Tudor pisté par un cador de série A, les détails du transfert de Bakambu et un retour important contre Rennes… Les 3 infos OM de ce vendredi !

Comme tous les soirs FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce vendredi : Tudor pisté par un club de Série A, les détails du transfert de Bakambu et un retour important avant la réception de Rennes.

Mercato OM : Tudor (déjà) pisté par un cador de Série A ?

Malgré un bon début de saison, la deuxième défaite en Ligue de Champions contre l’Eintracht Francfort a fragilisé la position d’Igor Tudor à Marseille. L’entraîneur Croate serait sur les tablettes d’un grand club européen.

Depuis son arrivée à Marseille, Igor Tudor est fortement contesté, notamment à cause de choix tactiques et de plusieurs décisions fortes prises dans le vestiaire. S’il réalise un excellent début de saison en championnat (19 points pris sur 21 possible), les deux défaites en Ligue des Champions contre Tottenham et Francfort font ressurgir les critiques du début de saison. Lors du match de ce mardi face aux allemands, les choix de Tudor ont beaucoup fait réagir. Si Payet et Gerson étaient tous les deux titulaires en soutien d’Alexis Sanchez, Guendouzi a débuté la rencontre sur le banc. Un pari raté puisque les deux premiers cités n’ont pas su faire la différence et ont été remplacés à l’heure de jeu. La sortie de Sanchez a également fait réagir puisque l’entrée de Luis Suarez ne s’est pas avérée être un choix payant.

Tudor pour remplacer Allegri à la Juventus ?

Si Tudor a été fragilisé par la défaite contre Francfort, l’entraîneur de la Juventus Turin, Massimiliano Allegri est de plus en plus contesté en Italie. Avec seulement deux victoires en Série A et surtout deux défaites en autant de rencontres en Ligue des Champions, le technicien Italien serait poussé vers la sortie par les dirigeants de la Vieille Dame. Le. club turinois serait intéressé par la venue de l’entraîneur Croate de l’OM. En effet selon les informations de Calciomercato, la Juventus étudie plusieurs options mais aurait préféré faire venir Tudor cet été après son départ du Hellas Vérone. Pablo Longoria s’est toutefois montré le plus réactif pour attirer l’ancien Bianconeri à Marseille. Cette sollicitation pourrait néanmoins amener l’entraîneur de 44 ans à s’interroger sur son avenir.

Les choix de Tudor vont forcer Payet à s’arracher pour sa place

Invité dans « Débat Foot Marseille » à réagir sur la situation de Dimitri Payet à l’OM, le chroniqueur télé et homme politique passionné de football Karim Zéribi estime que la gestion de Tudor va motiver le numéro 10 marseillais à s’arracher pour sa place.

« Donc on a un Payet, c’est bien parce que quelque part les choix du coach vont faire en sorte que ce mec s’arrache ! C’est plus un acquis pour lui sa place de titulaire, il va falloir que tu ailles chercher ta place maintenant malgré ton âge, malgré ton expérience, malgré je dirais ta notoriété dans l’équipe ! Mais si il arrive à retrouver son état de forme, si on garde notre « fighting spirit » un peu à l’anglaise, cet esprit de combat et si on arrive effectivement à trouver la bonne combinaison devant avec Alexis Sanchez, un coup Under, un coup Harit, un coup Gerson, franchement on peut avoir une équipe canon ! Mais quand je dis canon, c’est qu’il dépassé le niveau du championnat de France hein ! Parce que aujourd’hui, on a démontré qu’avec les choix du coach et avec ce début de saison en championnat de France, on peut être ambitieux. ! » Source : Karim Zéribi – Débat Foot Marseille – 13/09/2022

Mercato OM : Les détails du transfert de Bakambu

Arrivé à l’Olympique de Marseille il y a seulement six mois, Cédric Bakambu n’a pas su convaincre sa direction ainsi que les supporters du club phocéen. Il s’est engagé ce vendredi avec l’Olympiakos en Grèce.

Pablo Longoria a remué ciel et terre pour vendre un dernier joueur avant la fermeture définitive du marché des transferts. Après le transfert de Duje Caleta-Car à Southampton, le départ d’un attaquant était souhaité pour faire de la place aux nouvelles recrues. Si les négociations entre Nice et l’OM pour Bamba Dieng ont été rompues, Cédric Bakambu qui souhaitait initialement rester à l’OM a été invité par la direction à quitter le club. Non qualifié pour la Ligue des Champions, l’international Congolais s’est résigné à quitter Marseille et s’est engagé ce vendredi avec l’Olympiakos.

Aucune indemnité de transfert pour l’OM

Arrivé à la mi-janvier à l’OM, Cédric Bakambu a négocié une résiliation de contrat à l’amiable avec la direction olympienne avant de s’engager avec l’Olympiakos. Avec le départ du buteur de 31 ans, Longoria va se libérer d’un des plus gros salaires de l’effectif. Le congolais touchait en effet 400 000 euros brut mensuel, ce qui faisait de lui un des cinq joueurs les mieux payés de l’équipe. L’OM ne récupérera toutefois pas d’indemnité de transfert. Frank McCourt, le propriétaire Américain du club attendait des entrées d’argent avec les ventes de plusieurs indésirables, dont Bakambu. Il sera sans doute déçu de l’issue du dossier…

🔵⚪️ Cédric Bakambu va signer en Grèce à l’Olympiacos, comme indiqué par La Provence. Selon nos informations, il s’agit d’un transfert gratuit, sans aucune indemnité de transfert. — RMC Sport (@RMCsport) September 14, 2022

Le message d’adieu de Bakambu aux supporters

Cédric Bakambu s’est envolé en vers la Grèce ce jeudi pour signer son contrat avec l’Olympiakos. L’attaquant olympien a adressé un message d’adieu aux supporters marseillais.

« C’est la fin de la parenthèse OM. On aura vibré jusqu’au bout durant cette campagne de qualification en LDC la saison dernière. Un grand merci à tous pour votre soutien et vos messages durant ces quelques mois. Je vous souhaite à tous beaucoup de bonheur dans votre vie de supporter de ce beau club mais surtout dans vos vies personnelles. Que Dieu vous garde. Bakagoal. » Cedric Bakambu – source : Twitter (15/09/2022)

OM : Bailly forfait, Tudor confirme un retour et une incertitude face à Rennes !

L’entraîneur Croate de l’Olympique de Marseille Igor Tudor était présent en conférence de presse à 48H de la réception de Rennes en Ligue 1 ce dimanche. Il a notamment évoqué le forfait d’Éric Bailly et le retour de Chancel Mbemba.

Après la défaite de ce mardi en Ligue des Champions contre l’Eintracht Francfort, l’Olympique de Marseille retrouve la Ligue 1, un terrain qui lui réussit plutôt bien depuis le début de la saison. Les marseillais, qui restent sur cinq victoires consécutives en championnat reçoivent le Stade Rennais ce dimanche au Stade Vélodrome (coup d’envoi à 15h). L’entraîneur du club marseillais Igor Tudor était présent en conférence de presse ce vendredi après-midi pour évoquer cette rencontre. Il a confirmé l’absence d’Éric Bailly et le retour de Chancel Mbemba. La présence de Samuel Gigot ce samedi est toujours incertaine selon l’entraîneur Croate.

« Mbemba s’est entraîné normalement ce matin, on doit évaluer la situation pour Gigot. (…) Bailly n’est pas disponible, j’espère qu’il sera opérationnel après la trêve internationale. » Igor Tudor – Source : Conférence de presse (16/09/2022)

