Un cador anglais piste Lopez, Strootman ciblé en Belgique, et le confinement de Villas-Boas… Les 3 infos OM de ce vendredi !

Mourinho suit Maxime Lopez, une porte de sortie en Belgique pour Strootman et Villas-Boas encore à Marseille… Les 3 infos OM de ce vendredi !

Mercato OM: Lopez pisté par un cador anglais ?

Alors que le football est logiquement arrêté lors de cette crise sanitaire, les clubs préparent leur mercato. Tottenham et West Ham auraient un œil du côté de l’OM et plus précisément sur Maxime Lopez…

Selon Daily Star média anglais, Tottenham et West Ham suivraient de près la situation du joueur formé à l’OM. Les dirigeants des deux clubs penseraient que 15 millions d’euros serait suffisant pour s’attacher les services de Maxime Lopez. Le média confirme que Séville est aussi sur les rangs. Le minot n’est plus un titulaire à part entière (17 titularisations sur 28 matches) sous Villas-Boas mais a quand même disputé 146 rencontres de Ligue 1 depuis ses débuts sous Garcia.

J’espère jouer la LDC avec l’OM– Lopez

Maxime Lopez avait évoqué son avenir en novembre dernier sur RMC…

« Je suis à la maison. J’ai envie de prolonger pour m’inscrire encore un peu plus dans la durée. Je suis déjà là depuis pas mal de temps, mais j’ai envie de continuer à vivre des émotions encore plus fortes. Peut-être jouer la Ligue des champions à Marseille, je l’espère. Ce sont des choses comme ça qui font que j’ai envie de rester… Une offre de l’OM ? Rien du tout. Absolument rien. Je préfère être honnête, il n’y a pas de discussion pour l’instant. (…)Peut-être que cet été, malheureusement, je partirai. Je ne sais pas. Ce serait dommage… Je suis quelqu’un d’assez cérébral, je réfléchis énormément. Quand il se passe quelque chose, ça peut rester dans ma tête pendant des mois. C’est une réflexion que j’ai depuis longtemps. J’ai bien évidemment envie de prolonger. On verra! » Maxime Lopez – source : RMC

Mercato OM: Une porte de sortie en Belgique pour Strootman ?

En difficulté financière l’OM va devoir vendre au mercato estival. Touchant un gros salaire, Kevin Strootman ne devrait pas être retenu par les dirigeants marseillais…

Selon Voetbal24, Kevin Strootman serait dans le viseur d’une équipe belge importante. Le média ne précise pas l’identité du club, mais indique qu’une offre entre 5 et 8 millions d’euros serait suffisante pour s’attacher les services de l’ancien joueur de l’AS Rome. Sous contrat jusqu’en 2023, le milieu de terrain olympien s’était exprimé en conférence de presse sur son avenir, et a confirmé qu’il souhaite jouer la Ligue des Champions avec l’OM.

Je veux jouer la Ligue des Champions ici– Strootman

« Tu penses que je pense déjà à la saison prochaine ? Non… Je veux jouer la Ligue des Champions ici, c’est notre objectif. Je crois que pour tout le monde si tu ne joues pas, tu n’es pas content. Tu ne te sens pas bien. Mais dans le foot, c’est comme ça, tu n’as besoin que de onze joueurs sur le terrain et huit sur le banc. Maintenant je suis sur le banc. Oui j’ai joué le dernier match mais normalement je ne devais pas être aligné. Mais l’équipe a été bonne donc je devrais dire quoi ? L’entraîneur fait ça ou un autre fait ça… Je peux dire tout ce que je veux mais moi, je dois faire mieux. Parce que Bouba joue dans ma position et Rongier et Sanson et Lopez parfois, et ils ont été bons. Alors je dois faire plus, je dois faire mieux pour jouer. Pour être dans le onze titulaire. Je ne peux faire que ça et non pas penser « je ne joue pas maintenant alors je vais partir. » Je dois partir où ? Quand je ne joue pas ici, je dois partir au Real Madrid ou à Barcelone ? Je ne joue pas. Je dois être bon aux entraînements quand le coach fait appel à moi, c’est tout. La saison prochaine, on a un objectif, tout le monde dans ce club : jouer la Ligue des Champions. »

Kevin Strootman – Source : Conférence de presse du 13 mars 2020

OM: Villas-Boas est à Marseille et prépare l’après confinement !

En raison de la pandémie du coronavirus, tout est en stand by à l’OM, les salariés du club sont au chômage partiel. Le coach portugais est lui resté à Marseille…

Selon l’Equipe, André Villas-Boas est resté à Marseille avec sa famille pour son confinement. Il occupe les journées en faisant l’école a ses 3 enfants, et en prenant des nouvelles des joueurs marseillais. Pour la reprise, il aurait envoyé des programmes aux olympiens afin de garder la forme.

Concernant son avenir, l’entretien entre le coach portugais et son président Jacques-Henri Eyraud a été reporté.

Il faut préparer la saison prochaine– AVB

Pour rappel, AVB avait évoqué le mercato estival en pointant du doigt le fait qu’il ne connaissait pas les directives du club à ce sujet :

« On a un problème évident de ventes. La position sur City est une alerte. On va voir de ce qui va se passer avec le tribunal arbitral du sport. Le club reste plus important pour les années à venir que la saison prochaine. Il faut malheureusement vendre des joueurs. Le plus important pour nous est de trouver le chemin vers lequel on se dirige. Il faut déjà préparer la saison prochaine, c’est notre responsabilité avec Andoni (Zubizarreta). Il faut commencer à contacter les joueurs qui nous intéressent. On va démarrer ces questions prochainement avec Andoni (Zubizarreta) ». André Villas-Boas – Source : Conférence de presse