN .

