L’avenir de Bailly, Sanchez en négociations? Milik, on en sait plus… Les infos et rumeurs mercato OM !

Mercato OM : Longoria peut y croire pour Luis Suarez ?

Après 6 mois difficiles à l’OM Luis Suarez est parti en prêt avec option d’achat de 8 millions d’euros à Almeria. De bons débuts pour Suarez avec 2 buts en 4 matchs qui pourraient convaincre Almeria de le recruter définitivement.

Luis Suarez retrouve des couleurs à l’UD Almeria, en Espagne. L’attaquant colombien, arrivé à l’OM lors du mercato d’été 2022, en provenance de Grenade pour 10 millions d’euros. Il n’a joué que 11 matchs toutes compétitions confondues pour 3 buts avec l’OM. Il ne convint pas Tudor et est prêté avec option d’achat de 8 millions d’euros. Depuis son arrivé à Almeria Suarez a joué 4 matchs et inscrit 2 buts. Il a d’ailleurs marqué face au Bétis ce weekend même si Alméria s’est incliné. Le club est actuellement 15e…

Suarez buteur, mais nouvelle défaite pour Alméria !

[🎥 VIDEO – BUT] 🇪🇸 #LaLiga

👀 Des nouvelles de Luis Suarez !

L'attaquant prêté par l'OM à Almeria marque face au Betis et signe son 2ème but de la saison en Liga !



J’ai eu la chance de jouer la Ligue des champions

‘’ Ce sont des décisions qui se prennent avec la famille et le sport pour continuer à grandir. En France, j’étais dans un grand club où j’ai eu la chance de débuter en Ligue des champions, mais j’avais besoin d’être heureux et d’avoir cette continuité que tous les joueurs aiment avoir. L’offre d’Almería m’a plu. Être appelé pour être un joueur important dans un club en pleine croissance est très attrayant. J’ai médité là-dessus avec ma femme et nous sommes super heureux avec ce nouveau défi qui nous attend’’ Luis Suarez – Source : Marca (11/01/2023)

Mercato OM : Longoria a déjà tranché pour l’avenir d’Eric Bailly?

D’après les informations du journaliste Jonathan Johnson, Eric Bailly n’a pas réussi à convaincre Manchester United lors de son prêt à l’OM. Le club anglais songe déjà à le vendre !

Eric Bailly a tenté de venir à l’Olympique de Marseille afin de se relancer. Le défenseur ivoirien souhaitait enchaîner des matchs afin de retrouver son meilleur niveau. Seulement, d’après les informations de CaughtOffside via le journaliste Jonathan Johnson, Manchester United songerait déjà à lui trouver un nouveau club ! Eric Bailly n’aurait pas réussi à convaincre Pablo Longoria afin de le conserver.

« Il n’a pas fait assez pour impressionner lors de son prêt à Marseille. Ce sera difficile de lui trouver des prétendants cet été. » Jonathan Johnson – Source : CaughtOffside (15/02/23)

Eric Bailly hasn't done nearly enough impress during his loan spell with Marseille and it's going to be a struggle to find suitors for him this summer #MUFC #Transfers

Ce n’est pas un problème physique de préparation, c’est un problème de compétition

Interrogé par La Provence, Patrice Beaumelle, ancien sélectionneur de la Côte d’Ivoire, connait très bien le défenseur marseillais. Il estime que Bailly a besoin d’enchainer les matches pour retrouver le rythme de la compétition et ainsi éviter les rechutes :

« Je le connais parfaitement, lui et les gens qui l’entourent, au-delà du club. Il a de grands professionnels qui l’aident, qui travaillent au quotidien avec lui et qui le suivent depuis l’Espanyol Barcelone. Ce n’est pas un problème physique de préparation, c’est un problème de compétition. Ce qui lui a manqué à Manchester, c’est d’enchaîner les matches de très haut niveau, de faire des saisons pleines. On peut s’entraîner toute une vie, si on ne joue pas en compétition, on n’y arrive pas. L’intensité du haut niveau, c’est ce qui fait la différence. À Villarreal, après la CAN 2015 avec nous (la Côte d’Ivoire), il a joué tous les matches pendant une saison et demie. À Manchester, il a moins joué, il s’est habitué à être sur le banc et après ça siffle de partout ». Patrice Beaumelle – Source: La Provence (05/01/2023)

OM Mercato : On en sait plus sur Milik ?

Malgré la pénalité de 15 points infligée à la Juventus Turin et potentiellement un nouveau retrait de 20 points, la Juventus souhaite conservée Milik. Selon le média Calcio Mercato la Juventus lèverait l’option d’achat de 7 millions d’euros plus 2 de bonus.

Arkadiusz Milik pourrait rester à la Juventus. Arrivé à Turin en prêt avec option d’achat en provenance de l’OM . Milik a rejoint l’OM au mercato d’hiver 2021, car le club était à la recherche d’un buteur. Sa première demi-saison sous Jorge Sampaoli est bonne. Mais avec les blessures à répétions Milik perd peu à peu sa place dans 11 de départ. L’arrivée de Tudor ne change rien et Milik rejoint la Juventus en prêt avec option d’achat de 7 millions d’euros plus 2 en bonus.

Milik, la Juve veut lever l’option ? Le joueur veut rester…

En deux saisons avec l’OM Milik a marqué 30 buts en 55 matchs toutes compétitions confondues. Ses 8 buts en 23 matchs avec la Juventus ont convaincu le club de le conserver. Le journal Calcio Mercato rapporte que l’option d’achat devrait être levée par la Juventus. Malgré la pénalité de 15 points déjà infligée au club et potentiellement un nouveau retrait de 20 points.

Arkadiusz Milik devrait bien rester à la Juventus cet été. Le club Italien souhaiterait conserver le joueur a l'issu du prêt. Sauf imprévu, l'OM devrait toucher 7M€ + 2M€ de bonus !

Mercato OM : Longoria lance les négociations avec Sanchez ?

Grâce à ses huitième et neuvième buts de la saison, Alexis Sanchez a permis à l’Olympique de Marseille d’aller s’imposer samedi dernier à Clermont (0-2) dans un match compliqué. Pablo Longoria aimerait d’ores et déjà garder l’attaquant en vue de la saison prochaine.

Selon le média chilien la Tercera, suite à ses bonnes performances, « le club olympien a décidé d’entamer des discussions pour prolonger la relation et ainsi empêcher une autre équipe de le prendre en fin de saison. » L’attaquant chilien disposerait déjà d’une option pour une année supplémentaire si l’OM est qualifié en Ligue des Champions.

El plan del Marsella para renovar lo antes posible a su figura Alexis Sánchez



Sur Amazon Prime, Thierry Henry n’a pas hésité à dire tout le bien qu’il pense d’Alexis Sanchez cette saison.

« UN EXEMPLE QUE TU ES PRATIQUEMENT OBLIGÉ DE SUIVRE ! »

« Franchement je l’ai vu à Arsenal, supporter d’Arsenal bien sûr, tout le monde le sait. Il me faisait rêver, il m’a fait rêver. Il est parti dans des clubs mais j’ai toujours aimé son envie, son pressing. Après on sait qu’il a la qualité mais à l’Inter, je me suis dit « ha, il commence à accuser le coup ! » Et là à Marseille, franchement… Alors oui, je sais que l’équipe va vers l’avant, que c’est un peu plus facile, quand tout le monde est proche, à cinq mètres pour aller presser. Ok, on l’a vu. Mais vraiment, ce qu’il fait là, jouer tout seul devant, courir, parler aux mecs… Et j’ai eu la chance de le voir aux entraînements les lendemains de matchs, le gars il va sur le tapis pour faire des sprints ! Mais ça, c’est aussi un exemple pas seulement sur le terrain ! Quand t’as un mec comme ça qui a pratiquement tout gagné et que tu le vois se comporter comme ça… C’est un exemple que tu es pratiquement obligé de suivre. » Thierry Henry – Source : Amazon Prime (12/02/2023)

Thierry Henry admiratif de Alexis Sanchez

Sébastien Piocelle a lui aussi affiché sa satisfaction concernant les performances de Sanchez, il l’avait exprimé sur BFM Marseille. « Pour être honnête, il m’a bluffé. Au-delà des statistiques, qui sont plus qu’honorables, c’est l’impact qu’il a dans cette équipe, dans ce groupe qui m’impressionne. Il est devenu indispensable. Certes, on a cru comprendre qu’il ne souhaitait pas jouer à la pointe de l’attaque, mais je trouve que sur un côté, ce serait un gâchis. C’est un joueur qui a besoin d’avoir de l’espace. Il est très bon dans les déplacements et c’est un monstre dans les petits espaces. »