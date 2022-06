Un club allemand accélère pour Dieng, Milik a pris une décision, un club de Liga sur Konrad ? Les 3 infos mercato OM de ce mercredi !

Comme chaque soir FCM vous propose les 3 infos mercato OM du jour ! Au programme ce mercredi soir : Un club allemand accélère pour Dieng, Milik a pris sa décision concernant son avenir ? et un club de Liga sur Konrad ?

Mercato OM : Un club allemand accélère pour récupérer Bamba Dieng !

Après une saison où il a régulièrement joué, Bamba Dieng affole déjà le mercato ! Cet été, des clubs vont forcément se positionner… Foot Mercato nous informe que Fribourg accélère pour le récupérer !

Devenu international sénégalais, Bamba Dieng commence à avoir une belle cote sur le marché des transferts ! Le jeune attaquant lancé par Nasser Larguet à l’Olympique de Marseille est entré dans une nouvelle dimension cette saison en faisant partie de la rotation.

Fribourg prêt à faire une offre?

Formé à Diambars, Bamba Dieng intéresse plusieurs clubs d’après Foot Mercato. Fribourg accélèrerait sur le dossier et aurait entamé des discussions avec l’entourage du joueur de 22 ans. Longoria a fixé son prix de départ à 15M d’euros et ne devrait écouter aucune offre en dessous. Des clubs anglais continuent d’observer sa situation.

Le joueur quant à lui à répéter à plusieurs reprises qu’il se sentait bien à l’Olympique de Marseille et ne compte pas quitter le club. Malgré tout, une belle offre pourrait permettre à l’OM et à son président de voir plus sereinement les prochains mois financièrement.

Combien de joueurs a-t-on dans l’effectif que le club peut valoriser en réalisant des plus-values

Invité sur le plateau de Football Club de Marseille, le journaliste du journal l’Equipe Mathieu Grégoire a donné son sentiment sur le dossier Bamba Dieng. Le jeune attaquant de l’OM pourrait être vendu cet été lors du mercato en cas de belle offre. Il représente en effet une belle opportunité de faire rentrer de l’argent frais dans les caisses du club qui reste sous le radar de la DNCG.

« Combien de joueurs a-t-on dans l’effectif que le club peut valoriser en réalisant des plus-values ? On rappelle que ce qui est important pour les dirigeants et la DNCG c’est la plus-value entre ce que tu as acheté et ce que tu vends. La avec Dieng, c’est un joueur acheté pour quelques poignées de centimes et qui peut être revendu pour 10-15 millions d’euros; Des clubs anglais étaient intéressés l’hiver dernier. Il n’y a pas beaucoup de joueurs qui sont sexys comme ça dans l’effectif. Et en plus, Bamba Dieng a un salaire qui est très faible. Il n’y a pas beaucoup de joueurs comme ça qui sont liquides sur le marché. » Mathieu Grégoire (Journaliste L’Equipe) – Source : Football Club de Marseille.

Mercato OM : Milik a pris une décision concernant son avenir?

Interrogé par la presse polonaise et relayé par La Provence, Arek Milik a pris une décision concernant son avenir à l’Olympique de Marseille. L’attaquant souhaite rester !

Annoncé dans le viseur de plusieurs clubs, Arek Milik est toujours sous contrat avec l’Olympique de Marseille. L’attaquant polonais pourrait prendre la décision de quitter le club, surtout que la Juventus ne le lâcherait pas après les départs annoncés de Morata et Dybala.

La Provence a relayé ce mercredi une déclaration d’Arek Milik aux médias polonais. « Je voudrais rester ; avec l’OM, on a mutuellement beaucoup de choses à s’offrir », aurait-il glissé au cours de cet interview… Voilà qui est clair !

Longoria évasif pour Milik

Jorge Sampaoli, le coach argentin saura-t-il utiliser l’ancien joueur du Napoli et préférait le voir quitter le navire afin de faire venir un joueur plus susceptible de rentrer dans son plan de jeu?

Pour le moment, aucune réponse dans ce dossier qui sera à surveiller durant tout l’été. Pablo Longoria a répondu aux questions de RMC à ce sujet dans Rothen s’enflamme diffusé il y a quelques jours. Le président de l’Olympique de Marseille avait expliqué qu’il souhaitait donner de la continuité à ce groupe.

« C’est un joueur sous contrat avec nous. On a eu des conversations avec lui tout au long de la saison. On veut donner de la continuité à ce projet la saison prochaine, avec ces joueurs qui nous ont porté à la deuxième place du championnat. Il est important de donner de la continuité à ce groupe. Comme je le dis toujours, entre des personnes intelligentes, l’équilibre est toujours possible » Pablo Longoria – Source : RMC 25/05/22)

Nous sommes qu’au début du feuilleton Milik qui va nous tenir en haleine tout l’été avec beaucoup d’interrogations mais une chose est sûre, ce sera sans doute l’une des attractions de ce mercato estival marseillais…

Mercato OM : Un club de Liga se positionne sur Konrad?

D’après les informations de La Provence, l’ailier de l’Olympique de Marseille Konrad De la Fuente est pisté par un club espagnol !



Arrivé à l’Olympique de Marseille l’été dernier, Konrad De la Fuente a réalisé un très bon début de saison. Virevoltant sur son côté gauche, l’Américain avait créé la surprise avant de disparaître peu à peu et d’avoir un jeu un peu trop stéréotypé.

Le Bétis veut Konrad?

Blessé en fin de saison, il a totalement disparu des radars et devrait faire son retour la saison prochaine dans l’effectif de Sampaoli… A moins que le club autorise son transfert ! En effet, selon La Provence, un club espagnol aurait coché son nom pour le mercato d’été.

Le quotidien local explique qu’il s’agit d’un club qui jouera une compétition européenne la saison prochaine. Pour Mundo Deportivo, il s’agit du Betis Seville qui a récemment perdu son ailier gauche Crisitan Tello… Il parait tout de même peu probable que l’OM laisser filer Konrad dès cet été.

Konrad, dans 2 ou 3 ans ce sera un top ailier — Pimienta

Interrogé par Furia Liga, son ancien éducateur au FC Barcelone Pimienta a complimenté son ancien poulain :

« Il a 20 ans, il a besoin de tranquillité. Il ne faut pas oublier qu’un joueur comme Andrés Iniesta a attendu d’avoir 22-23 ans pour gagner en maturité. Si un joueur de ce calibre mondial a eu besoin de ce temps… Gavi est une exception, Ilaix Moriba aussi et je ne parle pas de Messi. Mais tous les autres doivent suivre leur propre cheminement. Konrad, dans 2 ou 3 ans, ce sera un ailier top. Peut-être pas comme Mbappé mais il faut rester tranquille. Konrad peut aussi bien évoluer à droite comme à gauche. Il est bon des deux pieds. Il manie bien son pied droit mais son pied gauche, c’est la perfection. Avec moi, il a joué aux deux postes et il a le sens du but. Il est plus à l’aise avec son pied gauche, je ne sais pas pourquoi. Mais ça dépend aussi des discussions au sein de l’équipe au moment d’affronter un adversaire, trouver la meilleure position et la meilleure solution. C’est très difficile de trouver un joueur aussi déséquilibrant que Konrad, aussi bon des deux côtés. » Francisco García Pimienta– Source: Furia Liga ! (25/10/21)n