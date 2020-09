Un accord trouvé avec Marcos Paulo, Luis Henrique plus cher que prévu, et quel chapeau en C1 pour le club ? Les 3 infos OM de ce jour !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au menu ce mercredi 23 septembre : un accord trouvé avec Marcos Paulo, Luis Henrique plus cher que prévu, et quel chapeau en C1 pour le club ?



L’OM trouve un accord avec Marcos Paulo ?

Alors que l’ailier Luis Henrique est attendu à Marseille, l’OM aurait trouvé un accord contractuel avec un numéro neuf brésilien, Marcos Paulo…

En effet, selon le média brésilien Lance, l’Olympique de Marseille a franchi une nouvelle étape dans l’optique de la signature du jeune buteur de Fluminense Marcos Paulo. Selon les informations du média auriverde, le club français s’est mis d’accord avec Marcos Paulo concernant la durée de son contrat et son salaire ce lundi soir. L’OM doit cependant encore parvenir à un accord concernant le montant du transfert à payer à Fluminense. Le club brésilien demanderait un minimum de 10 millions d’euros. Lance rajoute que Paulo est la priorité de l’OM qui aimerait s’offrir également Luis Henrique.

Au moins 10 M€ pour Paulo ?

Olympique de Marselha fecha salários com Marcos Paulo e aguarda acerto com o Fluminense | LANCE! https://t.co/CNCm37JFkq — Sergio Santana (@sergiostn_) September 22, 2020

Cependant, le directeur du football de l’OM est prêt a prendre un numéro neuf en plus d’henrique selon l’Equipe. Et ce à une condition : qu’un protégé de Villas-Boas soit vendu en contrepartie. Le compte à rebours est lancé à Marseille.

L’OM augmente son offre et boucle le dossier Henrique ?

Le dénouement du dossier Luis Henrique à l’OM semble proche. Après un retard sur le timing annoncé, le club olympien aurait augmenté son offre pour convaincre Botafogo de laisser filer son ailier…

Hier L’Équipe confirmait un accord « l’attaquant et ses représentants sont d’accord avec la proposition marseillaise, il faut encore convaincre les vendeurs : Botafogo, détenteur de 40 % des droits du joueur, et Três Passos, son club formateur, qui détient 60 %. » Mais dans le même temps expliquait via Carlos Montenegro, dirigeant historique du club carioca, que le montant de 10M€ était pas acceptable. Il espère même que Luis Henrique pourra jouer ce mercredi soir, contre le Vasco da Gama, en match retour des 16es de finale de la Coupe du Brésil. Il a glissé quelques mots au quotidien sportif : « Pour l’instant, on attend leur proposition écrite. Mais pour 10 M€ il ne part pas ».

A LIRE : MERCATO : L’OM TROUVE UN ACCORD AVEC MARCOS PAULO ?

Un deal trouvé à 12M€ pour Henrique ?

Selon la chaine Téléfoot, l’OM a trouvé un accord a un montant plus élevé que prévu, à savoir 12M€. Le joueur de 18 ans devrait bien signer à l’OM et donc rapidement rejoindre Marseille.

🔴 NIGHT CLUB [MERCATO] INFO #telefootlachaine 👍 Luis #Henrique va bien s’engager avec l’@OM_Officiel 💶 Montant probablement + élevé que prévu : environ 12M€ 🏁 La Juventus aussi intéressée par l’attaquant brésilien, mais pas d’offre#transferts #MercatOM pic.twitter.com/mF4dy21OD7 — TELEFOOT LA CHAINE DU FOOT (@telefoot_chaine) September 22, 2020

Comment l’OM pourrait basculer dans le chapeau 3 ? Ça commence moyen !

À neuf jours du tirage au sort des groupes, les barrages de la C1 débutent ce mardi soir. Et les victoires de certaines équipes permettraient à l’OM de figurer dans le chapeau 3. Tour d’horizon.

L’OM va retrouver la Ligue des champions (dernière participation en 2013). Le dernier deuxième de Ligue 1 espère pouvoir faire bonne figure dans cette compétition cette saison mais la tâche s’annonce compliquée. En effet, la troupe à AVB a de grandes chances d’être placée dans le chapeau 4 (dernier chapeau), ce qui annoncerait des adversaires de haut calibre pour les Olympiens. Mais l’idée pour la formation marseillaise d’évoluer dans le troisième chapeau n’est pas définitivement enterrée. Explications.

L’OM dans le chapeau 3 en cas de…

Pour que l’OM soit reversé dans le chapeau 3, il faut que huit équipes qualifiées en phase de groupe détiennent un coefficient UEFA inférieur à la formation d’André Villas-Boas. Pour le moment, seulement six équipes sont recensées : le FC Bruges, le Borussia Mönchengladbach, Istanbul Basaksehir, Rennes, ainsi que le Slavia Prague ou Midtjylland (qui s’affrontent en barrage), et Molde ou Ferencvaros, qui s’affrontent également.

Cependant, trois autres écuries possèdent un indice UEFA moins élevé que celui de l’OM. Ces trois équipes disputent les barrages ces prochains jours. Si deux d’entre elles venaient à se qualifier en phase de groupe, l’OM serait donc reversé dans le chapeau 3 !

Voici les équipes qui permettraient à l’OM d’être dans le chapeau 3 (en gras) :

Maccabi Tel-Aviv 1-2 Salzbourg (résultat du match aller de mardi)

Krasnodar 2-1 PAOK (résultat du match aller de mardi)

Olympiakos – Omonia Nicosie (match aller ce mercredi)

Seulement deux qualifications des écuries en gras permettraient à l’OM de basculer dans le chapeau 3. Ce n’est pas forcément bien engagé…