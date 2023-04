Tudor a tranché pour Kaboré ? Longoria veut concurrencer Arsenal et vise un joueur libre de Porto… Les 3 infos OM de ce mardi !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les trois infos OM du jour ! Au programme ce mardi : Igor Tudor a tranché pour Kaboré, Longoria veut concurrencer Arsenal pour cet attaquant et vise un joueur libre de Porto.

OM : Igor Tudor a tranché pour Issa Kaboré?

Ce dimanche face à l’ESTAC, Issa Kaboré a été l’un des joueurs en vue. Titularisé en tant que piston droit, il pourrait avoir une plus grande place dans l’effectif à la fin de la saison.

En ce début de saison, la hiérarchie des pistons semblait claire : Clauss et Tavares étaient titulaires. Kolasinac et Kaboré pouvaient avoir quelques minutes de temps de jeu à ces postes-là. Seulement, la direction marseillais ne semble pas si convaincu par le Portugais qui évolue sur le côté gauche.

Kaboré pourrait profiter de la baisse de régime de Tavares

D’après L’Equipe, la rencontre face à l’ESTAC ce dimanche pourrait être un tournant pour Issa Kaboré. Le quotidien sportif rappelle que le Burkinabé a subi un été compliqué avec une préparation tronquée à cause d’un problème de visa de travail, ce qui pourrait expliquer sa méforme en début de saison.

A LIRE AUSSI : OM : « Vitinha, il faut voir sur la durée … C’est prometteur ! »

Maintenant qu’il est affuté et impliqué dans l’effectif, Igor Tudor pourrait lui donner une place plus importante dans la suite de la saison, surtout avec l’agacement qui régnerait autour du cas Nuno Tavares. La paire Kaboré à droite et Clauss à gauche aurait un bel avenir devant elle, d’autant plus que Mbemba aurait pris le joueur appartenant à Manchester City sous son aile.

Kaboré à 20M€, c’est non — JCDB

En mars dernier, notre consultant Jean-Charles De Bono se questionnait sur l’intérêt d’acheter Issa Kaboré au prix réclamé par Manchester City dans l’option d’achat. Pour lui, la somme de 20M€ est un peu excessive. « Pour Kaboré moi c’est clair, 20 millions c’est non. La vraie question que je me pose c’est est-ce-que ce joueur est capable de passer un palier ? Parce qu’à l’OM, à part le match où il a été bon, à Strasbourg si je ne me trompe pas, il n’a rien montré de plus qu’un joueur simple, comme on peut avoir peut-être au centre de formation, qu’on peut avoir peut-être gratuitement, ailleurs. Il n’a pas assez de personnalité, il ne s’est pas imposé. À l’OM il faut réussir à s’imposer, quand tu as des défenseurs qui sont en déséquilibre sur les pistons ou quoi que ce soit, c’est là qu’il faut que tu montres ton caractère et te dire ‘tiens, là je vais profiter de la situation pour gagner cette place et pour être titulaire’. Ça n’a pas été le cas. Je pense que quand tu loupes ces marches là, le bon wagon, ça me rend plus réticent et ce même s’il est jeune. L’option d’achat j’en parle même pas parce que 20 millions pour moi c’est énorme »

Mercato OM : Longoria veut concurrencer Arsenal pour cet attaquant libre en juin ?

Wilfried Zaha intéresse l’OM. A croire les informations du Daily Mail, Marseille est rentré dans la danse pour recruter l’ailier Ivorien, libre en juin prochain. Mais la concurrence sera dure pour l’OM car Arsenal souhaite aussi le recruter.

Le mercato de l’OM commence à prendre forme. Avec des finances limitées, Longoria cherche de bonnes affaires. Le président olympien cherche des joueurs expérimentés, en fin de contrat, des pépites à revendre pour faire une plus-value… C’est avec ces critères en tête que le nom de Wilfried Zaha, en fin de contrat avec Crystal Palace, est mentionné du côté de Marseille par le Daily Mail.

Zaha est arrivé à Palace à l’été 2014, en prêt par Manchester United, avant d’être définitivement recruté par les eagles. Depuis, l’ailier a disputé 319 matchs toutes compétions confondues et a inscrit 71 buts. Il n’a jamais gagné de trophées avec Palace, malgré une finale de FA Cup en 2016, perdue 1-2 face à Manchester United. Ses bonnes performances avec son club lui ont permis d’intégrer la sélection ivoirienne à 28 reprises depuis 2017, où il marque 5 buts. Zaha a notamment participé aux CAN de 2017 et 2019.

L’OM serait le dernier club à avoir manifesté un intérêt pour Wilfried Zaha qui est en fin de contrat avec Crystal Palace. Arsenal serait également intéressé. [@MailSport] pic.twitter.com/dXzYnfRzJu — PLFrance_ 🇫🇷 (@PLFrance_) April 17, 2023

Zaha est très courtisé

L’ailier est en fin de contrat en juin prochain et sa situation intéresse de nombreux clubs, dont Arsenal et l’OM. Les Gunners souhaitent l’enrôler en cas de départ définitif de Folarin Balogun et de Reiss Nelson. Selon les informations du Daily Mail, le joueur a déjà refusé une offre de 10 millions d’euros par saison du club saoudien d’Al-Ittihad. Zaha veut découvrir la Ligue des champions. Une qualification de l’OM pour la prochaine édition pourrait être un argument pour convaincre l’Ivoirien de rejoindre le club.

Mercato OM : Longoria vise un autre joueur libre du FC Porto ?

Sur les conseils de Chancel Mbemba, l’Olympique de Marseille serait entré dans la course pour signer l’avant-centre de Porto Mehdi Taremi.

Après avoir recruté Vitinha lors du mercato hivernal, Pablo Longoria ne compte pas en rester là. Le président marseillais prépare déjà la saison prochaine et aurait déjà ciblé plusieurs joueurs pour renforcer l’effectif. Le dirigeant espagnol aurait à l’un de ses joueurs pour un attaquant.

À LIRE AUSSI : OM : Riolo ne veut pas « tirer des enseignements » avant le match à Lyon !

Un nouvel attaquant à l’OM ?

Selon les informations du Quotidien du sport, Pablo Longoria aurait manifesté son intérêt pour l’attaquant du FC Porto, Mehdi Taremi. Le président marseillais aurait demandé conseils à Chancel Mbemba sur les qualités du buteur iranien. Le défenseur congolais a évolué pendant plusieurs saisons avec Taremi au FC Porto et aurait chaudement recommandé con ancien coéquipier à son président. En fin de contrat en juin 2024, Taremi serait également suivi par Arsenal, Milan et Al-Hilal.

OM : « Vitinha, il faut voir sur la durée … C’est prometteur ! » – https://t.co/vFMHRJa8zn pic.twitter.com/HfioTug7EI — Football Club de Marseille (@FCMarseille) April 17, 2023

Longoria prépare déjà la saison prochaine

Jérémy Bacchi est revenu dans Débat Foot Marseille sur les premiers pas de Vitinha à l’OM. Selon lui, le portugais va continuer de gagner du temps de jeu jusqu’à la fin de la saison. Il estime qu’en l’ayant recruté, Pablo Longoria prépare déjà la saison prochaine et un éventuel départ d’Alexis Sanchez. « En étant optimiste, on voit rapidement qu’un joueur comme Ounahi a montré de belles choses lorsqu’il est rentré sur le terrain. Il a quand même des qualités techniques, il se porte rapidement vers l’avant. On voit qu’il a du ballon. Je ne sais pas sur un match entier ce que cela peut donner mais il y a des facteurs d’espoirs. Ce sont des choses que l’on a pas encore vu avec Vitinha. Je me pose une question sur ses deux joueurs. Est-ce que Longoria ne serait pas déjà en train de préparer la saison prochaine ? Actuellement Tudor a besoin de joueurs qui s’adaptent aux besoins du club et qui risquent de ne jouer que des bouts de matchs jusqu’à la fin de la saison. On sait que lors du prochain mercato, il va y avoir du mouvement. On parle beaucoup du départ de Guendouzi, il y a aussi des rumeurs sur Alexis Sanchez. Est-ce qu’il sera à l’OM la saison prochaine ? Il y a peut être une volonté de Longoria d’anticiper, de préparer la saison prochaine et de permettre à de jeunes joueurs comme Ounahi et Vitinha de s’acclimater à partir de la trêve hivernale. L’équipe tourne bien et on prépare déjà la suite. »