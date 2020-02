Un agent marseillais le confirme : « l’OM est plus que dans le rouge au niveau économique… »

L’arrivée de Paul Aldridge comme conseiller du président Eyraud nourrit tous les fantasme. Ce dernier est-il là pour préparer une vente du club ? Pour Yvan le Mée, il est surtout là pour exfiltrer des joueurs vers la Premier League. L’agent de Romain Alessandrini s’est confié à Foot01.

Le marché numéro un, celui où il y a le plus d’argent, c’est l’Angleterre — Le Mée

« Marseille est plus que dans le rouge au niveau économique. Et sachant que ça fonctionne bien au niveau sportif, il n’y a donc pas eu de retouche. L’arrivée de Paul Aldridge ? Sa nomination a fait beaucoup de bruit… Mais au final, c’est une goutte d’eau dans un océan. Dans l’acquisition de joueurs, Marseille a plutôt bien travaillé sur le dernier mercato estival. Mais sur les cessions de joueurs, ils ont eu un peu plus de mal… Donc aujourd’hui, la direction a tout simplement pris ce consultant extérieur pour faire de la vente de joueurs sur le marché anglais. Surtout qu’à l’heure actuelle, la plupart des clubs français recrutent des joueurs avec un certain potentiel de revente pour la Premier League. Le marché numéro un, celui où il y a le plus d’argent, c’est l’Angleterre. Aldridge, c’est un Anglais qui connaît bien les clubs de PL. Donc avec lui, ce sera certainement plus facile de trouver un club à des joueurs afin de combler le bilan financier qui est de – 80 ME. Aldridge, c’est plutôt une arme supplémentaire, s’il n’intervient que sur les ventes du marché anglais. Je ne pense pas qu’il vient pour se mêler de la direction sportive. Car Villas-Boas, qui sait bien garder son territoire, travaille déjà en parfaite osmose avec Zubizarreta » Yvan Le Mée – source : Foot01