Trois départs majeurs à Lille, le casse-tête de Juninho et Camavinga veut aller au PSG… Les 3 infos mercato des concurrents de l’OM !

FCMarseille vous propose chaque jour de suivre l’actualité des concurrents de l’Olympique de Marseille (Lyon, Rennes, Lille, Monaco…). Voici les 3 infos mercato des concurrents de l’OM !

Mercato concurrents OM: Déjà 3 départs majeurs en défense au LOSC ?

Récemment sacré champion de France, le LOSC pourrait voir son effectif être chamboulé. De nombreux départs sont à prévoir pour les Lillois. José Fonte, Mike Maignan et Sven Botman seraient sur le départ.

A quoi ressemblera l’effectif du LOSC la saison prochaine ? Si les Dogues ont terminé la saison à la première place du championnat de France, certains joueurs seraient appelés à partir cet été. En effet, le club aurait besoin de liquidités pour rentrer dans les clou de la DNCG. La défense lilloise pourrait perdre de nombreux éléments de leur défense.

clap de fin pour maignan, botman et fonte ?

La défense lilloise risque d’être fortement remaniée. Mike Maignan, portier du LOSC, devrait s’engager avec l’AC Milan d’ici peu de temps. L’international français serait en train de passer sa visite médicale en Lombardie. Autre départ à prévoir, celui du capitaine du LOSC José Fonte. Le défenseur portugais de 37 ans arrive en fin de contrat et pourrait quitter le club cet été. S’il a récemment déclaré qu’il souhaitait rester, les dirigeants lillois pourraient ne pas être du même avis. Dernier départ probable, et pas des moindres, celui de Sven Botman. Le défenseur hollandais plait beaucoup en Angleterre, notamment du côté de Liverpool et de Manchester United. Le secteur défensif de Lille risque donc d’être l’un des plus gros chantiers du club… Affaires à suivre…

Mercato concurrents OM: Lyon, les retours de prêt… le casse-tête de Juninho

L’Olympique Lyonnais devra gérer les nombreux retours des joueurs prêtés l’été dernier… Une tâche qui s’annonce compliquée pour Juninho, directeur sportif du club.

Au terme d’une saison très décevante au niveau des résultats, Lyon devra faire face à un mercato estival très agité. Entre Depay, Aouar ou encore Denayer, de nombreux joueurs pourraient quitter le club cet été. Sans Ligue des Champions, pour la deuxième saison d’affiler, l’OL pourrait avoir plus de mal à recruter qu’à son habitude.

de nombreux joueurs de prÊT DE RETOUR

Lyon devrait voir le retour de nombreux joueurs de prêts cet été. Entre Joachim Andersen, Jeff Reine-Adélaïde, Jean Lucas ou encore Moussa Dembélé, de nombreux joueurs pourraient revenir à Lyon mais certains risquent de repartir vers une autre destination. Andersen intéresse beaucoup en Premier League, malgré la relégation de Fulham. Quant à Moussa Dembélé, l’Atletico Madrid n’a pas les moyens de lever son option d’achat qui s’élève à 33 millions d’euros. Cependant, le joueur français ne souhaite pas retourner à Lyon. Le casse-tête débute donc à peine pour Juninho.

Mercato concurrents OM: Camavinga a choisi le PSG… Rennes veut toucher le jackpot !

Alors que la plupart des tops clubs européens souhaitent recruter Eduardo Camavinga, le milieu de terrain français voudrait rester en Ligue 1 mais pas au Stade Rennais. Le joueur international aurait annoncé sa volonté de ne pas prolonger et de rejoindre le Paris Saint-Germain cet été.

Enorme révélation de la saison dernière en Ligue 1, Eduardo Camavinga affole l’Europe. Le milieu de terrain rennais attire de nombreux clubs, dont le Real Madrid ou encore le Bayern Munich. Alors qu’une offre de prolongation lui aurait été proposée par le club breton, l’international français désirerait quitter Rennes pour… rester en Ligue 1.

CAMAVINGA, LE PSG A TOUT PRIX !

Eduardo Camavinga souhaiterait rester en France pour continuer son évolution. Il ne désire pas prolonger son contrat et est donc invité à quitter le club. Le milieu de terrain international voudrait rejoindre le Paris Saint-Germain cet été. Problème le Stade Rennais demanderait, selon RMC Sport, une somme de 100 millions d’euros pour céder son joueur au PSG. C’est bien plus que la somme de 25 millions qui était annoncé comme étant le prix que voulait payer les Parisiens pour acquérir les services du joueurs rennais.