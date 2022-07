Tudor, pas facile d’être dans son staff, Caleta-Car menacé de jouer avec la réserve par Longoria et Saliba… Voici les 3 infos OM de ce samedi 16 juillet !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce samedi 16 juillet : Difficile de faire partie du staff de Tudor, Caleta-Car menacé d’être relégué en réserve s’il ne part pas et Saliba refroidit les derniers espoirs marseillais.

OM : Tudor… pas facile d’être dans son staff !

Suite au départ de Jorge Sampaoli, Pablo Longoria a opté pour Igor Tudor. L’ancien défenseur de la Juventus a débarqué à Marseille avec ses méthodes, pas toujours simple pour les membres de son staff…

Arrivé rapidement après l’annonce officielle du départ de Sampaoli, Igor Tudor a constitué un staff rapidement. Censé être son bras droit, Mauro Camoranesi a rapidement quitté le navire laissant sa place à Hari Vukas.

Alors qu’officiellement, le départ du champion du monde italien était prévu dès le début, le journal l’Equipe avait rapporté que « les rapports entre Tudor et Camoranesi ont rapidement été décrits comme tendus, sous les yeux de joueurs parfois interloqués par la façon de parler du premier au second. Camoranesi, réputé pour son caractère entier, a préféré partir sans faire d’histoires, décidé à trouver un banc comme entraîneur n°1. »

Tudor (trop?) intransigeant avec ses adjoints

Selon nos informations, un autre membre du staff, qui avait rejoint les pros après avoir travaillé avec une équipe de jeune en U19, a aussi claqué la porte. Il faut dire que le coach croate est très exigeant avec ses adjoints. Il a une fâcheuse tendance à intervenir dans le travail de ses derniers et n’hésite pas à les bousculer verbalement en italien devant les joueurs. Igor Tudor est interventionniste et ne laisse rien passer à ses adjoints. Par ailleurs, le coach de l’OM est proche des joueurs, il n’hésite pas à donner un jour de repos et se montre souvent tactile et amical avec eux. Pour ses adjoints, c’est une toute autre histoire…

Mercato OM : Caleta-Car menacé de jouer avec la réserve par Longoria !

Pour éviter un départ libre comme Kamara ou Thauvin, Longoria aurait fait comprendre à Caleta-Car qu’il ferait mieux de quitter le club, dans le cas contraire il évoluerait avec la réserve.

Longoria ne voudrait pas conserver Caleta-Car à qui il reste un an de contrat. Si le joueur persiste à refuser les propositions d’autres clubs, Longoria l’aurait menacé de le faire jouer avec la réserve de l’OM selon le journal L’Equipe. Ces menaces ne sont pas nouvelles. En effet l’été dernier après son transfert avorté à Wolverhampton, Longoria avait déjà failli le reléguer avec la réserve. Cette année il serait prêt à mettre ses menaces à exécution.

Seul élément bankable à l’OM

Alors qu’il est devenu un élément important du club depuis son arrivée en 2018, il est l’un des seuls à avoir une forte valeur marchande. Estimé à 16M€ par Transfermarkt, le défenseur d’1m92 pourrait faire du bien aux finances du club.

L’international croate (23 sélections, 1 but) disposerait même de plusieurs prétendants cet été. Caleta-Car dispose toujours d’une certaine côte en Angleterre. Ainsi selon nos informations ce dernier aurait à ce jour deux offres concrètes entre les mains. L’une de West Ham, et l’autre de Crystal Palace. Mais il aurait aussi tapé dans l’œil du FC Séville, en Espagne qui souhaite trouver un remplaçant de qualité à Diego Carlos parti à Aston Villa. Selon La Provence, l’OM attendrait 10M€ pour le défenseur croate.

Caleta-Car, si on peut bien le vendre cet été… — Zubar

Invité à donner son avis sur le joueur lors de notre émission au début du mois de mai, Ronald Zubar a incité le club à vendre l’ancien joueur de Salzbourg.

« Caleta Car j’étais pas du tout fan pour être honnête (…) Salzbourg voulait s’en débarrasser parce qu’il était lent, c’était les retours que j’avais en interne (…) Ceci dit, il faut reconnaitre, il a bataillé en début de saison où on voulait qu’il parte, il est pas parti, il n’a pas lâché, il a rendu service, il était bon jusqu’à récemment où ça fait 2,3 matchs qu’il est un peu en dessous. Je trouve que dans ce que demandait le coach, il te transmettait ce calme, pour repartir de derrière, pas s’affoler, je ne suis pas fan mais je trouvais que dernièrement il était bon. Pour ça que si on peut bien le vendre cet été… » Ronald Zubar – Source: Football Club Marseille (02/05/2022)

Mercato OM : Saliba met une clim aux supporters marseillais

Hier soir sur le site officiel d’Arsenal, une interview de Saliba a été publié dans laquelle il explique vouloir tout gagner avec Arsenal cette saison et continuer de progresser à Londres.

L’ascenseur émotionnel pour les supporters olympiens. Quelques heures après les révélations de The Independent, concernant un présumé coup de pression fait par Saliba à ses dirigeants, Arsenal a publié une vidéo du joueur montrant son souhait de rester chez les Gunners. Si ce type de vidéos publiées par les clubs sont souvent très influencées par le club, le joueur semble déterminé à progresser dans le club londonien.

Lors de l’interview l’international français (5sélections) explique avoir discuté avec Mikel Arteta. Il sait qu’il veut se faire une place dans cet effectif, continuer de progresser et surtout y passer la saison au plus grand désespoir des Marseillais.

« Il a tellement clamé son amour pour l’OM » — De Bono

Auteur d’une très bonne saison avec l’OM, William Saliba va vraisemblablement retourner à Arsenal où il lui reste deux ans de contrats. Une information qui ne ravit pas les supporters marseillais, et qui n’a pas manqué de décevoir Jean-Charles de Bono.

« ça me déçoit un peu de Saliba, t’entendre ça parce qu’il a tellement clamé son amour pour l’OM, le dernier match quand il est rentré sur le terrain avec l’euphorie, le lendemain ou le surlendemain il avait dit « moi je veux rester à l’OM, c’est un club où ça vibre, il y a la ligue des champions ». Et là y a un retournement de situation. Je veux bien qu’Arteta ait pu dire « Saliba nous maintenant on veut le conserver ». Pour Saliba je pense que c’est plus une fierté de vouloir retourner à Arsenal comme il y a fait 0 match. De se dire aujourd’hui j’ai gagné en maturité, j’ai fait 52 matchs avec l’Olympique de Marseille en tant que titulaire, je veux montrer mes qualités à Arsenal et en Angleterre, je suis international. Je pense que pour lui c’est un défi. Enfin, il n’aurait pas dû trop s’avancer en fin de championnat avec l’Olympique de Marseille, c’est là où je suis un peu déçu parce que c’est un joueur que j’admire et que j’aime beaucoup. » Jean-Charles de Bono Sources : Football Club de Marseille (06/06/2022)