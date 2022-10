TUDOR : « Je pense que c’était un bon match. « 

L’Olympique de Marseille s’incline face à Francfort (2-1) à l’occasion du cinquième match de la phase de groupe de la Ligue des champions. La réaction à chaud du coach de l’OM Igor Tudor au micro de Canal +

L’entraineur de Igor Tudor l’OM a donné son sentiment sur la défaite de l’OM contre Francfort ce mercredi soir (2-1) en Ligue des champions :

» Je pense que c’était un bon match. On a joué ouvert, on aurait pu gagner, faire nul. » (…) Je n’ai pas aimé la manière dont a commencé. On a pas été assez costaud, dur mentalement. Offensivement on a poussé mais défensivement c’est pas possible de ne pas être assez dur. » On avait juste besoin de marquer un but de plus. C’était un bon match de l’OM mais pas suffisamment bon pour gagner. (…) « Maintenant on a une finale devant notre public. C’est vraiment beau de jouer ce genre de matchs ! Les gars méritent d’avoir cette possibilité. Je suis fier des 5 matchs qu’on a joué. »Igor Tudor – Source : Canal + (26/10/2022)

