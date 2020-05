Un attaquant sur le départ, l’avenir de Villas-Boas, et un espagnol pisté pour le poste de directeur du football… Les 3 infos OM de ce mercredi !

Mitroglou sur le départ, toujours de l’incertitude concernant Villas-Boas et un espagnol comme directeur du football… Les 3 infos OM de ce mercredi

OM Mercato : Le départ d’un attaquant déjà acté ?

De retour à l’OM après un an et demi de prêt, Kostas Mitroglou ne devrait pas rester à Marseille. Selon la Provence, l’attaquant grec va être poussé dehors, reste à lui trouver une porte de sortie…

Selon La Provence, « Mitroglou ne devrait néanmoins pas être conservé, ses émoluments mensuels – supérieurs à ceux de Dario Benedetto par exemple – ne correspondant plus à ceux que la maison ciel et blanche pourra pratiquer à l’avenir. Mais où pourra-t-il bien rebondir ? Sa cote reste intéressante dans son pays natal et au Portugal. Mais c’est à peu près tout… »

Le Grec est de retour de prêt. Sera-t-il là la saison prochaine ?#MercatOM #TeamOM

Suite à une première saison moyenne, entre blessures et temps de jeu limité, Kostas Mitroglou a quitté Marseille au milieu de sa seconde saison afin de laisser de la place à Mario Balotelli. L’ancien buteur du Benfica aura marqué 16 buts en 50 matches sous le maillot olympien.

Deux prêts ratés, Mitroglou un attaquant en manque de confiance

Prêté pour un an et demi en Turquie à Galatasaray en janvier 2019, Mitro ne restera que 6 mois (et un petit but marqué). L’OM ne voulait pas entendre parler d’un retour et ses agents lui ont trouvé un point de chute au PSV Eindhoven fin août de l’année dernière. Là encore, malgré des débuts encourageants, Mitroglou ne s’est pas imposé. En manque de confiance, ce dernier va donc rentrer à Marseille vu que l’Eredivisie est aussi clôturée.

L’OM va devoir s’économiser ce gros salaire, un énorme défi vu la faible cote de cet attaquant en manque de confiance et avec un temps de jeu limité depuis deux ans…

OM Mercato : Finalement Toujours un doute autour de l’avenir de Villas-Boas ?

André Villas-Boas était sur le départ, mais convaincu par ses joueurs et Franck McCourt, il a décidé de rester la saison prochaine. Cependant, pour le journal Le Parisien, un départ avant le début de la saison 2020/2021 n’est pas encore exclu…

En froid avec le président Eyraud et particulièrement touché par le départ d’Andoni Zubizarreta (dont les détails ne sont pas encore réglés), André Villas-Boas était sur le départ. Finalement, le coach portugais a changé d’avis. Poussé par ses joueurs et rassuré par Franck McCourt, avec qui il a parlé directement, il a décidé de rester sans pour autant prolonger son contrat qui se termine en juin 2021.

L’Equipe a sorti l’information en fin d’après midi lundi, le club olympien a tenu à confirmer lundi soir : « Après plusieurs échanges ces derniers jours avec Frank McCourt et Jacques-Henri Eyraud, André Villas-Boas a effectivement confirmé vouloir poursuivre sa collaboration avec l’OM pour la saison prochaine. » Cependant, le journal le Parisien émet encore des doutes et estime qu’AVB pourrait encore claquer la porte..

Villas-Boas, un retour sous conditions ? un départ toujours possible ?

Le quotidien rappelle que le contexte financier est très compliqué pour l’OM. Le club doit vendre pour 60M€ pour équilibrer ses comptes, de plus une possible sanction par le Fair Play Financier plane toujours.

Le Parisien estime que « si l’OM ne peut se positionner sur le marché des transferts, il aura l’envie de quitter le sud de la France où il est apprécié par ses joueurs, opposés à leur président, Jacques-Henri Eyraud. (…) Villas-Boas est de retour, même s’il n’est jamais parti, mais il s’agit d’un retour sous conditions. Que l’OM fasse des économies, pas de soucis, il l’acceptera. Mais il veut également des recrues. Sinon, « sa collaboration avec l’OM pour la saison prochaine » n’en restera qu’au stade du communiqué. »

Si Villas-Boas s’est engagé à rester une saison de plus à Marseille, c’est qu’il a reçu un minimum de garanties du propriétaire américain. A suivre…

Mercato : L’OM en discussions avancées avec un « directeur du football » espagnol ?

Le départ d’Andoni Zubizarreta a été annoncé par l’Olympique de Marseille il y a quelques jours. Jacques-Henri Eyraud a ensuite faite savoir qu’il comptait recruter un « directeur du football » à l’OM. A en croire les informations du site Actufoot13, il pourrait s’agir de Francisco Joaquin Pérez.

Andoni Zubizarreta va quitter l’Olympique de Marseille. Il pourrait être remplacé par un autre espagnol au poste de « directeur du football ». En effet, à en croire les informations du site Actufoot13.fr les dirigeants marseillais seraient actuellement en discussions avec le directeur sportif de l’Espanyol Barcelone, Francisco Joaquin Pérez “Rufete”. Les discussions seraient même avancées, précise le média régional.

Il pourrait ainsi être le fameux « head of football » tant recherché par Jacques-Henri Eyraud. L’ancien joueur professionnel du Valencia CF aurait par ailleurs reçu une offre de prolongation de 3 ans par le club catalan, mais il serait très intéressé par une aventure marseillaise.