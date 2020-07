Un cadre se voit bien rester, AVB veut prolonger un minot, Boudjellal vise Eyraud… Les 3 infos mercato OM à ne pas manquer !

Tous les soirs à 20h10, FCmarseille vous propose les infos et rumeurs mercato. Au programme ce jeudi : Steve Mandanda veut faire durer le plaisir, AVB qui veut garder un minot, et la contre-attaque de Mourad Boudjellal

Mercato om : STEVE MANDANDA SE VOIT BIEN RESTER

A 35 ans « Il Fenomeno » veut encore faire durer le plaisir. André Villas Boas a fait part de sa volonté de le garder, et le joueur lui même veut prolongé sa carrière

« MA VOLONTÉ, C’EST DE RESTER ENCORE LONGTEMPS ICI »

Même si aucune discussion n’a commencé avec la direction, Steve Mandanda n’a pas fait mystère de sa volonté de prolongé sa carrière à l’OM au delà de 2021, année de sa fin de contrat :

« Je suis très attaché au club. Je suis le joueur qui a disputé le plus de matches dans l’histoire de l’OM aujourd’hui, ce n’est pas rien, quand on sait la difficulté d’y durer. J’aime le club, j’aime la ville, j’aime tout ce qui se passe autour. Ma volonté, bien sûr, c’est de finir ici mais je ne suis pas le seul à décider. Des discussions en cours avec Jacques-Henri Eyraud ? C’est entre nous. Mais je le répète, c’est ma volonté, de rester encore longtemps ici. Je suis bien, je suis serein. On joue au foot et j’avais peut-être oublié cette notion de plaisir dans cette année difficile. Je suis totalement épanoui, aujourd’hui. Les aînés m’ont toujours dit : « Ça passe très vite, tant que tu peux jouer, joue ! »

Steve Mandanda – source : l’Equipe (23/07/2020)

André villas boas veut conserver ce minot

Très bon lors du match de préparation face aux Allemands de Heimstetten, Florian Chabrolle a taper dans l’oeil d’André Villas Boas. Dans une interview accordée à la Provence, le coach Portugais a déclaré vouloir prolongé le bail du jeune français, qui court jusqu’en 2021 :

« On a démarré les négociations avec Chabrolle,et j’espère qu’on pourra vite être rassuré sur son futur à l’OM. C’est un joueur intéressant qu’on veut garder. Il a donné de bons signes ».

André Villas-Boas – source : La Provence (23/07/2020)

Disposant de la confiance de son coach, Florian Chabrolle pourrait enfin lancer sa carrière. A 21 ans, il n’a plus beaucoup de temps à perdre.

VENTE OM : Mourad boudjellal contre-attaque !

Mis en cause par un communiqué de l’OM, Mourad Boudjellal a réagi au micro d’RMC. Jacques – Henri Eyraud en a pris pour son grade :

« C’est très bien joué parce que M.Eyraud n’est pas contre la vente de l’OM. Il est même favorable à ce que l’OM soit vendu si on le garde. Ce qui lui pose un problème, c’est qu’on a dit très vite qu’il n’était pas prévu de le conserver. Pourquoi on dit ça? Parce que l’OM est un club qui, depuis que M.Eyraud est là, perd environ 100 millions d’euros par an et ça ne fait qu’augmenter. (…) Son départ, c’est le seul enjeu qu’il défend. Si demain, des Emiratis rachètent l’OM avec des moyens dix fois supérieurs, ça ne va pas le déranger. D’après mes échos, il a quand même un salaire de footballeur qui ne marque pas de but. » Mourad Boudjellal – Source : RMC Sports

Nul doute que le principal intéressé appréciera…