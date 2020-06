Une offre pour un brésilien, le mercato c’est imminent et un minot vers un club concurrent… Les 3 infos OM de ce vendredi !

Villas-Boas cible un brésilien, le mercato débute lundi et Nkounkou vers un autre club de Ligue 1… Les 3 infos OM de ce vendredi !

Mercato : Sous l’impulsion de Villas-Boas, l’OM a fait une offre pour un ailier brésilien ?

L’OM doit combler un gros déficit financier avant de recruter. Cependant, selon la presse portugaise, le club olympien aurait lancé une offensive sur un jeune ailier brésilien évoluant au Portugal, une offre aurait même été faite…

Selon les informations de O Jogo relayées par FootMercato, l’OM est très intéressé par Lucas Fernandes. Aprés un an en prêt, cet ailier brésilien de 22 ans a été transféré à Portimonense l’été dernier pour un montant de 2,2M€. Sous contrat jusqu’en 2024, le jeune brésilien dispose d’une clause libératoire de 40 M€. Selon le quotidien portugais, l’OM aurait même fait une offre à Portimonense de l’ordre de 7,5 M€. Offre rejetée, car le club portugais en espère le double. D’autant que son club formateur, São Paulo disposerait de 50% à la revente annonce selon UOL Esporte.

Lucas Fernandes, jeune et cher brésilien visé par l’OM ?

L’OM n’a pas de latitude financière pour boucler ce genre de dossier. Le club olympien doit déjà combler un trou de 60M€ par des ventes. Même si, comme l’évoquait la Provence, McCourt pourrait faire un effort sur ces 60M€ sont comblés, les montants évoqués semblent bien loin des possibilités actuelles du club. Cependant, O Jogo insiste sur la présence du coach André Villas Boas et ses bonnes relations avec le club portugais. Mais aussi sur la tenue d’un de ses stages de préparation dans l’Algarve, en utilisant les installations de Portimonense pour préparer sa saison prochaine…

Golo do @PortimonenseSC ! Que golaço de Lucas Fernandes! Se havia golo para recomeçar a Liga NOS da melhor forma… era este. Para ver e rever. pic.twitter.com/89KPXMYpxg — SPORT TV (@SPORTTVPortugal) June 3, 2020

OM: La date de l’ouverture du mercato dévoilée, et c’est imminent !

L’OM n’est pas au mieux financièrement et va devoir vendre. Cela pourrait débuter par des ventes en France, puisque la LFP a décidé de débuter le mercato franco-français dès lundi !

Un mercato 100 % français va bien avoir lieu. La LFP a décidé de cette mesure exceptionnelle lors de son Conseil d’administration réuni ce vendredi. Néanmoins pas certains que les club français permettent à l’OM de bien vendre, hormis le PSG…

La LFP a décidé d’ouvrir dès lundi la période des transferts

« Réuni ce 5 juin, le Conseil d’Administration de la LFP a décidé d’ouvrir dès le lundi 8 juin 2020 la période des transferts entre clubs français. Un prochain Conseil d’Administration fixera l’ouverture de la période internationale et la clôture définitive du marché au regard des décisions de la FIFA et des discussions en cours avec les autres ligues européennes » LFP

Réuni ce 5 juin, le Conseil d’Administration de la @LFPfr a décidé d’ouvrir dès le lundi 8 juin 2020 la période des transferts entre clubs français. Communiqué 📝➡️ https://t.co/zn6Mj7Eifw pic.twitter.com/MOi7cRx82T — Ligue de Football Professionnel (@LFPfr) June 5, 2020

Officiel : un mercato 100% français ouvre ce lundi 8 juin https://t.co/GNV23ZZCw0 — Foot Mercato (@footmercato) June 5, 2020

Mercato : Malgré une offre de l’OM, un jeune du centre de formation va signer pro chez un concurrent ?

L’OM vient de faire signer un premier contrat pro à Richecarde Richard et Aaron Kamardin, deux joueurs nés en 2002. Par contre, un autre joueur du centre de formation pourrait rejoindre un club concurrent, l’OGC Nice…

Niels Nkounkou est arrière gauche et international français U19. Né en 2000 il rejoint l’OM en 2017 en provenance du Stade Brestois. Alors qu’il n’a toujours pas signé son contrat pro avec le club marseillais, il pourrait s’engager avec l’OGN Nice selon Actufoot13. Comme Kamardin et Richard ce dernier a reçu une offre de contrat pro par son club formateur mais selon la Provence, le joueur et son entourage ne seraient pas convaincu par l’aspect financier et le projet sportif proposés…

André Villas-Boas avait indiqué les qualités principales du minot :

Il a une technique intéressante, ainsi qu’une vitesse intéressante — AVB

« On a déjà parlé de Niels, ce n’est pas une question de contrat. Il doit encore travailler pour porter à nouveau le maillot de l’OM. Mais il a une technique intéressante, il a une vitesse, une explosivité. Je veux aussi l’essayer comme ailier, pour limiter l’impact des erreurs que peut commettre un latéral gauche. » André Villas-Boas – source : Conférence de presse