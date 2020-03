Un César dédié aux supporters de l’OM, Benedetto proche d’égaler Papin, de la concurrence dans le dossier Longstaff… Les 3 infos OM de ce jour !

Comme tous les soirs, les 3 infos OM proposées par FCM… Au menu : Un César dédié aux supporters de l’OM, Benedetto proche d’égaler Papin, de la concurrence dans le dossier Longstaff…

Mercato OM : De la concurrence dans le dossier Longstaff?

L’Olympique de Marseille serait intéressé par le milieu de terrain de Newcastle, Matthew Longstaff. Selon un média anglais, les dirigeants des Magpies souhaiteraient le conserver mais il y a de la concurrence…

L’OM va devoir se renforcer cet été en vue d’une probable qualification en Ligue des Champions. Cependant, avec les problèmes financiers du club, il paraît compliqué de voir de gros noms arriver au mercato. C’est pourquoi les dirigeants doivent recruter malin.

Newcastle veut garder Longstaff?

Ce vendredi, plusieurs médias anglais affirmaient que l’OM se serait positionnés sur Matthew Longstaff, milieu de terrain de Newcastle qui sera libre au mois de juin. Le club anglais n’aurait pas laissé tomber le dossier et souhaiterait tout de même le conserver malgré les avances de l’OM, l’Inter Milan ainsi que des clubs allemands…

OM : Benedetto, proche d’égaler un record de Jean-Pierre Papin !

Ce vendredi soir, Dario Benedetto s’est offert un triplé (et donc le ballon du match) face à Nîmes. Avec ces trois buts, il est proche d’égaler un record tenu par Jean-Pierre Papin.

Moins bon depuis l’année civile 2020, Dario Benedetto a enfin retrouvé le chemin des filets face à Lille grâce à une superbe passe de Valère Germain. Un match qui a réveillé le buteur argentin, une nouvelle fois décisif ce vendredi à Nîmes.

Benedetto, à un but d’égaler le record de JPP

En effet, l’ancien joueur de Boca Juniors s’est offert un triplé qui a donné la victoire à l’OM. Trois buts à l’extérieur qui viennent s’ajouter aux cinq qu’il avait déjà marqué en début de saison…

Cela fait huit buts hors-Vélodrome, soit « le meilleur total pour un joueur de Marseille à ce stade de la saison » d’après les statistiques d’OPTA. L’Argentin n’est plus qu’à une réalisation d’égaler le record de Jean-Pierre Papin qui en avait marqué neuf en une saison complète.

8 – Dario Benedetto a marqué 8 buts à l’extérieur en Ligue 1 2019/20, c’est le meilleur total pour un joueur de Marseille à ce stade de la saison depuis Jean-Pierre Papin en 1991/92 (9). Pipa. pic.twitter.com/GgXq5nI3ne — OptaJean (@OptaJean) February 28, 2020

OM : Un César dédié aux supporters marseillais !

Le producteur du film Parasite, Manuel Chiche, a dédié son César aux supporters de l’Olympique de Marseille. Dans un entretien donné à So Foot, il a donné le nom du Parasite du club !

Ce samedi, Manuel Chiche a reçu un César pour le film Parasite. Présent lors de la cérémonie, il a dédié cette récompense aux supporters de l’Olympique de Marseille. So Foot a contacté le producteur français pour évoquer cette scène étonnante.

Le parasite de l’OM? Le pauvre Sertic… — CHICHE

« En fait, je m’étais dit : « Putain c’est sinistre comme soirée, comment est-ce que je place des trucs qui me font plaisir ? » Après, je suis allé boire un coup. Mais pas au Fouquet’s, parce que ça, ça m’aurait cassé les cou*lles. Si on gagnait, il fallait que j’en place une sur Marseille. Je trouvais ça fun, de donner un petit peu de mon moment de gloire personnel et très éphémère à ma ville. J’avais toute ma famille, mes potes qui regardaient. Ça m’a fait plaisir, d’autant plus que j’y suis la semaine prochaine pour OM-Amiens. Le parasite de l’OM? Ça s’est pas mal assaini, mais on va dire que le pauvre Sertic qui cire le banc depuis des plombes et à qui on a en gros interdit de jouer, bon, il doit avoir un peu les boules »

Manuel Chiche – Source : So Foot