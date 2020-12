Thauvin difficile à retenir, deux jeunes virés du centre de formation et des nouvelles de Bernard Tapie…. Les 3 Infos OM du jour

OM : Deux jeunes virés du centre de formation !

La formation a été érigée en priorité à l’Olympique de Marseille par la direction actuelle. Ce qui n’empêche bien sûr pas certains désagréments…

C’est ainsi que ces derniers jours l’influenceur « Treize013 », toujours bien informé sur le centre de formation, révélait le renvoi de deux jeunes joueurs : Cyril Khetir et Mehdi Baaloudj.

🚨L’Olympique de Marseille a décidé de rompre le contrat de Cyril Khetir 🇩🇿 et de Mehdi Baaloudj 🇩🇿. + d’informations à venir. — Treize013 (@treize013) December 26, 2020

Une information rapidement confirmée par le correspondant de L’Équipe à Marseille, Mathieu Grégoire, qui ajoutait que cela était dû au non respect du protocole sanitaire mis en place par l’OM dans la période actuelle.

Oui virés pour non respect du protocole sanitaire mis en place par l’OMX après des tests positifs au Covid, mi-octobre — Mathieu Grégoire (@Serguei) December 26, 2020

Des rumeurs circulent déjà sur les réseaux sociaux concernant cette mise à l’écart qui serait une conséquence de la volonté des jeunes d’aller jouer pour la sélection algérienne cet automne et des possibles formalités sanitaires qui en découlent…

Ils n’ont pas respecté le calendrier prévu par l’OM et protocole, et ils sont effectivement passés par une clinique privée. — Mathieu Grégoire (@Serguei) December 27, 2020

Le Napoli sur Thauvin, Longoria pas rassurant sur la prolongation…

Florian Thauvin sera en fin de contrat avec l’Olympique de Marseille dans six mois. Une situation qui forcément aiguise les appétits en Europe…

Si les intérêts du Milan AC et du FC Séville pour l’international français avaient déjà transpiré ces dernières semaines, voici qu’un nouveau prétendant semble se déclarer sérieusement. En effet le Corriere Dello Sport confirme l’intérêt du Napoli pour le joueur. Le quotidien italien expliquant que Cristiano Giuntoli, le directeur sportif, aurait déjà fait connaitre son désir d’attirer Thauvin dans le Sud de l’Italie.

Ce ne sont pas les dernières déclarations de Pablo Longoria, plutôt pessimiste sur les moyens nécessaire à une prolongation de contrat, qui vont rassurer les supporters marseillais voulant garder « FloTov » à Marseille…

on doit être préparés à différents scénarios…

« C’est une bonne question. Le moment de la prolongation est toujours une situation où tu dois trouver l’équilibre entre tous les acteurs. C’est pareil pour d’autres joueurs de l’effectif qui sont dans cette situation. On a commencé à parler avec eux et leurs agents. On doit être préparé à différents scénarios. Prolonger des contrats dans cette situation d’incertitude est très difficile pour tous les clubs. Tous les joueurs attendent de voir la réalité du marché. Personne ne sait ce que sera la prochaine saison, si on continue avec ou sans public… Ces questions ne nous font plus analyser les prolongations de contrat comme on le faisait en 2018. On doit s’adapter à la situation. » Pablo Longoria – Source : La Provence

Les mauvaises nouvelles de Bernard Tapie…

L’ancien patron de l’OM, Bernard Tapie doit faire face à plusieurs cancers. L’homme d’affaires a fait le point sur son état de santé ce dimanche sur TF1, les dernières nouvelles ne sont pas rassurantes…

Bernard Tapie souffre d’un double cancer, et a appris de mauvaises nouvelles. Dans un entretien accordé à Sept à huit, l’ex patron de l’OM a affirmé être « au plus mauvais point depuis trois ans ».

« Je suis au plus mauvais point que j’ai connu depuis 3 ans. » La vie, l’amour, la mort dont il dit ne pas avoir peur, #BernardTapie se confie sans voix, mais sans rien avoir perdu de sa fougue face à @audrey_crespo.

📺 Ce dimanche, dès 18h20 sur @TF1. pic.twitter.com/5HfjFsgffV — Sept à Huit (@7a8) December 27, 2020



A lire : BERNARD TAPIE RACONTE CE QUI A FAIT CAPOTER LE TRANSFERT DE DIEGO MARADONA À L’OM

au plus mauvais point depuis trois ans — Tapie

« Je me suis senti pas bien du tout au début de l’été, on a fait un scanner. Et là, on a découvert 20 % de nouvelles tumeurs et mes anciennes avaient doublé. Donc on a été obligé d’arrêter et on a cherché un autre traitement expérimental, puisque les traitements classiques ne marchent pas. On en a tenté un autre sur l’immunothérapie, mais je viens de faire le scanner et elles ont encore doublé de volume ». Bernard Tapie – source : TF1 (27/12/2020)