Un ancien joueur de l’OM lâche : « tu arrives au PSG, tu prends ton oseille, et tu fais ce que tu veux… »

L’OM vit une saison compliquée et ce n’est pas le seul club de Ligue 1 qui ne va pas atteindre ses objectifs. A son échelle, le PSG n’a pas réussi à remporter la C1 et pourrait terminer second en Ligue 1. Adil Rami pointe du doit le comportement de la majorité des joueurs…

Sur RMC, l’ancien défenseur de l’OM Adil Rami a pointé du doigt la gestion de la direction du PSG. Il estime que ce n’est pas assez stricte et explique notamment qu’il devrait y avoir un système d’amendes pour les cartons non justifiés…

🗣💬 « Paris, c’est un peu tout et n’importe quoi au niveau du comportement. Il y a beaucoup de détails qui montrent que ce n’est pas carré » Adil Rami trouve que le PSG a enchainé des attitudes plus graves que la décla’ de Mbappé sur le LOSC pic.twitter.com/MYmmzonLtf — Top of the Foot (@topofthefoot) May 13, 2021

« Il faut blâmer les personne en faut au PSG. Paris c’est tout et n’importe quoi dans le comportement, je ne met pas Killian dedans. Il y a beaucoup trop de détails qui montrent que Paris ce n’est pas carré, strict. (…) Tu es une équipe comme le PSG, tu dois gérer tes joueurs. Je trouve qu’il y a trop de laisser-aller, trop de cartons injustifiés. Je ne sais pas s’ils ont un système d’amendes en interne, nous à l’OM on en avait un pour les cartons qui ne servaient à rien. Mais on a l’impression que quand tu arrives au PSG, tu prends ton oseille, et tu fais ce que tu veux ». Adil Rami – source : RMC Sport (13/05/2021)