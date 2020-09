Thauvin parle prolongation, Mitroglou aurait été proposé à un gros club européen et la 4e recrue officialisée… Les 3 infos OM de ce jour !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au menu ce vendredi 25 septembre : Thauvin parle prolongation, Mitroglou aurait été proposé à un gros club européen et Henrique est Olympien…

Prolongation de contrat, départ libre, Thauvin est cash sur son futur !

L’avenir de Florian Thauvin à l’Olympique de Marseille est loin d’être assuré avec un contrat se terminant en juin 2021. L’ailier international français s’est livré sur le sujet à L’Équipe…

Le champion du monde 2018 s’est montré très honnête sur son avenir à moyen terme et n’écarte aucune option…

Longoria a repris en main mon dossier

« (Où en est la prolongation ?) Pour l’instant, nulle part. Il y a eu simplement une prise de contacts. Pablo Longoria a repris en main mon dossier. Il connaît très bien mon agent, il avait été en contact avec lui la saison dernière car il me voulait à Valence. Je les laisse gérer. Très honnêtement, oui, ça m’étonne qu’on se retrouve dans une position comme celle-ci. Je ne suis pas là pour régler mes comptes. Si je me permets de vous dire que cela m’étonne, c’est parce que je l’ai déjà dit à mon président. J’estime que c’est un dossier qui aurait dû être réglé il y a longtemps, qu’un joueur dans ma position ne doit pas se retrouver dans cette situation aujourd’hui. Cela aurait dû être réglé tout de suite après la Coupe du monde 2018. Après, chacun a sa façon de travailler, et je respecte tout le monde. (Un départ libre envisagé ?) Bien évidemment. Je n’ai pas d’autre choix que d’y penser. Je n’ai pas de proposition de contrat de l’OM. Quand je discute avec ma femme, ma mère, mon conseiller, la réalité est qu’au mois de juin, je suis sans club. »

Mitroglou proposé gratuitement à un gros club européen ?

L’OM vient de s’offrir un attaquant. Même si Luis Henrique n’est pas vraiment un pur neuf, le Brésilien peut évoluer à ce poste. En attendant, le vrai avant-centre de l’équipe, Kostas Mitroglou cherche toujours une porte de sortie…

Alors que le recrutement d’un autre attaquant en plus de Luis Henrique a été évoqué, André Villas-Boas a clairement fait savoir que cela n’arrivera pas sans un départ. Dans le même temps, Kostas Mitroglou, de retour de prêt, est toujours poussé vers la sortie et ne fait pas vraiment partie du groupe. L’ancien de Benfica est proposé, même a de gros clubs, sans succès…

Mitroglou proposé à la Roma ?

Selon Calciomercato, Kostas Mitroglou a été proposé à l’AS Roma ces dernières heures. L’attaquant grec est rentré à Marseille après des prêts peu concluants à Galatasaray et au PSV. Le joueur n’a plus qu’un an de contrat avec l’OM, le club olympien serait disposer à le libérer de cette dernière année s’il trouve un point de chute. Le média italien précise que certains intermédiaires l’ont proposé à la Roma, cependant, étonnamment pour le moment le club de Giallorossi ne semble pas intéressé.

Henrique est Olympien !

C’est désormais officiel , Luis Henrique est Olympien ! Le jeune attaquant brésilien a signé son contrat ce vendredi avec le club marseillais.

Il s’agit de la 4e recrue estivale de l’Olympique de Marseille. Le jeune brésilien de 18 ans a passé sa visite médicale hier avant de signer un contrat de 5 ans avec l’OM. Coût de l’opération environ 10 millions d’euros. Henrique c’est aussi le premier choix de nouveau directeur sportif de l’OM Pablo Longoria. Un choix bien évidemment validé par André Villas-Boas.

Ce jeune prospect ne compte que 7 apparitions en championnat brésilien. Ailier de formation il peut évoluer sur tout le front de l’attaque. Sauf départ il ne devrait pas y avoir d’autres recrues à l’OM a indiqué André-Villas Boas hier en conférence de presse.

