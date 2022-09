UEFA : Incidents en tribunes et procédure disciplinaire, l’OM risque gros ?

Plusieurs incidents ont éclaté en tribunes ce mardi entre supporters Anglais et marseillais. L’UEFA a ouvert un cad disciplinaire contre le club olympien.

Dans le cadre de la première journée de Ligue des Champions, les supporters marseillais, en colère après la défaite de leur équipe, ont dérapé avec plusieurs jets de fumigènes, des jets de bouteilles mais également une banderole arc-en-ciel arrachée dans une tribune. Après ces incidents, l’OM est sous la menace de sanctions. En effet, l’UEFA a décidé d’enquêter sur ses incidents et a ouvert une procédure disciplinaire contre le club olympien. La commission de l’instance européenne devrait se réunir rapidement pour statuer sur ce cas.

Marseille risque un huit-clos avec sursis …

L’UEFA, qui a pris en charge le dossier, pourrait sanctionner sévèrement l’OM pour le dérapage de ses supporters. L’instance européenne avait déjà infligé le 8 juin dernier au club olympien un match à huis clos avec sursis et une amende de 40 000 euros. Cette décision pourrait faire craindre le pire à l’OM. Le huis-clos pourrait tomber pour le prochain match mardi au Stade Vélodrome contre l’Eintracht Francfort. Une source proche du dossier révèle cependant qu’un incident supporter à l’extérieur induit une sanction du parcage visiteur pour le ou les prochains matchs à l’extérieur. Le huis clos à domicile ne devrait donc pas tomber pour la réception de Francfort.

Cinq supporters marseillais arrêtés

Selon les informations d’RMC Sport, cinq supporters marseillais ont été arrêtés en marge de la rencontre. Cette information a été confirmée par une source policière au site britannique The Athletic. À la fin du match entre Tottenham et l’OM, les choses ont dégénéré avec plusieurs jets de projectiles et plusieurs heurts avec les stadiers Anglais. Un policier a été blessé lors de l’arrestation.

